Uống nước đậu đen đẹp da mọi chị em đều thích

Đơn giản là vì trong nước đậu đen chứa một hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa như anthocyanin. Các chất chống oxy hóa vốn là chìa khóa bảo vệ cơ thể khỏi những tác động lão hóa của các gốc tự do, hạn chế và làm chậm quá trình oxy hóa diễn ra.

Làm đẹp, hạn chế quá trình lão hóa da là mối quan tâm hàng đầu của nhiều chị em bởi trong cuộc sống hiện đại có quá nhiều nhân tố tác động xấu như nắng mặt trời, khói bụi tàu xe, công việc căng thẳng, áp lực, tâm lý không được thoải mái,… khiến cho các chị em bị lão hóa da, da khô, xỉn màu nhanh chóng. Việc tìm kiếm một phương thức tự nhiên giúp làn da luôn mịn màng tươi trẻ luôn khiến nhiều chị em bận và đau đầu. May mắn thay, giờ đây, mọi vấn đề sẽ được giải quyết vô cùng nhanh gọn thông qua uống nước đậu đen đẹp da vô cùng đơn giản, tiết kiệm và lại rất tốt cho sức khỏe nữa nhé.

Tìm hiểu sâu hơn về quá trình oxy hóa có thể nhiều bạn còn chưa hiểu rõ thì các gốc tự do được hình thành thông qua các quá trình tự nhiên trong cơ thể và môi trường – Từ ánh mặt trời, khói thuốc lá, hóa chất, thậm chí là cả khi bạn tập thể dục, hoạt động cường độ cao. Mà hẳn nhiều bạn cũng biết rõ, sự oxy hóa này chính là nguyên nhân của quá trình lão hóa da.

Trong khi đó, nước đậu đen một thực phẩm thiên nhiên và quen thuộc trong cuộc sống rất giàu anthocyanin, chất chống oxy hóa vô cùng tốt, hoạt động mạnh mẽ giúp chậm quá trình lão hóa da mà còn bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng chống ung thư rất tốt. Ở nó còn tìm thấy hàm lượng isoflavone cao, cũng liên quan đến tính chống lão hóa hiệu quả. Có thể nói nước đậu đen là thứ nước uống dinh dưỡng, làm đẹp da vô cùng hiệu quả mà mọi chị em không thể bỏ qua, cần bổ sung gấp trong chế độ dinh dưỡng của gia đình.

Uống nước đậu đen đẹp da với khả năng thải độc, làm mới tế bào

Nước đậu đen tính mát, thanh nhiệt, lợi tiểu, có khả năng làm mát gan, thận rất tốt, giúp thải độc, loại bỏ bớt độc tốt cho cơ thể, hạn chế nóng trong gây mụn nhọt, xỉn da cho chị em phụ nữ. Ngoài ra, việc hỗ trợ và tăng cường chức năng gan thận cơ thể khỏe mạnh, năng động và sản sinh được nhiều tế bào mới giúp đẹp da hiệu quả.

Uống nước đậu đen giàu vitamin, khoáng chất làm đẹp da hiệu quả

Nước đậu đen rất giàu vitamin B, A, E,…, và nhiều khoáng chất như magie, phốt pho giúp bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, vitamin dưỡng da hiệu quả cho cơ thể, đặc biệt nước đậu đen bổ sung nhiều sắt, giúp cơ thể sản sinh nhiều hồng cầu hơn, bổ máu, giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da hồng hào, mịn màng, tươi sáng.

Uống nước đậu đen đẹp da, giảm mụn vô cùng tốt

Việc sử dụng thực phẩm nhiều đường khiến mụn tăng cao là thông tin nhiều chị em không còn xa lạ nhưng khi quá thèm ăn không chống lại được cám dỗ thì làm sao để tránh bị mụn đây? Câu trả lời vô cùng đơn giản là hãy uống nước đậu đen giúp cân bằng lượng đường trong máu, giúp quá trình giải phòng đường vào máu của bạn chậm hơn nhiều lần, ngoài ra nó còn có tính chất chống viêm, giúp tác động giảm mụn hiệu quả và giàu dinh dưỡng, protein nên khi sử dụng nó sẽ khiến bạn giảm cảm giác đói, hạn chế ăn vặt với các loại thực phẩm nhiều đường như socola, sữa đi nhiều lần. Từ đó, hạn chế mụn nhọt, da mịn màng, tươi sáng.

Với những lý do trên, nếu bạn lựa chọn và sử dụng nước đậu đen, loại nước chống nhăn chống lão hóa tuyệt vời này một cách khoa học và đúng mực, bạn không chỉ có một ngoại hình trẻ trung, hấp dẫn hơn mà cải thiện sức khỏe nhiều nữa đấy.