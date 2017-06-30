Uống nước đỗ đen rang có tốt cho bà bầu?

Dinh dưỡng thai kỳ 30/06/2017 09:33

Bà bầu uống nước đậu đen rang sẽ tốt cho thai nhi, bổ huyết, tăng cường sức khỏe, giảm cân và giữ da trắng sáng.

“Uống nước đỗ đen rang có tốt cho bà bầu không?” Câu trả lời là cực kỳ tốt. Bởi đậu đen là một trong những loại hạt họ đậu có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều hợp chất giúp phòng chống nhiều loại bệnh tật như ung thư, tiểu đường, ngăn chặn các bệnh tim mạch và còn có thể sử dụng như một loại thực phẩm giảm cân rất hiệu quả. Với các mẹ bầu uống nước đỗ đen rang đều đặn còn giúp an thai, bổ huyết, giải độc và giải tỏa những lo lắng, ưu phiền trong suốt thời gian mang thai hay ở cữ.

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Tại sao bà bầu nên uống nước đậu đen rang?

Đậu đen là thực phẩm rất giàu chất xơ, protein, đa dạng các loại vitamin và chất khoáng như vitamin A, canxi, sắt và mangan. Đậu đen cũng chứa nhiều falvonoid đóng vai trò là các chất chống oxy hóa và các axit béo omega-3.

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  • Một trong những lợi ích lớn nhất của đậu đen là chứa nhiều chất xơ, chủ yếu là chất xơ có thể hòa tan, giúp làm giảm cholesterol, ngăn chặn đau tim và đột quỵ.
  • Đậu đen cũng chứa một lượng nhỏ các axit béo omega 3 - là dạng “có lợi” của các cholesterol trong cơ thể, giúp cân bằng những tác động tiêu cực của các axit béo omega 6 (cholesterol xấu).
  • Bà bầu uống nước đỗ đen rang sẽ bổ sung anthocyanin cho cơ thể, giúp giảm rủi ro mắc một số loại ung thư nhất định, làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư và tăng cường hoạt động của Apoptosis - một chương trình giúp loại bỏ các tế bào không còn cần thiết có thể dẫn tới ung thư. Nhờ đó, cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh.
  • Đậu đen chứa nhiều protein nhưng so với các loại thịt, nó được tiêu hóa chậm hơn. Do vậy, ăn đậu đen sẽ giúp bạn no lâu hơn và tránh ăn nhiều. Bằng cách này, hệ tiêu hóa cũng được kiểm soát nhờ không phải làm việc liên tục.
  • Đậu đen cũng có lợi cho các chức năng của hệ thần kinh bằng cách cung cấp các amino axit và molybdenum cần thiết.
  • Bà bầu uống nước đỗ đen rang thường xuyên còn giúp cho thai nhi khỏe mạnh nhờ hàm lượng folate trong đậu đen có tác dụng hỗ trợ cho quá trình phát triển bộ não và tủy sống của bào thai.

Không chỉ với các bà mẹ mang thai, đậu đen cũng là lựa chọn lý tưởng với những người đang muốn giảm cân. Bởi vì khi kết hợp đậu đen với gạo lứt, một hỗn hợp protein hoàn hảo sẽ được hình thành, giúp cơ thể bổ sung protein hiệu quả mà không cần phải áp dụng các phương pháp đắt tiền, phức tạp.

Cách làm nước đỗ đen rang cho bà bầu

Cách làm nước đỗ đen rang cho bà bầu

Một trong những cách chế biến đậu đen phổ biến đó là ngâm đậu đen với nước qua đêm trước khi nấu hoặc rang lên để làm nước uống. Theo nhiều nghiên cứu, việc ngâm đậu trong nước sẽ giúp loại bỏ một số loại tannin và phytate có hại, một phần tinh bột và chỉ giữ lại các chất kháng tinh bột (resistant starch) có lợi.

  • Bước 1: Rửa sạch đậu đen, loại bỏ hạt lép, hạt hỏng. Có thể ngâm đậu qua đêm.
  • Bước 2: Cho đậu đen vào chảo rang cho đến khi đậu có mùi thơm và màu vàng. Đậu đen đã rang có thể cho vào lọ đậy kín và dùng dần trong 1 tuần.
  • Bước 3: Đun sôi nước và cho đậu đen đã rang vào rồi. Tiếp tục đun lửa nhỏ cho đến khi sôi thì tắt bếp. Ủ trong 10 phút và không mở vung.

Mỗi khi uống, chị em có thể cho thêm một ít đường hoặc muối tùy khẩu vị để thưởng thức.

Đậu đen rang

Mặc dù uống nước đỗ đen rang tốt cho bà mẹ mang thai nhưng cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đậu đen cần được nấu chín và ngâm trong nước trước khi chế biến để làm trung hòa các tác động xấu của axit phytic. Bởi lẽ, nếu không được loại bỏ khỏi hạt trước khi ăn, axit phytic có thể kết hợp với các chất khoáng như canxi, magie và đồng, khiến chúng không được tiêu hóa thành chất dinh dưỡng. Khi không được hấp thụ, chúng sẽ tích tụ dần và gây ra nhiều vấn đề tiêu hóa, thậm chí còn dẫn tới rối loạn hormone và suy giảm chức năng não bộ.

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- Đậu đen còn chứa một loại đường phức tạp tên là oligosaccharides. Cơ thể chúng ta không có khả năng tạo ra một loại enzyme để phá vỡ loại đường này một cách tự nhiên. Do đó, khi đi vào hệ tiêu hóa, các loại vi khuẩn khác sẽ tấn công  oligosaccharides, thâm nhập và ăn chúng. Quá trình này sẽ tạo ra khí hydro và metan gây ra hiện tượng đầy hơi, khó chịu.

Nói chung, uống nước đỗ đen rang tốt cho bà bầu nhưng cần sử dụng đúng cách và tránh lạm dụng nước đậu đen quá nhiều gây tác dụng phụ.

Nước đậu đen có tác dụng gì? Nếu bỏ qua, không tìm hiểu bạn sẽ vô cùng hối hận khi biết sự thật đằng sau

Nước đậu đen có tác dụng gì? Nếu bỏ qua, không tìm hiểu bạn sẽ vô cùng hối hận khi biết sự thật đằng sau

Nước đậu đen có tác dụng gì? một câu hỏi đơn giản nhưng khi biết được câu trả lời, chắc chắn bạn sẽ vô cùng ấn tượng với những tác dụng mà nước đậu đen mang lại đấy nhé.

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