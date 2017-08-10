Uống nước đậu đen rang trị mụn, da trắng sáng, căng mịn màng

Lợi ích của uống nước đậu đen rang trị mụn

Bị mụn là do tác động của nhiều yếu tố như áp lực, bụi bẩn, nội tiết, chế độ chăm sóc da không đúng cách, … khiến nhiều bạn đau đầu và khổ sở vì không biết làm thế nào để cải thiện và thoát khỏi tình trạng này. Nếu bạn vẫn chưa tìm được phương pháp trị mụn thích hợp thì hãy cân nhắc và lựa chọn uống nước đậu đỗ đen rang trị mụn nhé.

Uống nước đậu đen rang trị mụn là phương pháp trị mụn cực hữu hiệu với những ai bị mụn do nóng trong, rối loạn nội tiết tố. Bởi nước đậu đen có tính mát gan, thải độc rất tốt, với những ai bị mụn nhiệt thì việc lựa chọn uống nước đỗ đen trị mụn là một quyết định không thể đúng đắn hơn. Cơ thể giải được nhiệt, thải được độc tố, các chất có hại tốt hơn giúp khỏe mạnh, làn da cũng sạch mụn, mịn màng, không còn tình trạng xám, xỉn màu nữa.