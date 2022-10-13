Cách nấu nước đậu đen xanh lòng giải nhiệt mùa hè chuẩn nhất!

Không chỉ vậy, đậu đen xanh lòng còn có nguồn dưỡng chất vô cùng phong phú. Giá trị dinh dưỡng của nó được đánh giá cao hơn cả loại đậu đen thông thường có ruột trắng.

Đậu đen xanh lòng là dạng đậu có lớp vỏ ngoài màu đen nhưng phần ruột bên trong lại là màu xanh nhạt đặc trưng. So với đậu đen thông thường, đậu đen xanh lòng có kích thước nhỏ hơn nhưng lớp vỏ ngoài khá bóng bẩy, hạt mẩy và rắn chắc, khi ăn cho độ béo ngậy, bở và khá ngon miệng.

Chính nhờ hàm lượng chứa các chất dinh dưỡng đa dạng, đậu đen xanh lòng mang đến vô vàn công dụng hữu ích đối với sức khỏe con người như: bảo vệ tim mạch, điều tiết đường huyết, giải độc gan, ngăn ngừa ung thư, giảm mỡ trong máu, bổ sung chất xơ, hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da,... Quả là một nguồn thực phẩm dinh dưỡng mà các chị em nên bổ sung vào thực đơn phải không nào!?

Hôm nay, hãy cùng khám phá ngay cách nấu nước đậu đen xanh lòng chuẩn nhất, vẫn giữ lại được đầy đủ dinh dưỡng và hiệu quả thần kỳ mà cách làm lại đơn giản, chị em có thể tự làm tại nhà, không cần lo lắng về chất lượng, thành phần cũng như chất bảo quản như khi mua ngoài hàng. Hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào nấu nước đậu đen xanh lòng ngọt mát và siêu dinh dưỡng này nhé!

Cách nấu nước đậu đen xanh lòng ngọt mát, đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

100g đậu đen xanh lòng

1 lít nước

Các bước tiến hành nấu nước đậu đen xanh lòng chuẩn ngon tại nhà

Các bước nấu nước đậu đen xanh lòng đơn giản!

- Bước 1: Đầu tiên, đậu đen xanh lòng mua về, bạn tỉ mỉ lọc lại lần nữa những hạt lép, mốc có trong đám hạt khi ngâm trong nước. Kế đó, đem rửa sạch bụi bẩn bám dính hạt rồi ngâm nước muối trong 5 phút, sau đó rửa lại lần nữa với nước sạch và để ráo nước là được.

- Bước 2: Bạn bắc chảo lên bếp và bắt đầu rang đậu đen xanh lòng với lửa nhỏ, sau đó điều chỉnh lửa to hơn, đảo đều hạt trong khoảng 10 phút thì chỉnh lửa nhỏ để tránh bị cháy hạt, bị khét. Tiến hành đảo thêm 5 – 7 phút thì cắn thử xem hạt đậu đen xanh lòng đã chín chưa. Nếu chưa chín thì tiếp tục đảo thêm 3-5 phút rồi tắt bếp và để nguội.

- Bước 3: Cuối cùng, bạn bắc nồi nước lọc lên bếp, rồi đem toàn bộ số đậu đen xanh lòng đã rang chín cho vào, lượng nước các bạn tùy điều chỉnh sao cho vừa miệng nhất. Sau đó tiến hành đun trong 15-20 phút với lửa nhỏ, đến khi nước sôi lăn tăn thì đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp, lọc lấy nước, cất vào tủ lạnh để dùng dần, phần đậu các bạn có thể ăn luôn hoặc bỏ đi. Vậy là đã hoàn tất rồi nhé.

Nếu bạn nào thấy lích kích và ngại việc trữ nước trong tủ lạnh có thể làm mất chất của đỗ đen xanh lòng thì ở bước rang đậu để nguội xong, các bạn cho đậu đen đã rang vào một hộp thủy tinh, cất ở nơi khô ráo. Khi nào dùng chỉ cần lấy một nhúm nhỏ, cho vào cốc nước nóng, để khoảng 7 phút, trong quá trình ngâm có thể chế thêm nước nóng cho nước thêm ngon và ra chất. Không nên ngâm hơn 7 phút, hạt đậu sẽ bị nát, bạn nào thích ăn cả hạt thì sẽ không ngon.

Thành phẩm

Nước đậu đen xanh lòng ngọt mát, dinh dưỡng!

Chỉ với 2 nguyên liệu cùng các bước chế biến đơn giản, là bạn đã có ngay một nồi nước đậu đen dùng cho cả ngày luôn rồi nhé. Nước đậu đen thanh mát, ngọt thơm với vô vàn công dụng hữu ích giúp chị em có được một sức khỏe tốt và một vẻ đẹp tươi trẻ. Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ loại nước tự nhiên hữu ích này nhé!

Những người không nên uống nước đậu đen xanh lòng

- Những người đang dùng nhiều loại thuốc: Trong đậu đen xanh lòng có chất giải độc và nó có tác dụng phản ứng với các thành phần có liên quan trong thuốc, từ đó làm giảm hiệu quả của thuốc.

- Người già, trẻ em: Trong đậu đen có chứa phytat, gây cản trở cho việc hấp thu của các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, phốt pho… điều này sẽ dẫn tới thiếu máu, loãng xương, hạn chế quá trình tiêu hóa.

- Người mắc bệnh viêm đại tràng, người tùy vị hư: Những người mắc chứng bệnh này thường có hiện tượng bị đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy, tiêu hóa kém sẽ tuyệt đối không dùng đậu đen. Còn nếu muốn uống thì phải rang lên và dùng với số lượng ít.

Mẹo chọn mua đậu đen xanh lòng chuẩn ngon, chất lượng

Nên chọn hạt có kích thước đồng đều, vỏ màu đen bóng!

- Nên chọn những hạt có kích thước đồng đều và có vỏ màu đen bóng bẩy.

- Đồng thời, khi ngửi có mùi thơm đặc trưng của đậu, chứ không phải mùi lạ và khi bóp mạnh thì cảm thấy chắc ruột.

- Ngược lại, tránh mua những hạt đậu đen có lớp phấn trắng mỏng phía ngoài, hay có dấu hiệu ẩm mốc, sâu bọ xâm nhập.

Các bạn thấy đấy, cách nấu nước đậu đen xanh lòng không hề khó, các bước làm khá đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật hay yêu cầu phức tạp gì cả. Chỉ sau 30 phút là các bạn đã có ngay những cốc nước đậu đen xanh lòng giải nhiệt, mát gan hấp dẫn không thể chối từ rồi. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ sử dụng nước đậu đen xanh lòng một cách thích hợp nhất để thu được hiệu quả tuyệt vời nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp rạng ngời!