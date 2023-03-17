Điểm danh 5 loại nước ép làm chậm quá trình lão hóa, níu giữ thanh xuân cho chị em!

Nước ép có thể là thức uống ngon miệng và sảng khoái để cung cấp một số chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn không dễ hấp thu được thông qua thực phẩm. Không chỉ mang hương vị tuyệt vời, đây còn là cách nhanh chóng và dễ dàng để bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết cho những ngày bận rộn của bạn. Trong đó, nổi bật phải kể đến những loại nước ép còn có công dụng giúp làm chậm quá trình lão hóa da của bạn nữa. Cụ thể là các loại nước ép thơm ngon nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Sau tuổi 50, các tế bào của bạn bắt đầu gặp khó khăn với việc tái chế các ty thể, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của cơ bắp. Không chỉ vậy, nếu cơ thể bạn không thể tái chế các ty thể đủ nhanh, chúng còn có thể tích tụ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như Parkinson.

Lựu chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, như polyphenol, có thể giúp giảm viêm, chống ung thư và hạ huyết áp. Ngoài những lợi ích này, quả lựu còn được biết là có tác dụng độc đáo đối với các tế bào lão hóa của cơ thể bạn.

Tin tốt là lựu có chứa một phân tử mà hệ vi sinh vật đường ruột của bạn chuyển đổi thành một thứ gọi là urolithin A, một hợp chất có thể giúp giữ cho quá trình ty thể của bạn khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số người có thể có hệ thực vật đường ruột không thể chuyển đổi hợp chất này, nghĩa là nước ép lựu sẽ không có nhiều tác dụng với họ.

2. Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa nhiều dưỡng chất giúp cải thiện sức khỏe và mắt của bạn!

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe khi bạn già đi. Ví dụ, cà rốt rất giàu lutein - hợp chất được biết là giúp cải thiện sức khỏe của mắt và não. Đồng thời, loại rau củ này cũng rất giàu chất chống oxy hóa khác gọi là beta carotene, đây là chất chống oxy hóa mà cơ thể bạn có thể sử dụng để chuyển hóa thành vitamin A.

Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe tiềm năng của beta carotene không dừng lại ở đó, vì một nghiên cứu được công bố trên Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention cho thấy, cà rốt còn có khả năng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trẻ tuổi.

3. Nước ép củ dền

Nước ép củ dền được biết đến với công dụng mạnh mẽ trong việc làm chậm quá trình lão hóa!

Cho dù bạn thích hay ghét loại nước uống này, thì cũng không thể phủ nhận nước ép củ dền là một loại thức uống có tác dụng mạnh mẽ trong việc giúp làm chậm quá trình lão hóa. Cụ thể, theo một nghiên cứu từ Redox Biology phát hiện ra rằng những người uống nước ép củ dền có chứa một loại vi khuẩn cụ thể giúp cải thiện nhận thức và sức khỏe mạch máu cao hơn so với những người không uống loại nước ép này. Bên cạnh đó, những người tham gia khảo sát này cũng thấy mức huyết áp của họ giảm sau khi uống nước ép củ dền.

Kết quả của nghiên cứu này là do nồng độ nitrat cao được tìm thấy trong củ dền, rất hữu ích trong việc giữ cho mạch máu của bạn khỏe mạnh, đồng thời cải thiện chức năng nhận thức khi bạn già đi. Những tác dụng này có cả trong nước ép củ dền tươi và củ dền đã được, nhưng theo Tạp chí Tăng huyết áp, nước ép củ dền được phát hiện có lượng dinh dưỡng cao hơn củ dền đã được chế biến.

4. Nước ép bưởi hồng

Lycopene trong nước ép bưởi hồng có tác dụng "làm trẻ hóa" làn da!

Lycopene có trong quả bưởi hồng cũng được tìm thấy trong cà chua và dưa hấu, được biết là có nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe và thậm chí còn được phát hiện là giúp cải thiện làn da của bạn. Cụ thể, nghiên cứu được công bố trên Food Science & Nutrition cho thấy lycopene có tác dụng "làm trẻ hóa" làn da của những người tham gia ở độ tuổi trung niên.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã kết luận rằng lycopene có thể làm giảm cholesterol LDL (loại xấu) và tăng mức cholesterol HDL (loại tốt), là những yếu tố quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Thật vậy, việc kiểm soát lượng cholesterol đặc biệt quan trọng khi bạn già đi, vì bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Vì vậy, nếu bạn là người yêu thích bưởi, hãy thử một ly nước ép này để làm chậm quá trình lão hóa nhé.

5. Nước ép cỏ lúa mì

Nước ép cỏ lúa mì có thể mang lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời, kể cả làm chậm lão hóa!

Thành thật mà nói, nước ép cỏ lúa mì có vị khá khó uống. Nhưng những lợi ích về sức khỏe và khả năng chống lão hóa của loại nước ép này thì hoàn toàn không có gì bàn cãi!

Cụ thể, cỏ lúa mì có chứa vitamin C, vitamin E và flavonoid - là những chất tự nhiên có trong trái cây và rau quả, có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh.

Đồng thời, cỏ lúa mì cũng rất giàu chất diệp lục, hợp chất làm cho nhiều loại cây có màu xanh. Khi tiêu thụ, chất diệp lục đã được tìm thấy có đặc tính chống oxy hóa cũng như khả năng bảo vệ hóa học, có nghĩa là nó bảo vệ cơ thể bạn khỏi các tác dụng phụ tiêu cực của hóa trị. Điều này là do khả năng làm giảm khả dụng sinh học của chất gây ung thư — hoặc các chất có thể gây ung thư — trong cơ thể bạn.

Trên đây là tổng hợp 5 loại nước ép giúp làm chậm quá trình lão hóa của bạn hiệu quả. Chỉ với những loại nước ép dinh dưỡng thơm ngon, tiết kiệm và dễ tìm như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử thêm ngay vào thực đơn mỗi ngày thôi nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!