Bản chất hạt đậu đen chứa nhiều dinh dưỡng , vitamin, khoáng chất cùng các chất chống oxy hóa, chất xơ nên từ xa xưa các danh y đã coi nó là một vị thuốc quan trọng chữa cảm nhiệt, sốc nhiệt, hạ sốt, nóng trong vô cùng hữu hiệu, cũng như là một thực phẩm bổ sung khí huyết, bổ thận, mát gan, sáng mắt, đẹp da ngay cả khi đi du lịch. Ngày nay, sau nhiều công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu đã phát hiện ra thêm lợi ích bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng chống ung thư, cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Với nhiều công dụng của nó nên đậu đen luôn được mọi người sử dụng, cố gắng đưa vào thực phẩm sử dụng hàng ngày, trong đó có nước đậu đen rang vô cùng nhiều ích lợi.

Điểm tiện lợi khi chế biến nước đậu đen rang là dễ ăn uống, tiện mang vác, đi lại và hấp thụ các chất dinh dưỡng trong đậu đen dễ dàng hơn. Khi được ngâm lúc đầu và sau khi ninh trong nước, các chất dinh dưỡng trong đậu đen đều hòa tan trong nước, dễ hấp thụ cho cơ thể hơn kể cả các protein, tinh bột vốn là khó hấp thụ. Do đó, nước đậu đen rang được mọi người vô cùng ưa chuộng, có người còn uống nước đậu đen rang hàng ngày, song song với nước lọc, thậm chí còn thay cả nước lọc. Nhưng làm như vậy, việc uống nước đậu đen rang mỗi ngày có thật sự là tốt không?

Uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không?

Câu trả lời là tùy vào liều lượng bạn sử dụng cũng như hoàn cảnh thực tế của bạn.

Bản chất nước đậu đen rang có tính mát, thanh giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, chữa nóng trong rất tốt, nên nếu uống nước đậu đen mỗi ngày song song hoặc thay cho nước lọc sẽ tăng tính hàn trong cơ thể, đối với ai đang bị nhiệt thì áp dụng khá hiệu quả nhưng về lâu về dài thì không tốt, cũng như với những người cũng có thể chất hàn thì sẽ bị phản ứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt ai bị chân tay lạnh thì tình trạng sẽ càng bị nặng nề hơn. Do đó, nếu muốn uống nước đậu đen rang hàng ngày thì các bạn nên uống khoảng 200ml -250 ml tương đương với một cốc nước thủy tinh trong ngày mà thôi, trong một số trường hợp như đang điều trị tiểu đường, giải nhiệt nóng trong thì các bạn đi từ mức 200ml/ ngày rồi tăng dần đến mức cao nhất có thể uống nước đậu đen rang mỗi ngày là 30-40% lượng nước hàng ngày. Uống từ từ để cơ thể thích nghi dần.

Thực tế nếu mỗi ngày bạn uống 1 cốc nước đỗ đen (200ml) có pha mật ong vào buổi sáng sớm sẽ vô cùng tốt cho sức khỏe, những lợi ích của mật ong kết hợp với nước đỗ đen rang sẽ bảo vệ sức khỏe bạn tuyệt vời nhất, chưa kể mật ong tính nóng sẽ trung hòa tính mát của nước đỗ đen rang, không lo gây nóng hay quá mát cho cơ địa từng người.

Còn theo các bác sĩ khuyến cáo đối với người có sức khỏe bình thường thì nên uống nước đậu đen rang tuần 2-3 lần là được, uống cách ngày và không cố định thời gian uống trong ngày, mỗi lần uống tầm 1-2 cốc. Chú ý với trẻ em dưới 6 tuổi thì giảm lượng so với người lớn, trên 6 tuổi thì dùng được như mức với người lớn.

Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp bạn trả lời được câu hỏi uống nước đậu đen rang hàng ngày có tốt không? một cách chi tiết và cụ thể nhất. Chúc bạn có những giây phút tuyệt vời thưởng thức cốc nước đỗ đen rang thơm ngon bảo vệ sức khỏe bên gia đình, bạn bè, người thân nhé.