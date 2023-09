12 cách giảm cân mà chẳng cần tập thể dục!

Nội dung bài viết

Trong một cuộc thăm dò gần đây do ARRIS Composites thực hiện, 65% người Mỹ trưởng thành muốn giảm cân trong năm nay. Tuy nhiên, trong khi tập thể dục đóng vai trò rất quan trọng để kiểm soát cân nặng lành mạnh và thể lực tổng thể, thì việc thường xuyên tập gym vẫn không phải là sở thích của nhiều người. Cụ thể, theo The Heart Foundation, một số lý do hàng đầu khiến mọi người không tập thể dục là bao gồm mệt mỏi, thiếu thời gian, cảm thấy không có động lực, không đủ khả năng để trở thành thành viên phòng tập thể dục, hoặc cảm thấy việc tập thể dục trở nên nhàm chán và xấu hổ khi tập thể dục trước mặt người khác.