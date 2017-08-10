Uống nước đậu đen rang trị mụn, da trắng sáng, căng mịn màng

Làm đẹp 10/08/2017 16:27

Uống nước đậu đen rang trị mụn, da trắng sáng mịn màng là một trong những cách trị mụn đơn giản và hiệu quả nhất, không cần phải đi chữa đông chữa tây tốn kém, mất công sức mà các bạn vẫn có một làn da sạch mụn, trắng sáng mịn màng nhé.

Lợi ích của uống nước đậu đen rang trị mụn

Bị mụn là do tác động của nhiều yếu tố như áp lực, bụi bẩn, nội tiết, chế độ chăm sóc da không đúng cách, … khiến nhiều bạn đau đầu và khổ sở vì không biết làm thế nào để cải thiện và thoát khỏi tình trạng này. Nếu bạn vẫn chưa tìm được phương pháp trị mụn thích hợp thì hãy cân nhắc và lựa chọn uống nước đậu đỗ đen rang trị mụn nhé.

Uống nước đậu đen rang trị mụn là phương pháp trị mụn cực hữu hiệu với những ai bị mụn do nóng trong, rối loạn nội tiết tố. Bởi nước đậu đen có tính mát gan, thải độc rất tốt, với những ai bị mụn nhiệt thì việc lựa chọn uống nước đỗ đen trị mụn là một quyết định không thể đúng đắn hơn. Cơ thể giải được nhiệt, thải được độc tố, các chất có hại tốt hơn giúp khỏe mạnh, làn da cũng sạch mụn, mịn màng, không còn tình trạng xám, xỉn màu nữa.

Uống nước đậu đen rang trị mụn, thanh nhiệt, thải độc cơ thể
Uống nước đậu đen rang trị mụn, thanh nhiệt, thải độc cơ thể. Ảnh: Internet

Nước đậu đen rang còn rất giàu sắt giúp bổ sung khí huyết, tạo máu, giúp làn da luôn hồng hào, sáng rõ. Bên cạnh đó, nước đậu đen rang trị mụn hiệu quả vì nó cung cấp nhiều vitamin B, khoáng chất thiết yếu như magie, kẽm giúp làm lành vết thương, trị thâm do mụn để lại hiệu quả cũng như nâng cao tình trạng sức khỏe của da, da khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, nước đậu đen rang còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả và nhiều chất chống viêm giúp hạn chế và làm giảm tình trạng mụn viêm, nhọt, giúp mụn nhanh khô, lên cồi.

Cách làm nước đậu đen trị mụn đơn giản

Các bạn mua đậu đen về, ngâm tốt nhất trong 1 tiếng trước khi rang, sau khi rang xong thì trải giấy báo sạch lên sàn nhà hoặc để ở ngoài sân rồi đổ đậu đen ra để nguội (Đây chính là cách hạ thổ sao vàng đậu đen), sau khi nguội thì một là đem đậu đen rang đun với nước sôi lấy nước cất dự trữ hoặc là cất đậu đen rang vào trong lọ thủy tinh sạch, khi nào cần dùng thì bốc một nhúm chế với nước sôi lấy nước uống.

Uống nước đậu đen rang trị mụn hiệu quả
Uống nước đậu đen rang trị mụn hiệu quả. Ảnh: Internet

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà các bạn có thể áp dụng linh hoạt, với nhà bạn nào mà không có tủ lạnh thì chế đỗ đen rang với nước sôi sẽ hợp lý hơn.

Lưu ý khi uống nước đậu đen rang trị mụn

  • Nước đậu đen rang trị mụn phải được làm từ đậu đen còn vỏ, nay ngoài hàng hay siêu thị có bán sẵn những túi đỗ đen đã được làm sạch vỏ, nhiều bạn không để ý có thể mua nhầm, nếu không còn vỏ lợi ích mát gan, thanh nhiệt, giải độc của nước đậu đen rang hầu như không còn nữa.
  • Đậu đen vốn tính âm, thanh mát đã được hạ thổ sau khi rang thì nước đậu đen đã giảm tính âm đi rồi nên những ai có thể chất tính hàn vẫn có thể uống được tuy nhiên không được uống nhiều.
  • Nước đỗ đen rang trị mụn rất thơm, vị đặc trưng nên uống không đường để hiệu quả tốt hơn.
  • Vừa uống nước đậu đen trị mụn nhưng các bạn vẫn thực hiện đầy đủ các bước làm sạch và chăm sóc da mặt hàng ngày nhé, không nên ỷ lại, phụ thuộc vào nó, uống nước đậu đen cũng là một phương pháp phụ trợ, còn lại giữ da mặt sạch vẫn là điều kiện tiên quyết để sạch mụn.
  • Nếu uống nước đậu đen rang trị mụn trong 1-2 tháng mà tình trạng không tiến triển hay thay đổi thì có lẽ nguyên nhân bị mụn của bạn không ở vấn đề nội tiết hay nóng trong, lúc này bạn nên tìm gặp bác sĩ da liễu để có tư vấn, khám cụ thể. 
Uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không?

Uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không?

Nước đậu đen rang mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, nhưng cách uống nước đậu đen rang như thế nào cho tốt, uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không thì không phải ai cũng trả lời được. Cùng tìm hiểu những giải đáp trong bài nhé.

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