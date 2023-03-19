Cụ thể, theo chuyên gia Rachel Dyckman, người sáng lập Rachel Dyckman Nutrition LLC cho biết: “Thực sự không có viên thần dược thần kỳ nào như vậy cả. Bất chấp sự quảng cáo rầm rộ trên thị trường về sữa lắc giảm cân và đồ uống đốt cháy chất béo,... hoàn toàn không có loại nước pha chế nào có thể phá hủy các tế bào mỡ của bạn cả!

Vậy đó là những loại đồ uống nào?! Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tuy nhiên, có những loại đồ uống tốt cho sức khỏe và có thể giúp làm tan mỡ nhanh hơn bằng cách dập tắt cảm giác thèm ăn, điều này có thể giúp bạn hạn chế hấp thụ calo dư thừa, cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất để cơ thể bạn có thể đốt cháy chất béo hiệu quả hơn.

6 loại đồ uống giúp đánh tan mỡ bụng nhanh hơn

1. Các loại sinh tố

Các loại sinh tố vừa thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn mà không lo bị tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung!

Thông thường, khi chúng ta muốn ăn gì đó ngọt hoặc cảm thấy đói, đó là do cơ thể chúng ta có thể đang thèm đường. Những cơn thèm ngọt này có thể khiến chúng ta gặp rắc rối nếu đang cố gắng giảm cân, vì chúng ta có thể tìm đến đồ ăn nhẹ có đường, thực phẩm siêu chế biến như bánh nướng đóng gói hoặc đồ uống có đường như soda, cà phê ưa thích,... Những thực phẩm và đồ uống này không chỉ chứa nhiều calo mà lượng đường bổ sung dư thừa cực cao có trong những thực phẩm không lành mạnh này còn đặc biệt liên quan đến tình trạng mỡ nội tạng.

Trong đó, một cách để thỏa mãn những cơn thèm ngọt này mà vẫn tránh được lượng đường dư thừa là uống sinh tố. Bạn có thể tự chế biến các món sinh tố thêm ngon tại nhà với các loại trái cây, rau xanh, bơ hạt hoặc sữa hạt, sữa tươi yêu thích,... Điều này sẽ giúp bạn khả năng kiểm soát các thành phần, giảm mức tiêu thụ đường bổ sung mà vẫn đáp ứng được cảm giác thèm ngọt của bạn nhé!

2. Đồ uống không calo

Các loại đồ uống không calo như nước lọc, sẽ hỗ trợ tăng cường trao đổi chất!

Đồ uống có đường rất giàu calo, chúng có thể góp phần làm tăng lượng đường trong máu và mỡ bụng. Ngược lại, các đồ uống không chứa calo nói chung sẽ làm giảm lượng calo tổng thể của bạn, điều này có thể giúp bạn giảm được vài cân. Và khi bạn giảm cân, bạn sẽ giảm lượng mỡ nội tạng cũng như các chất béo tích tụ khác trong cơ thể.

Thật vậy, để đốt cháy mỡ bụng, bạn nên thay thế đồ uống có đường bằng đồ uống ít calo hoặc không calo như nước lọc. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng lượng nước uống có thể giúp tăng cường trao đổi chất, để cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả hơn.

Ngoài nước lọc, một số đồ uống không chứa calo tốt khác là nước có hương vị trái cây, trà đá không đường và trà nóng hoặc cà phê không đường.

3. Trà xanh

Trà xanh có chứa caffeine và catechin, giúp tăng cường quá trình oxy hóa chất béo!

Để có món thức uống ấm cúng, tràn đầy năng lượng và giúp làm tan mỡ bụng, hãy thử nhấm nháp ngay một ly trà xanh, loại trà này có chứa caffeine và catechin - là những hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Hai thành phần chính này có khả năng giúp tăng cường quá trình oxy hóa chất béo (khả năng đốt cháy chất béo) hiệu quả. Tuy vậy, chỉ vì bạn uống nhiều trà xanh thì điều đó không có nghĩa là bạn sẽ đánh tan mọi mỡ bụng một cách thần kỳ, nhưng nó chắc chắn có thể giúp ích một chút cho quá trình giảm mỡ của bạn.

Cụ thể, một nghiên cứu trên Tạp chí Thực phẩm chức năng đã chứng minh rằng những người uống trà xanh có chứa catechin và caffeine đã giảm một lượng đáng kể chất béo nội tạng trong khoảng thời gian 12 tuần so với nhóm người không uống trà. Ngoài ra, để có được lượng catechin đậm đặc nhất, chuyên gia khuyên bạn nên dùng bột trà xanh matcha.

4. Trà đen không đường

Trà đen giàu chất flavonoid tự nhiên, đóng một vai trò có lợi trong việc giảm mỡ bụng!

Nếu không thích vị đắng của trà xanh, bạn có chọn một lựa chọn tốt cho sức khỏe khác là: trà đen. Nhờ thành phần giàu chất flavonoid tự nhiên, trà đen được quảng cáo là thức uống tốt cho tim mạch, thậm chí có thể giúp giảm huyết áp. Và các nghiên cứu cho thấy những flavonoid tương tự có thể đóng một vai trò có lợi trong việc giảm mỡ bụng.

Một nghiên cứu năm 2014 trên tạp chí Thực phẩm & Chức năng đã so sánh việc uống trà đen với một loại đồ uống chứa caffein khác và phát hiện ra rằng: những người uống ba tách trà đen không đường mỗi ngày trong ba tháng đã giảm được nhiều inch vòng eo hơn những người uống loại đồ uống khác.

5. Cà phê

Cà phê đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự thèm ăn!

Uống đồ uống có chứa caffeine như cà phê đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự thèm ăn ở một số người, điều này có thể dẫn đến giảm lượng calo hấp thụ và có thể làm giảm mỡ bụng. Và một số nghiên cứu chứng minh rằng caffeine kích thích quá trình sinh nhiệt, về cơ bản khiến cơ thể chúng ta sinh ra nhiều nhiệt hơn, đồng thời đốt cháy thêm calo và năng lượng.

Cùng với hàm lượng caffeine, cà phê cũng có thể hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh, đóng vai trò chính trong quá trình trao đổi chất. Thật vậy, thành phần và sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột thực sự có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của chúng ta. Đó là lý do tại sao các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị một chế độ ăn uống dựa trên thực vật, kết hợp nhiều chất xơ và thực phẩm lên men, hỗ trợ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Trong khi đó, cà phê dường như cũng có liên quan đến đường ruột khỏe mạnh, vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều caffein có xu hướng có nhiều vi khuẩn lành mạnh nhất định và có mức độ vi khuẩn có hại thấp.

6. Whey protein shake

Bột whey protein làm thành món lắc có thể là thức uống hữu ích giúp làm tan mỡ bụng!

Bột whey protein làm thành món lắc có thể là thức uống hữu ích giúp làm tan mỡ bụng nếu chúng được dùng thay cho một bữa ăn nhiều calo. Như thế nào? Whey protein giúp ngăn chặn sự thèm ăn vì protein là một chất dinh dưỡng đa lượng gây no. Bằng cách uống sữa lắc whey protein, nó có thể khiến bạn ít ăn vặt hơn vào cuối ngày hoặc ít thèm đồ ăn giàu carbohydrate hơn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng của bạn.

Ngoài ra, chế độ ăn giàu protein đã được chứng minh là hữu ích cho việc giảm cân, không chỉ giúp kiềm chế cơn đói mà còn ngăn ngừa sự mất cơ và sự chậm lại trong quá trình trao đổi chất do không cung cấp đủ protein. Vì vậy, hãy tìm một loại bột whey protein mà bạn yêu thích và tự thưởng cho mình một ly sữa lắc dinh dưỡng và ngon tuyệt nhé!

Trên đây là tổng hợp 6 loại đồ uống giúp đánh tan mỡ bụng nhanh nhất. Bằng việc kết hợp 6 loại thức uống dinh dưỡng này vào chế độ ăn và tập luyện khoa học của mình, các chị em nhất định sẽ sớm thu được vòng 2 như ý nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!