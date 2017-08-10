Những điều cần chú ý khi uống nước đỗ đen rang hàng ngày

Nước đỗ đen rang vốn không xa lạ với mọi người, nó là thứ đồ uống quen thuộc của người dân Việt Nam, chế biến đơn giản nên được bày bán rộng rãi ngoài hàng cũng như các gia đình tự nấu để giải nhiệt, giảm tình trạng nóng trong, thanh lọc cơ thể. Hơn nữa trong nó còn có chứa nhiều vitamin B, A, D, muối khoáng cũng nhiều protein, chất xơ, các chất chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả, giúp ngăn ngừa các căn bệnh ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, mỡ máu, cải thiện hoạt động của não. Ngoài ra còn có tác dụng giúp sáng mắt, đẹp da, mát gan, bổ thận, bổ khí huyết, nên từ lâu nó đã là một vị thuốc quen thuộc trong Đông y.

Nhiều tác dụng là thế, cách chế biến cũng khá đơn giản là: Rang hạt đỗ đen trên bếp, sau đó hoặc là cho hạt đỗ đen đã rang vào nước đang đun sôi, để từ 5-7 phút rồi chắt lấy nước uống dần hoặc là cất hạt đỗ đen trong hộp, bình kín, khi nào muốn uống thì sẽ ngâm hạt đỗ đen rang với nước nóng uống dần, thì cũng có nhiều điều cần phải chú ý trong quá trình chế biến cũng như sử dụng uống nước đỗ đen rang hàng ngày đấy các bạn ạ.

Những lưu ý khi lựa chọn đỗ đen, chế biến và uống nước đỗ đen rang hàng ngày

Mặc dù nhiều lợi ích và cơ thể khỏe mạnh hơn khi uống nước đỗ đen hàng ngày nhưng hãy nhớ và tránh một vài điều sau khi sử dụng nước đỗ đen: