Và với bất kỳ bệnh do virus đường hô hấp nào, trẻ em, người lớn trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh đi kèm đều có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Đặc biệt là trong năm nay, sau covid-19, do ít tiếp xúc và thiếu khả năng miễn dịch, loại virus này đang gây ra các ca nhiễm trùng nặng hơn thường thấy. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến loại virus H3N2 này!

Các triệu chứng khi mắc cúm H3N2

Ho liên tục và khó thở là triệu chứng chính của bệnh cúm H3N2!

Các triệu chứng nhiễm của bệnh cúm H3N2 có thể so sánh với các triệu chứng của các loại vi-rút cúm khác. Trong đó, triệu chứng ho liên tục và khó thở chính là dấu hiệu chính của bệnh. Thông thường, cơn ho có thể kéo dài từ ba đến bốn tuần.

Ngoài ra, các triệu chứng của việc nhiễm virus H3N2 còn bao gồm: sốt, đau họng, ho, đau đầu, sổ mũi hoặc nghẹt mũi, mệt mỏi và buồn ngủ, đau bụng, nhức mỏi cơ thể, buồn nôn, tiêu chảy, ớn lạnh,...

Các biện pháp phòng ngừa bệnh cúm H3N2

Hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa được áp dụng trong thời kỳ covid-19!

Các chuyên gia khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tương tự đã được áp dụng trong thời kỳ Covid-19. Đó là:

- Sử dụng khẩu trang đặc biệt ở những không gian trong nhà đông đúc như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khán phòng,...

- Che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi.

- Tránh tiếp xúc với những người bị bệnh và mọi người cũng nên ở nhà nếu bị ốm để ngăn chặn sự lây lan của virus.

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước.

- Ngoài ra, hãy tránh các thực phẩm chứa nhiều đường và muối để giảm tình trạng mất nước. Uống nhiều nước, ăn trái cây và rau lá xanh. Nghỉ ngơi đầy đủ và ngủ ngon.

Trẻ em và nguy cơ mắc cúm H3N2

Các triệu chứng sớm ở trẻ em có thể không được phát hiện sớm!

Virus ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ em có thể dễ bị nhiễm trùng hơn. Theo bác sĩ Amit Kaul, Chuyên gia tư vấn cấp cao về Nhi khoa cho biết: “Trẻ em mắc bệnh hen suyễn và các bệnh kèm theo như béo phì, các vấn đề về thần kinh và bệnh tim có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn.”

Ở trẻ em, một số triệu chứng sớm của việc nhiễm virus H3N2 có thể không được chú ý vì không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể hỏi ý kiến của các chuyên gia y tế về các triệu chứng như ho, sốt nhẹ đến trung bình hoặc đau họng ở trẻ em. Trong đó, sốt trong trường hợp này có thể cao tới 40-40,5 độ C và có thể đi kèm với các triệu chứng khác như nôn mửa, đi phân lỏng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, trẻ em cũng có thể bị co giật. Những triệu chứng này đôi khi kéo dài và có thể kéo dài tới 2 tuần.

Các chuyên gia y tế khuyến nghị trẻ em nên được tiêm vacxin cúm thường xuyên để tăng khả năng miễn dịch. Đồng thời, tuyệt đối không gửi trẻ đến trường khi xuất hiện các triệu chứng mắc virus, để ngăn ngừa tình trạng lây lan và giúp trẻ được điều trị một cách tốt nhất.

Phụ nữ mang thai và nguy cơ mắc cúm H3N2

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai có nguy cơ nhiễm virus H3N2 cao!

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai có nguy cơ nhiễm virus H3N2 cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, bác sĩ Madhuri Mehendale - Bác sĩ Phụ khoa & Sản khoa cũng chia sẻ: “Nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, vì vậy nếu họ biểu hiện các triệu chứng của việc nhiễm virus H3N2 thì bạn nhất định phải tìm đến sự chăm sóc của các chuyên gia y tế.”

Việc điều trị cho phụ nữ mang thai mắc virus H3N2 cũng giống như những người khác, họ phải ưu tiên nghỉ ngơi, dinh dưỡng và uống nhiều nước. Đồng thời cần tránh tiếp xúc với những người bị bệnh khác.

Trên đây là tất tần tật những điều bạn cần biết về bệnh cúm H3N2, các triệu chứng và cách phòng ngừa loại virus này. Với thời tiết thất thường như hiện nay và với tình hình ca nhiễm ngày càng gia tăng, thì việc tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân chính là việc thiết yếu. Hy vọng những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!