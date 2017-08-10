Uống nước đậu đen như thế cho tốt?

Nước đậu đen là cách gọi của người miền Nam, miền Bắc hay gọi là nước đỗ đen có tính thanh mát, giải độc, giải nhiệt rất tốt, mát gan, bổ máu, giàu chất chống oxy hóa, giàu chất đạm, chất xơ, nhiều khoáng chất và vitamin như vitamin B, sắt, phốt pho, ma giê,... giàu năng lượng, giúp duy trì lượng đường và cholesterol trong máu ổn định rất tốt cho sức khỏe mọi người, ngăn ngừa lão hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch hiệu quả, đặc biệt với những ai bị tiểu đường, béo phì hoặc các mẹ bầu càng được khuyến khích nên uống nước đậu đen . Nước đậu đen còn có tác dụng lợi sữa cho bà bầu rất tuyệt vời mà các bạn không nên bỏ qua.

Do đó với những bạn bận rộn, ít có thời gian rảnh nên tận dụng uống nước đậu đen rang hoặc nấu để có thể bổ sung, tận dụng hết những lợi ích này, thêm bổ dưỡng, bồi bổ sức khỏe một cách an toàn và hoàn toàn tự nhiên, không phải thông qua thuốc tổng hợp, thực phẩm chức năng đắt tiền.

Hơn nữa theo Đông y, bản thân đậu đen đã là một vị thuốc phổ biến và quen dùng từ lâu, có tác dụng lợi tiểu, sáng mắt, đẹp da,.. và nhiều tác dụng khác. Đặc biệt, đậu đen để cả vỏ để chữa cảm nắng, say nhiệt, mụn nhọt, lở loét, nóng trong. Khi được dùng kết hợp với các thực phẩm, loại thuốc khác có tác dụng bổ thận, tì khí hiệu quả, như món đậu đen hầm thuốc bắc và gà ác, đậu đen gạo lứt, đỗ đen hạt sen là các món dinh dưỡng , bổ sung khí huyết hết sức bổ dưỡng dành cho người có sức khỏe yếu, mới ốm dậy, bà bầu.

Uống nước đậu đen đúng cách, tốt nhất

Nước đậu đen nên uống từ 2-3 lần/tuần

Nước đậu đen có thể uống hàng ngày nhưng các bạn cần chú ý, chỉ cần uống một cốc nhỏ buổi sáng là đủ, có thể pha thêm với chút mật ong để tăng hiệu quả, tác dụng với sức khỏe, uống nước nóng hay nước lạnh đều được cả.

Còn việc uống nước đậu đen rang hàng ngày thay cho nước lọc là điều không nên, vì nó gây mất cân bằng dinh dưỡng, khi cơ thể được bổ sung bất ngờ và duy trì trong thời gian dài sẽ mất thời gian thích nghi và cản trở việc hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Chưa kể, uống nhiều hàng ngày sẽ gây ngán, ánh hưởng vị giác.

Uống nước đậu đen rang nhiều sẽ gây rối loạn tiêu hóa

Theo quan niệm Đông y thì những ai có thể chất thuộc tính hàn thì không nên dùng nhiều nước đậu đen cũng có tính lạnh, sẽ khiến lạnh bụng đau bụng, rối loạn tiêu hóa và đi ngoài.

Những người tính nóng, thể nhiệt thì dùng đậu đen lại rất tốt. Hơn nữa, khi đang nóng trong người hoặc vừa đi nóng về, một cốc nước đậu đen pha chút muối sẽ là thức uống giải nhiệt, cân bằng điện giải bổ sung nước và muối đã mất, giải khát nhanh hiệu quả hơn bất kì loại nước nào.

Khi nấu nước đậu đen phải để cả vỏ

Thực chất, các lợi ích tốt cho sức khỏe đều đến chủ yếu từ vỏ đậu đen, do đó khi chế biến nước đậu đen, rang đậu đen lấy nước uống các bạn không nên đãi vỏ, hãy để nguyên và rửa sạch bụi bẩn thôi.

Hạt đậu đen khi bỏ vỏ thì chỉ còn là một món ăn, thứ nước uống dinh dưỡng, còn các tác dụng thanh mát, giải nhiệt, mát gan, giải độc giờ đây hầu như không còn.

Không uống nước đậu đen rang khi đói

Uống nước đậu đen rang khi quá đói sẽ càng gây cồn ruột, xót ruột và đau bụng, đặc biệt với tính lạnh, nó có thể khiến các bạn đau bụng và đi ngoài, rối loạn tiêu hóa.

Một số chú ý khi nấu nước đậu đen rang