Sở hữu một vóc dáng thon gọn, khỏe đẹp luôn là mục tiêu và mơ ước của nhiều chị em. Bên cạnh các thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân hay các bài tập đốt cháy calo, thì các biện pháp giảm cân tự nhiên cũng được nhiều chị em ưa thích và áp dụng, điển hình là biện pháp giảm cân bằng nước đậu đen rang . Vì đâu mà biện pháp này lại được ưa chuộng đến vậy? và liệu giảm cân bằng nước đậu đen rang có thật sự hiệu quả? Hãy cùng khám phá câu trả lời chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đậu đen là một loại thực phẩm chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao như nhiều loại vitamin A, C, E, B, khoáng chất cần thiết như magie, canxi, selen, photpho, sắt, kẽm, protein và chất xơ. Đặc biệt đậu đen hoàn toàn không chứa chất béo nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người.

Năng lượng: 114 kcal

Protein: 7,62g

Chất béo: 0,46g

Carbohydrate: 20,39g

Chất xơ: 7,5g

Đường: 0,28g

Canxi: 23mg

Sắt: 1,81mg

Magiê: 60mg

Photpho: 120mg

Kali: 305mg

Natri: 1mg

Kẽm: 0,96mg

Thiamin: 0,21mg

Niacin: 0,434mg

Folate: 128mg

Với những thành phần phong phú, đậu đen cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của con người. Đồng thời nó góp phần duy trì đường huyết, tăng cường lưu thông máu, đào thải độc tố ra ngoài, giảm nồng độ cholesterol xấu, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Ngoài lợi ích cho sức khỏe, đậu đen còn là còn biết đến là phương án giúp giảm cân an toàn và siêu hiệu quả dành cho các chị em.

Nước đậu đen rang - thần dược giảm cân an toàn, tự nhiên cho chị em

1. Giúp giảm cảm giác thèm ăn và duy trì cảm giác no lâu

Đậu đen mang lại cảm giác no lâu, giúp chị em không còn cần nạp quá nhiều thức ăn nữa!

Các nhà nghiên cứu Úc đã yêu cầu 42 tình nguyện viên duy trì chế độ thông thường của họ cộng thêm uống 1-2 cốc nước đậu đen rang mỗi ngày trong 12 tuần và sau đó trở lại chế độ ăn kiêng của họ trong một tháng nữa. Dựa trên sổ nhật ký thực phẩm, những người tham gia đã ăn ít đi so với ghi chép trước khi tham gia nghiên cứu, đặc biệt là ngũ cốc, trong suốt 3 tháng đầu uống nước đậu đen rang. Họ cũng báo cáo lại là tuy ăn ít hơn nhưng không có cảm giác đói và cảm thấy hài lòng hơn. Trong bốn tuần sau khi nghiên cứu kết thúc, lượng thức ăn vặt chế biến của họ tăng lên.

Vì vậy có thể thấy, nước đậu đen rang có công hiệu làm giảm cảm giác thèm ăn và duy trị trạng thái no lâu cho chị em - đây chính là một trong những mấu chốt để quá trình giảm cân của chị em đạt được hiệu quả tốt nhất.

2. Cung cấp nhiều năng lượng và đốt cháy chất béo hiệu quả

Các nhà khoa học tin rằng các chế độ ăn kiêng, giảm cân bằng nước đậu đen rang có chứa arginine, một loại axit amin đã được chứng minh là sẽ chuyển hóa sang protein giàu năng lượng và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, trong nước đậu đen rang còn chứa glutamine - một axit amin khác trong nghiên cứu đã được gắn liền với sự cung cấp đến 50% năng lượng sau bữa ăn.

3. Tăng tốc độ giảm cân

Nước đậu đen rang có nhiều năng lượng và vitamin, nhiều khoáng chất và muối khoáng, cùng hàm lượng chất xơ cao nên khi uống nước đậu đen rang giảm cân, bạn sẽ không có nhiều cảm giác đói, từ đó cắt giảm được lượng thực phẩm đi vào cơ thể, khiến cơ thể bắt buộc phải lấy chất béo dự trữ để duy trì hoạt động, từ đó giúp giảm cân nhanh gấp 4 lần so với các chế độ ăn kiêng khác.

4. Giảm mỡ bụng hiệu quả

Nước đậu đen rang có công hiệu đào thải chất béo rất hữu hiệu!

Một trong những nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Anh đã theo dõi những phụ nữ thừa cân có lượng cholesterol cao, với chế độ uống nước đậu đen rang hai lần một ngày trong 28 ngày. Và vào cuối cuộc nghiên cứu, những phụ nữ uống nước đậu đen rang này đã sở hữu được vòng eo bé hơn. Từ đó cho thấy chất béo đã được đưa ra khỏi vòng 2 với mức đường trong máu và insulin giảm đáng kể, đồng thời còn giảm thêm được cả nguy cơ bị bệnh tiểu đường do tình trạng thừa cân gây ra.

5. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Duy trì thói quen uống nước đậu đen rang sẽ giúp chị em có dáng đẹp và một trái tim khỏe!

Khi giảm cân bằng nước đậu đen rang, bạn sẽ đồng thời cải thiện được sức khỏe tim mạch, huyết áp của bản thân. Đồng thời, còn giảm được nhiều hơn protein phản ứng C (CRP) - một dấu hiệu báo hiệu viêm, một nguyên nhân gây ra lão hóa sớm, bệnh tim, bệnh tiểu đường tuýp 2 và chứng béo phì, thậm chí tác dụng bảo vệ tim khỏe mạnh còn duy trì hẳn 1 năm sau đó.

Công thức nấu nước đậu đen rang siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Đậu đen (khoảng 300gram), chảo lớn, nồi nước.

Các bước tiến hành thực hiện:

Cách nấu đậu đen rang siêu đơn giản tại nhà!

- Trước tiên, bạn cần rửa sạch đậu đen và loại bỏ những bụi bẩn, hạt hư hỏng và bị lép.

- Tiếp đó, đặt cái chảo lên và cho toàn bộ số đậu vào rang lên. Đảo đều tay với ngọn lửa vừa phải để đậu không bị cháy, cho đến khi đậu có mùi thơm và đã chín đều là được.

- Sau đó, bắc một nồi nước lên bếp và cho đậu đã rang vào, tiến hành đun sôi rồi đổ bỏ phần nước này đi. Đây chính là cách làm mất đi lớp bám của bụi bẩn chưa được làm sạch trong giai đoạn đầu tiên.

- Tiếp tục nấu đậu với một lượng nước sạch mới. Cứ nấu cho đến khi hạt đậu chín mềm thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đợi cho nó nguội rồi lọc lấy nước và đem bảo quản trong tủ lạnh dùng dần là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Mẹo chọn mua đậu đen ngon, an toàn

- Bạn nên chọn đậu đen xanh lòng, có vỏ mỏng, màu đen bóng đẹp và hạt tròn đều và có mùi thơm đặc trưng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử bóp mạnh vào hạt, nếu hạt đậu vẫn như cũ thì là hạt ngon. Còn nếu bóp nghe tiếng kêu thì chắc chắn hạt bị rỗng ruột, không nên chọn loại hạt này.

- Ngược lại, không nên mua những hạt bị lép, có mùi mốc, màu sắc nhợt nhạt vì đó là dấu hiệu đậu đã bị để lâu ngày và sắp ẩm mốc.

Tóm lại, có rất nhiều phương pháp giảm cân để bạn lựa chọn, nhưng với những lợi ích mang lại trên đây đừng, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua cách giảm cân bằng nước đậu đen rang đơn giản và dễ thực hiện này nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm có được thân hình, sức khỏe như mong ước nhé!