Thực phẩm bạn nên ăn để giúp chống lại chứng viêm!

Sức khỏe 16/03/2023 13:55

Đâu là những thực phẩm có khả năng giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính?!

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 Chế độ ăn uống có liên quan mật thiết đến tình trạng viêm mãn tính!

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong tình trạng viêm mãn tính - vi khuẩn tiêu hóa giải phóng các chất hóa học có thể thúc đẩy hoặc ức chế tình trạng viêm. Các loại vi khuẩn cư trú trong ruột của chúng ta và các sản phẩm phụ hóa học của chúng thay đổi tùy theo thực phẩm chúng ta ăn. Một số loại thực phẩm khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn kích thích viêm, trong khi những loại khác thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn giúp ức chế nó.

Vậy cụ thể là những thực phẩm nào có khả năng giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính?! Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

TOP những thực phẩm giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Dưới đây là một số loại thực phẩm và đồ uống có liên quan đến việc giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính:

- Trái cây và rau củ: Hầu hết các loại trái cây và rau có màu sắc rực rỡ đều chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa và polyphenol—các hợp chất có khả năng bảo vệ có trong thực vật.

- Quả hạch và các loại hạt: Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ quả hạch và hạt có liên quan đến việc giảm các dấu hiệu viêm nhiễm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

- Đồ uống: Các polyphenol trong cà phê và flavonol trong ca cao được cho là có đặc tính chống viêm. Trà xanh cũng giàu polyphenol và chất chống oxy hóa.

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 Chế độ ăn uống chứa polyphenol có thể làm giảm viêm trong cơ thể!

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng polyphenol có nhiều đặc tính chống viêm. Một đánh giá được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh đã tóm tắt một số nghiên cứu ủng hộ quan điểm cho rằng chế độ ăn uống chứa polyphenol có thể làm giảm viêm trong cơ thể và cải thiện chức năng của các tế bào tạo thành mạch máu. Thực phẩm giàu polyphenol bao gồm hành tây, nghệ, nho đỏ, trà xanh, anh đào và mận, cũng như các loại rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn và rau cải xanh.

Ngoài ra, dầu ô liu, dầu hạt lanh và các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu cung cấp lượng axit béo omega-3 lành mạnh, từ lâu đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm.

Thực phẩm có thể thúc đẩy chứng viêm

Các loại thực phẩm góp phần gây viêm nhiễm cũng chính là những loại thường được coi là có hại cho các khía cạnh khác của sức khỏe. Chúng bao gồm nước ngọt có đường và carbohydrate tinh chế (như bánh mì trắng và mì ống), cũng như thịt đỏ và các loại thịt chế biến sẵn.

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 Các thực phẩm không lành mạnh góp phần làm tình trạng viêm nặng hơn và làm tăng cân!

Những thực phẩm không lành mạnh như vậy cũng có khả năng góp phần làm tăng cân, bản thân nó là một yếu tố nguy cơ gây viêm nhiễm. Ngoài ra, một số thành phần hoặc thành phần trong thực phẩm chế biến, chẳng hạn như chất nhũ hóa được thêm vào kem, có thể có tác dụng đối với chứng viêm.

Chìa khóa giảm viêm bằng chế độ ăn uống

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Hãy tập trung vào một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể! 

Để thực hành ăn uống chống viêm, tốt nhất bạn nên tập trung vào một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể hơn là chọn ra từng loại thực phẩm "tốt" và "xấu". Nói chung, chế độ ăn uống lành mạnh có nghĩa là chế độ ăn uống chú trọng trái cây, rau, quả hạch, ngũ cốc nguyên hạt, cá và dầu tốt cho sức khỏe, đồng thời hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường đơn (như soda và kẹo), đồ uống có chứa xi-rô ngô hàm lượng đường fructose cao (như nước trái cây, đồ uống thể thao), và carbohydrate tinh chế.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp các loại thực phẩm có công dụng giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, song song với đó là các lưu ý về chế độ ăn uống và các thực phẩm mà người mắc chứng viêm nên hạn chế. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích tới quý bạn đọc. Chúc các chị em độc giả luôn sống vui khỏe và xinh tươi mỗi ngày nhé!

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Từ khóa:   bệnh mãn tính bệnh viêm xoang bệnh viêm da thực đơn dinh dưỡng

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