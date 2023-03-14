Giảm cân lành mạnh là cả một quá trình áp dụng một chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học và phù hợp với cơ thể, và quan trọng nhất là bạn cần phải “duy trì” sự lành mạnh này hàng ngày. Đặc biệt, với 5 cách giảm cân đơn giản trước bữa ăn sáng dưới đây, quá trình giảm cân của chị em sẽ hiệu quả và bền vững hơn nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây!

Thêm một chút chánh niệm vào buổi sáng của bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Cho dù bạn kéo giãn cơ thể bằng yoga, ghi lại những suy nghĩ hoặc mục tiêu hàng ngày của mình, hay thắp vài ngọn nến và thiền định, chánh niệm sẽ giúp bạn giảm cân thành công cả ngày. Thật vậy, khi bạn cảm thấy biết ơn và hòa hợp hơn với cơ thể của mình, thói quen ăn uống và tập thể dục của bạn cũng sẽ theo chiều hướng hòa hợp như vậy. Ngoài ra, điều này cũng giúp bớt được thói quen ăn uống vô tội vạ theo cảm xúc hơn.

Nghiên cứu cho thấy rằng uống nhiều nước có thể tăng tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước và duy trì thói quen này mỗi ngày, điều này sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với việc uống nhiều nước vào cuối ngày.

3. Đón những ánh nắng sớm

Chỉ với 5 phút bổ sung vitamin D mỗi sáng, quá trình giảm cân của bạn sẽ có những tín hiệu tích cực!

Bạn có biết rằng việc bổ sung vitamin D thực sự có thể giúp bạn giảm cân? Khoa học đã chứng minh như vậy đấy!

Nếu có thể, hãy tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong vài phút vào buổi sáng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với tia UV và việc giảm cân. Không cần mất nhiều thời gian - chỉ năm phút đi bộ quanh khu nhà hoặc thưởng thức một tách trà trên hiên nhà của bạn, dưới ánh nắng sớm mai dịu nhẹ là được nhé! Rất đơn giản phải không nào?!

4. Chuyển động cơ thể của bạn

Vận động mỗi sáng sẽ giúp bạn có được một tâm trạng tốt và hỗ trợ vào hành trình giảm cân của bạn!

Tiếp theo, hãy để cơ thể của bạn di chuyển! Việc kết hợp vận động vào buổi sáng có thể giúp bạn hình thành những thói quen lành mạnh, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả, và còn đem đến cho bạn một nguồn năng lượng và tinh thần sảng khoái cho cả ngày dài sắp tới đấy nhé!

Thật vậy, tập thể dục là một cách tăng cường tâm trạng tự nhiên và thường thúc đẩy các thói quen lành mạnh. Một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng tập thể dục vào buổi sáng dẫn đến mức độ no cao hơn trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Và không cần phải tốn nhiều thời gian nếu buổi sáng của bạn bận rộn—chỉ cần đi bộ hoặc chạy bộ 10 phút là có thể khiến lượng endorphin đó tuôn trào và giúp bạn hiệu quả giảm cân lành mạnh của bạn kéo dài trong cả ngày rồi.

5. Bước lên bàn cân để theo dõi cân nặng của bạn

Hãy theo dõi chỉ số cân nặng mỗi ngày, để có động lực với mục tiêu của bạn hơn!

Bước lên bàn cân khi bạn thức dậy là một thói quen tuyệt vời cần áp dụng. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi cân nặng của mình hàng ngày và xem có cần cải thiện gì không.

Nếu bạn đang trong hành trình giảm cân, việc theo dõi cân nặng thường xuyên có thể giúp bạn có trách nhiệm và có động lực hướng tới mục tiêu của mình hơn. Đúng vậy, khi bạn mới thức dậy, việc nhìn vào chỉ số cân nặng của bản thân sẽ nhắc nhở bạn về các mục tiêu của mình, nhằm có những lựa chọn và thói quen ăn sáng trong thời gian còn lại trong ngày phù hợp với mục tiêu của mình hơn.

Trên đây là tổng hợp 5 điều đơn giản cần làm trước bữa ăn sáng để nâng cao hiệu quả giảm cân của bạn. Với các cách đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian, mà hiệu quả giảm cân nói riêng và sức khỏe nói chung lại thu được nhiều lợi ích như này, các chị em hãy kiên trì thực hiện nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm đạt được kết quả như ý!