Bí quyết uống nước đậu đen giảm cân hiệu quả không thể bỏ qua

Uống nước đậu đen giảm cân là một bí quyết không thể bỏ qua với những ai đang gặp vấn đề cân nặng. Nó không chỉ giúp giảm cân hiệu quả mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không phải thực phẩm hay thuốc bổ nào có thể mang lại.

Uống nước đậu đen giảm cân hiệu quả Uống nước đậu đen giảm cân là một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khoẻ, giảm cân nặng hiệu quả mà chi phí lại rất tiết kiệm. Đậu đen từ xưa đã được xem là thực phẩm sức khỏe của thiên nhiên, giàu chất xơ và protein nên khi uống nước đậu đen chắc chắn sẽ làm dịu cảm giác đói, cung cấp tràn đầy năng lượng cho bạn trong nhiều giờ. Điều này vốn rất quan trọng trong quá trình giảm cân khi mà các bạn phải hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể nhưng vẫn chưa quen được sự sụt giảm năng lượng đó nên sẽ bị cảm giác đói dày vò, bứt rứt, vô cùng khó chịu.

Ngoài ra, nước đậu đen còn rất giàu chất chống oxy hóa, các vitamin và khoáng chất cần thiết, giàu protein đảm bảo cung cấp cho cơ thể đủ chất dinh dưỡng, không bị thiếu hụt, sụt giảm những chất thiết yếu cho cơ thể mà dễ bị thiếu khi thực hiện giảm cân, cắt giảm thức ăn. Bên cạnh đó, nước đậu đen còn giàu chất xơ giúp làm sạch đường ruột, đường tiêu hóa, hỗ trợ thải độc cho cơ thể, tăng cường hoạt động cho gan, đặc biệt các chất xơ hòa tan còn làm giảm mật độ lipoprotein - cholesterol "xấu" - và kiểm soát sự hấp thu cholesterol vào máu của bạn. Điều này rất có lợi cho sức khoẻ tim mạch của bạn.

Có thể thấy, nước đậu đen giảm cân là một thứ nước uống tuyệt vời, giúp các bạn không chỉ hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà còn giúp các bạn cải thiện sức khỏe một cách lành mạnh, khoa học. Do đó, không nên bỏ qua nước đậu đen trong thực đơn giảm cân cấp tốc và dài ngày của bạn. Mỗi ngày uống một đến hai cốc nước đậu đen là đã mang lại hiệu quả tuyệt vời rồi. Nếu chưa biết cách nấu nước đậu đen giảm cân cấp tốc thì cùng tham khảo hướng dẫn dưới đây để có những cốc nước đậu đen thơm ngon, bổ dưỡng nhé. Cách nấu nước đậu đen giảm cân cấp tốc Bạn lựa mua những hạt đậu đen chắc, mẩy, mẫm hạt, màu đen nhánh, nếu mua được đậu đen xanh lòng thì càng tốt. Mua về, nếu được thì nên hạ thổ theo quan niệm dân gian để hạt đậu đen càng phát huy tác dụng nhiều lợi ích, sau đó rửa sạch, loại bỏ bụi bẩn, hạt mốc, lép trong đó rồi ngâm nước muối 5 phút. Rửa lại lần nữa bằng nước sạch và để ráo nước.

Rang hạt đậu đen trên bếp, rang lửa to, khi nghe thấy dậy mùi thơm và vỏ đật hơi tách nhẹ thì điều chỉnh để lửa nhỏ lại tránh bị cháy hạt. Rang thêm 3-5 phút nữa thì tắt bếp, để nguội.

Đun nước sôi, cho đậu đen vừa rang vào, liều lượng tùy thuộc vào việc bạn thích uống đặc hay loãng. Nước đậu đen đặc sẽ khó uống hơn chút mà tác dụng, dinh dưỡng mang lại cũng không nhiều hơn so với nước đậu đen loãng là bao nhiêu nên các bạn để loãng thì sẽ tốt hơn cũng như tránh lãng phí đậu đen.

Đun sôi, sau đó điều chỉnh lửa nhỏ sôi lăn tăn từ 15-20 phút thì tắt bếp. Nước ngả sang màu đỏ nhạt, trong là đạt yêu cầu.

Nước đậu đen để nguội, rồi lưu trữ trong bình thủy tinh sạch, cất vào tủ lạnh uống dần. Không nên uống nhiều cũng như sử dụng thay cho nước lọc như nhiều bạn hay làm, chỉ cần uống cốc nhỏ mỗi ngày là đủ, khi uống có thể pha chút mật ong để tăng thêm hiệu quả. Một số chú ý khi uống nước đậu đen giảm cân Không uống nước đậu đen nhiều và liên tục dài ngày, với những ai không quen và không hợp với sự thay đổi có thể sẽ bị đau bụng, đi ngoài, lạnh bụng,

Uống nước đậu đen giảm cân không nên uống vào buổi tối, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khó ngủ sâu, ngon giấc, nên uống trước khi ngủ từ 4-6 tiếng để không bị mất ngủ.

Nước đậu đen phải rang cả vỏ mới có phát huy tác dụng giảm cân hiệu quả, khi rang thì rang hơi cháy vỏ một chút thì nước đậu đen thơm ngon và dậy mùi hơn.

Trẻ con cũng không nên uống quá nhiều nước đậu đen, nó có tác dụng giải nhiệt, lợi tiểu có thể sẽ kích thích thận các em làm việc quá nhiều, không tốt cho sức khỏe.

Uống nước đậu đen nóng hay lạnh đều được, đều có tác dụng giảm cân và mang nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Uống nước đậu đen không đường với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe không ngờ! Uống nước đỗ đen không đường nhiều bạn nghĩ rằng nó sẽ rất ngán, khó uống mà không biết rằng đó mới là cách uống nước đỗ đen chuẩn, rất tốt cho sức khỏe.

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