Chính nhờ vậy, việc bổ sung đỗ đen và các thực phẩm chế biến từ đỗ đen, sẽ mang lại cho bạn các công dụng như: tốt cho hệ xương, giảm huyết áp, kiểm soát tình trạng bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân hiệu quả,...

Đậu đen là một loại đậu dinh dưỡng , vô cùng quen thuộc. Thông thường, trong đậu đen có chứa các thành phần dinh dưỡng thiết yếu như: carbohydrate, protein, chất xơ và đặc biệt 0g cholesterol. Ngoài ra, đậu đen còn là nguồn cung các hợp chất sắt, magie, kali, đồng, kẽm, mangan và vô sốt chất dinh dưỡng khác.

Uống nước đậu đen là một thứ nước dinh dưỡng được các bác sĩ khuyên dùng để bổ sung các chất chống oxy hóa, cung cấp các chất dinh dưỡng, nhiều vitamin và khoáng chất lành mạnh, có lợi cho cơ thể, vừa giúp thanh nhiệt, mát gan, bổ thận, thải độc cho cơ thể, đẹp da, sáng mắt, chống lão hóa, lại giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm cân cực kỳ hiệu quả, chưa kể còn bổ sung khí huyết, bổ máu rất tốt với phụ nữ có thai và sau khi sinh.

Đặc biệt, trong các chế phẩm từ đậu đen, thì nước đậu đen được ưa chuộng hơn cả, không chỉ ở cách chế biến đơn giản, hương vị ngọt thơm dễ uống mà còn ở thành phần dinh dưỡng được giữ lại gần như trọn vẹn. Vậy uống nước đậu đen không đường sẽ có được những lợi ích gì, hãy tìm ngay câu trả lời ở dưới đây nhé!

Đối với quan niệm thông thường của mọi người mà nói thì nó vốn là thứ nước uống quen thuộc giải khát, giải nhiệt của mọi nhà, đặc biệt là khi hè đến. Tuy nhiên có một điều là mọi người hay uống nước đậu đen cho đường vào để dễ uống mà không biết rằng uống không đường mới thực sự là cách uống nước đậu đen tốt nhất cho sức khỏe.

Uống nước đậu đen không đường vô cùng tốt cho sức khỏe!

Bản chất nước đậu đen vốn đã rất thơm và hương vị đặc trưng riêng, khi cho đường vào sẽ làm mất đi cái vị đặc trưng nổi bật vốn có của nó, hơn nữa, với nhiều bạn hảo ngọt hoặc đang trong quá trình ăn kiêng rất dễ quá tay mà cho nhiều đường khi pha với nước đậu đen làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, vừa không tốt lại ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của các bạn.

Mặt khác, theo quan niệm Đông y, đường tính nóng, đậu đen tính thanh mát, khi cho đường vào sẽ làm ảnh hưởng một phần đến sự giải nhiệt, giải độc của nước đậu đen. Trên thực tế, thay vì cho đường, các bạn nên cho một chút muối vào để thay thế, đặc biệt vào những ngày trời nóng bức, thì một cốc nước đậu đen không đường có pha chút muối giúp giải khát vô cùng hiệu quả, bổ sung được lượng nước và muối đã mất đi của cơ thể nhanh chóng, cân bằng điện giải trong cơ thể.

Do đó các bạn nên uống nước đậu đen không đường để phát huy hiệu quả tác dụng của nó. Uống từ 1-2 cốc nhỏ hàng ngày hoặc uống 2-3 lần/tuần với cốc lớn. Nếu bạn nào chưa biết cách nấu nước đậu đen không đường thì hay tham khảo những hướng dẫn dưới đây để có thể tự làm cho mình và gia đình, bạn bè, người thân những cốc nước đậu đen thơm ngon, mát lành ai ai cũng yêu thích nhé.

Hướng dẫn nấu nước đậu đen không đường đơn giản tại nhà

Nước đậu đen ngọt mới với cách làm dễ dàng, đơn giản!

Cách làm nước đậu đen khá đơn giản:

- Đầu tiên, bạn lựa những hạt đậu đen to, chắc, hạt càng đen óng càng tốt, sau đó đem rửa sạch và để ráo nước.

- Tiếp đó, bạn bắc nước và tiến hành đun sôi, sau đó cho đỗ đen vào ninh nhừ, đun lửa nhỏ soi lăn tăn trong 20-25 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc tiến hành kiểm tra độ chín của đậu đen bằng cách ăn thử thấy hạt đỗ đen xem đã nhừ chưa thì tắt bếp, để nguội và uống dần, các bạn nên ăn cả cái để bổ sung chất xơ cho cơ thể, giúp giảm cân hiệu quả.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể rang đậu đen trước khi ninh để thành phẩm được thơm hơn, tuy nhiên công đoạn này thì không bắt buộc, có thể ninh thẳng luôn như trên hướng dẫn cũng được.

Lưu ý khi uống nước đậu đen không đường

- Bắt buộc đậu đen ở đây phải là đỗ đen còn cả vỏ, đậu đen khi đãi vỏ thì sau chế biến nó chỉ là một thứ nước giàu dinh dưỡng chứ lợi ích giải nhiệt, thải độc hay mát gan đều không còn nữa.

- Những ai thể trạng tính hàn, đau dạ dày cũng cần lưu ý khi sử dụng nước đậu đen.

- Uống nước đậu đen rất tốt nhưng nếu uống nhiều thì có thể sẽ khiến bạn bị lạnh bụng và rối loạn tiêu hóa thế nên hãy chú ý không nên ham uống nhiều.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về công dụng của nước đậu đen cũng như công thức nấu nước đậu đen ngon lành và siêu đơn giản tại nhà. Với món thức uống giải nhiệt, ngọt mát, dinh dưỡng mà cách làm lại dễ dàng và nhanh gọn như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Hy vọng với những chia sẻ trên đây, các chị em sẽ biết cách sử dụng nước đậu đen một cách khoa học nhất để thu được lợi ích tốt nhất nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp!