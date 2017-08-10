Mang thai một đứa trẻ khỏe mạnh có thể là một kinh nghiệm tuyệt vời của các bà mẹ, nhất là các bà mẹ trẻ. Nếu bạn là một trong số đó, bạn cần chú ý nhiều hơn đến sức khoẻ và tập trung vào việc sử dụng các thực phẩm lành mạnh có nhiều protein, chẳng hạn như uống nước đỗ đen rang khi mang thai. Vì nước đỗ đen rang giàu chất chống oxy hoá, sắt, chất xơ và protein, sẽ giúp con bạn phát triển tốt nhất cả về tinh thần lẫn thể chất.

Thường thì các bà mẹ sẽ uống nước đỗ đen rang từ tháng thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ vì nó sẽ cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho em bé và giúp em bé phát triển với tốc độ nhanh.

Khi bạn đang mang thai, cơ thể bạn cần nhiều sắt hơn để sản sinh các tế bào hồng cầu cho bé đang lớn trong bụng. Uống nước đỗ đen rang sẽ giúp bổ sung lượng hemoglobin trong cơ thể bạn. Điều này giúp các mẹ không gặp phải tình trạng thiếu sắt và thúc đẩy sự phát triển nhận thức của em bé.

Ngoài ra, sắt trong nước đỗ đen rang cũng giúp phát triển bào thai, làm tăng lượng máu và giúp cho nhau thai phát triển.

Uống nước đỗ đen rang khi mang thai cung cấp đầy đủ các amino axit

1 cốc nước đỗ đen chứa khoảng 8 axit amin thiết yếu tạo nên protein trong cơ thể. Các axit amin này rất hữu ích trong việc chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng và xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh cho mọi người. Hơn nữa, các protein được tạo ra bởi các axit amin này sẽ tạo thành và sinh ra thêm nhiều tế bào trong cơ thể em bé và của bạn.

Uống nước đỗ đen rang khi mang thai cung cấp nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể

Chất anthocyanins vàc các chất chống oxy hoá tự nhiên khác có trong nước đỗ đen rang rất có ích cho da của bạn và em bé, mang lại một làn da trắng sáng và căng mịn, ngăn chặn quá trình lão hóa da, giúp mẹ bầu dù mang thai vẫn có được một làn da thật đẹp. Hơn nữa, vì là một nguồn chống oxy hóa không có chất béo, uống nước đỗ đen rang có thể ngăn ngừa nguy cơ bị tiểu đường khi mang thai, hạn chế bị tiểu đường thai kỳ cho các mẹ bầu hiệu quả.

Lưu ý khi chọn hạt đỗ đen là hạt đỗ đen nào màu càng tối thì sẽ có lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với các hạt khác

Uống nước đỗ đen khi mang thai giúp duy trì cholestetol, cung cấp nhiều chất xơ và loại bỏ axit hiếm

Sự hiện diện của chất xơ hòa tan trong nước đỗ đen giúp duy trì mức cholesterol trong khi mang thai. Bên cạnh đó, sự kết hợp của chất xơ với các axit không rõ trong ruột kết góp phần tạo thành một lớp màng bảo vệ ở ruột, lại giúp làm sạch chất béo thừa, thải độc tố ra khỏi cơ thể. Kết hợp uống nước đỗ đen rang khi mang thai với ăn đầy đủ các loại trái cây có thể sẽ giúp bạn vượt qua nghén thai kì cũng như các chứng buồn nôn, hoặc cảm giác buồn nôn do các axit gây ra triệu trứng này đã bị hòa tan, trung hòa hết.

Uống nước đỗ đen rang khi mang thai giải độc sulfites

Nước đỗ đen rang chứa hàm lượng khoáng chất tốt như molybdenum, là thành phần chính của enzym oxidase sulfite giúp giải độc sunfite. Uống nước đỗ đen thường xuyên sẽ giúp bạn tránh xa các dị ứng liên quan đến sulphite như nhức đầu hoặc nhịp tim nhanh trong khi mang thai.

Uống nước đỗ đen rang khi mang thai bổ sung các chất chống viêm

Các chất chống viêm được tìm thấy trong nước đỗ đen rang có rất nhiều hữu ích giúp tăng cường hoạt động enzym trong cơ thể của bạn. Nó giúp duy trì tính đàn hồi của khớp, mạch máu và dây chằng tốt trong suốt quá trình mang thai và khi sinh con của các bà mẹ.

Uống nước đỗ đen rang khi mang thai cung cấp nhiều năng lượng

Bởi lẽ, nước đỗ đen rang cung cấp nhiều năng lượng, các chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt có nhiều magiê giúp làm giảm mệt mỏi trong suốt thai kỳ. Các chất dinh dưỡng có trong nước đỗ đen giúp làm giảm sự mệt mỏi bằng cách thư giãn mạch máu, thần kinh và cơ; ngăn ngừa các tình trạng sức khoẻ bất lợi như nhức đầu thai kì, đau nhức cơ và hen suyễn, giúp các mẹ thoải mái và thư giãn hơn trong suốt thời gian mang thai. .

Với rất nhiều lợi ích tuyệt vời thế này, không có gì ngạc nhiên khi uống nước đỗ đen rang khi mang thai là lựa chọn của nhiều mẹ bầu. Hãy uống từ 2-3 cốc/ngày để mẹ và bé luôn khỏe mạnh nhé.