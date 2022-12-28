Cách uống nước đậu đen rang giảm cân

Giảm cân 28/12/2022 09:20

Giảm cân bằng nước đậu đen rang giúp bạn có vóc dáng hoàn hảo như ý muốn và sức khỏe dồi dào.

Đậu đen là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của rất nhiều gia đình trên thế giới. Đặc biệt, với người Nhật, trà đỗ đen hay còn gọi là trà Kuromame còn là thức uống “bí mật” giúp làm đẹp, giảm cân và giữ gìn vóc dáng.

Còn ở Việt Nam thì sao? Từ lâu, các chị em văn phòng cũng đã truyền tai nhau phương pháp uống nước đậu đen rang giảm cân rất đơn giản. Chỉ cần chọn loại đậu tốt, rang lên và đun sôi trong vài phút là bạn đã có loại nước uống tuyệt ngon để uống hàng ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn, lượng mỡ thừa trên cơ thể sẽ bị tiêu hao rất nhanh, giúp bạn lại có vòng eo đẹp như ý muốn. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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 Nước đậu đen rang - phương pháp giảm cân tự nhiên rất được ưa chuộng!

Tại sao nên giảm cân bằng nước đậu đen rang?

Giảm béo bằng nước đậu đen rang còn giúp chị em có làn da trắng sáng, trẻ trung và trị mụn trứng cá. Thậm chí, nhiều chị em còn xác nhận rằng uống nước đậu đen vài lần một tuần cũng là cách giải nhiệt cho cơ thể hiệu quả trong những ngày hè nắng nóng.

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 Đậu đen chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình giảm cân an toàn!

Vì đâu mà loại nước đậu đen rang này lại được ưa chuộng đến vậy? Dưới đây là những lý do đầy thuyết phục khiến bạn không thể xem nhẹ tác dụng đánh tan mỡ của nước đậu đen rang đấy:

- Trong đỗ đen có chứa chất anthocyanin là một chất chống oxy hóa, có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật, ngăn ngừa sự phát triển của các khối u, bướu, giảm nguy cơ mắc ung thư và đột quỵ.

- Ngoài ra, anthocyanin còn giúp giảm thiểu và kiềm chế quá trình tích trữ mỡ thừa trong cơ thể. Loại chất này được tìm thấy nhiều trong đậu đen nên giảm cân bằng uống nước đậu đen rang là cách lý tưởng cho các chị em phụ nữ.

- Nhờ khả năng ức chế cơn đói do chứa lượng chất xơ dồi dào nên đỗ đen là lựa chọn thích hợp của các chị em đang thừa cân và muốn điều chỉnh thói quen ăn uống.

- Đỗ đen có vị ngọt nhẹ nên có thể dùng để thay thế lượng đường cơ thể hấp thụ hàng ngày, giúp kiểm soát cholesterol và lượng đường trong máu.

- Ngoài tác dụng giảm cân, uống nước đậu đen rang mỗi ngày còn giúp bạn trẻ hóa làn da và duy trì vẻ ngoài xinh xắn, gợi cảm.

Cách chế biến nước uống giảm cân từ đậu đen rang

So với cách dùng hạt chia, giảm cân bằng nước đậu đen rang là phương pháp tiết kiệm hơn rất nhiều vì đậu đen là loại hạt rất có sẵn tại các siêu thị, chợ và cửa hàng. Thêm nữa, cách chuẩn bị nước uống cũng khá đơn giản. Ngoài việc rang đậu đen lên và nấu nước uống, các chị em thích làm đẹp còncó thể thường xuyên “đổi gió” với chè đậu đen hoặc tự làm trà đậu đen của người Nhật nhé.

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 Cách chế biến nước đậu đen rang cũng vô đùng đơn giản!

Dù bằng cách gì thì dùng đậu đen rang giảm cân cũng là bí quyết giữ gìn vóc dáng với hiệu quả không thể phủ nhận được. Đã vậy, cách chế biến còn siêu đơn giản nữa nhé:

- Bước 1: Lấy đậu đen đã khô, cho vào chảo rang đến khi nghe mùi thơm và vỏ đậu tách nhẹ ra là được.

- Bước 2: Cho đậu đen đã rang vào nồi, thêm nước vào và đun sôi đến khi nước ngả sang màu đỏ nhạt. Nếu nước hơi đục nghĩa là đậu chưa được chín tới, cần rang kỹ cho đến khi hạt đậu hơi cháy vỏ ngoài thì nước mới trong và có mùi thơm.

Chú ý không cho quá nhiều đậu vì sẽ khiến nước đậu đặc dẫn tới khó uống và tác dụng cũng không hiệu quả hơn so với uống nước đậu loãng.

Cách uống nước đậu đen giảm cân:

Hãy uống 1 cốc nước đậu đen trước mỗi bữa ăn, đây là cách giúp nạp ít thực phẩm hơn và cơ thể có cảm cảm giác no lâu hơn. Tốt nhất là dùng nước đậu đen hết ngay trong ngày thay vì để qua đêm. Nếu để sang tới ngày thứ 2 thì nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Kinh nghiệm uống nước đậu đen giảm cân

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Nước đậu đen rang không nên uống vào buổi tối!

- Những người đang mắc các bệnh về dạ dày, đại tràng, tiêu chảy không nên dùng nước đậu đen giảm cân.

- Không nên sử dụng đậu đen vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ. Nếu dùng tốt nhất nên uống trước khi ngủ 4-5 tiếng.

- Không dùng nước đậu đen để thay thế nước lọc, chỉ nên uống 50% nước đậu và 50% nước lọc mỗi ngày.

- Áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học: hạn chế tinh bột, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, protein, các vitamin từ hoa quả, chất béo tốt từ thực vật,…

- Kết hợp cùng chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp. Nếu không có thời gian, có thể chọn những môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga,…

- Khi nấu đỗ đen với nước, nên hạn chế việc cho thêm đường, sữa. Có thể cho thêm 1-2 thìa mật ong nếu thấy khó uống.

Mẹo chọn mua đậu đen ngon, an toàn

- Bạn nên chọn đậu đen xanh lòng, có vỏ mỏng, màu đen bóng đẹp và hạt tròn đều và có mùi thơm đặc trưng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử bóp mạnh vào hạt, nếu hạt đậu vẫn như cũ thì là hạt ngon. Còn nếu bóp nghe tiếng kêu thì chắc chắn hạt bị rỗng ruột, không nên chọn loại hạt này.

- Ngược lại, không nên mua những hạt bị lép, có mùi mốc, màu sắc nhợt nhạt vì đó là dấu hiệu đậu đã bị để lâu ngày và sắp ẩm mốc.

Tóm lại, giảm cân với nước đậu đen rang là một trong những phương pháp giảm cân tự nhiên vô cùng hiệu quả, đơn giản và tiết kiệm tại nhà. Các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay để nhanh chóng sở hữu một body thon gọn để diện đồ xinh đón tết nào! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!

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