Những điều cần chú ý khi uống nước đỗ đen rang hàng ngày

Uống nước đỗ đen rang hàng ngày là một cách đơn giản nhất để thanh lọc, thải độc cơ thể, ngăn ngừa các căn bệnh ung thư, tiểu đường, mỡ máu,… với nhiều lợi ích sức khỏe khác mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, khi uống nước đỗ đen rang hàng ngày cũng cần chú ý một số điều được nói đến trong bài để tận dụng hết lợi ích của nó nhé các bạn.
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Tác dụng khi uống nước đỗ đen rang hàng ngày
Nước đỗ đen rang vốn không xa lạ với mọi người, nó là thứ đồ uống quen thuộc của người dân Việt Nam, chế biến đơn giản nên được bày bán rộng rãi ngoài hàng cũng như các gia đình tự nấu để giải nhiệt, giảm tình trạng nóng trong, thanh lọc cơ thể. Hơn nữa trong nó còn có chứa nhiều vitamin B, A, D, muối khoáng cũng nhiều protein, chất xơ, các chất chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả, giúp ngăn ngừa các căn bệnh ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, mỡ máu, cải thiện hoạt động của não. Ngoài ra còn có tác dụng giúp sáng mắt, đẹp da, mát gan, bổ thận, bổ khí huyết, nên từ lâu nó đã là một vị thuốc quen thuộc trong Đông y.
Nhiều tác dụng là thế, cách chế biến cũng khá đơn giản là: Rang hạt đỗ đen trên bếp, sau đó hoặc là cho hạt đỗ đen đã rang vào nước đang đun sôi, để từ 5-7 phút rồi chắt lấy nước uống dần hoặc là cất hạt đỗ đen trong hộp, bình kín, khi nào muốn uống thì sẽ ngâm hạt đỗ đen rang với nước nóng uống dần, thì cũng có nhiều điều cần phải chú ý trong quá trình chế biến cũng như sử dụng uống nước đỗ đen rang hàng ngày đấy các bạn ạ.
Những lưu ý khi lựa chọn đỗ đen, chế biến và uống nước đỗ đen rang hàng ngày
Mặc dù nhiều lợi ích và cơ thể khỏe mạnh hơn khi uống nước đỗ đen hàng ngày nhưng hãy nhớ và tránh một vài điều sau khi sử dụng nước đỗ đen:
- Khi lựa là phải lựa hạt to, đen, chắc, hạt có màu càng tối tức là hàm lượng chất oxy hóa trong hạt càng cao, đó mới là hạt tốt để mua và sử dụng.
- Trước khi rang, phải rửa sạch và loại bỏ hết các hạt lép, hỏng, bị mốc cùng các bụi bẩn bám vào. Ngâm hạt trong một tiếng để kích thích quá trình nảy mầm của hạt, nước đỗ đen rang của bạn sẽ giàu dinh dưỡng hơn và loại bỏ phần nào oligosaccharides raffinose và stachyose, hai chất có liên quan đến chứng đầy hơi, đồng thời giúp đun hạt đỗ đen nhanh hơn. Nhưng cũng không ngâm quá lâu sẽ làm mất chất dinh dưỡng của hạt.
- Chú ý khi rang phải là rang hạt đỗ đen cả vỏ, rang sao cho vỏ hạt hơi nứt, cháy một chút thì nước hạt đỗ đen rang sẽ thơm hơn.
- Khi đun hạt đỗ đen với nước sôi xong, để hạt đỗ đen ra chất tốt hơn, các bạn hãy để yên nồi đun nước đỗ đen rang trên bếp và đậy nắp vung trong hai tiếng.
- Không nên nóng vội mà uống quá nhiều nước đỗ đen rang một ngày vì nó có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng, nó có một chất tự nhiên gọi là purine. Khi được sử dụng quá nhiều thì purine có thể gây ra bệnh gout hoặc sỏi thận.
- Nước đỗ đen rang cũng có phytohemagglutinin, nếu uống với lượng lớn, có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của tế bào, có thể có hại cho sức khoẻ của bạn.
- Uống khoảng 1-2 cốc nước một ngày, không uống nhiều hơn có thể gây lạnh bụng, rối loạn tiêu hóa. Nước đỗ đen có tính âm, khi rang xong nên hạ thổ trước khi đun với nước sôi sẽ làm giảm tính âm này, để những người có thể chất hàn có thể dùng được, tuy nhiên cũng không quá 2 cốc/ngày.
- Đối với các bạn quyết định giảm cân bằng cách uống nước đỗ đen hàng ngày thì phải chắc chắn rằng khi sử dụng nó phải tránh xa hết các loại thức ăn, nước uống đồ hộp được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng, siêu thị, nếu không có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
- Nên uống nước đậu đen rang hàng ngày không đường sẽ tốt hơn, hoặc có thể cho chút muối để thành thức uống giải khát rất tốt.
- Nước đỗ đen rang chứa chất phytate sẽ làm giảm hấp thu một số khoáng chất như sắt, kẽm, canxi trong các thực phẩm khác nên không dùng chung nước đỗ đen khi ăn các thực phẩm chứa nhiều sắt, kẽm, canxi, nên dùng cách nhau khoảng 4 tiếng là tốt nhất.
Hy vọng với những lưu ý trên, các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích khi uống nước đỗ đen rang hàng ngày. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh, hấp dẫn và có những giây phút thưởng thức cốc nước đỗ đen rang thơm ngon, bổ dưỡng nhé.