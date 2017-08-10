Thông tin dinh dưỡng để các bạn hiểu thêm, chỉ với 100 gram đậu đen, bạn có 64% chất xơ, 42% kali và 42% protein cung cấp cho cơ thể một ngày! Trên hết, đậu đen cũng là một nguồn cung cấp canxi, magiê, vitamin B6 và sắt dồi dào. Nước đậu đen rang chứa gần như đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng trong đậu đen, thậm chí qua chế biến, nhiều protein khó tiêu hóa trong đậu đen được chuyển sang dạng dễ hấp thu hơn nhiều.

Với tất cả các chất dinh dưỡng đó không có gì ngạc nhiên khi nước đậu đen rang được nhiều người yêu thích và sử dụng hàng ngày! Ngoài việc giúp cho bạn khỏe mạnh và thanh nhiệt, giải khát, thanh lọc cơ thể thì các lợi ích sức khỏe khác của nước đậu đen rang cũng có thể giúp điều trị nhiều bệnh về sức khoẻ ngắn hạn và lâu dài!

Nước đậu đen rang có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa tốt, bảo vệ sức khỏe đường ruột

Chất xơ và protein trong nước đậu đen rang giúp cơ thể bạn vận chuyển thức ăn qua dạ dày và ruột già được thuận tiện và nhanh chóng. Khi thực phẩm di chuyển trơn tru qua cơ thể, nó cho phép tất cả các cơ quan của bạn làm việc đồng bộ, tạo ra một hệ thống tiêu hóa tốt, không bộ phận nào phải làm việc quá mức hay bị ảnh hưởng không tốt.

Khi đường tiêu hóa hoạt động bình thường, cơ thể bạn sẽ có sự cân bằng chính xác của hóa chất và vi sinh vật cần thiết cho việc tiêu hóa.

Nước đậu đen rang có tác dụng phòng chống ung thư cao

Đậu đen chứa hơn 8 chất flavonoid khác nhau, chất chống oxy hoá, chất phytochemicals. Tất cả các yếu tố này làm việc đều có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và các khối u không ung thư có thể dẫn đến sự hình thành ung thư.

Nước đậu đen rang có tác dụng bảo vệ tim mạch

Nước đậu đen rất giàu chất xơ hòa tan, giúp hạ thấp và ổn định mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắcbệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim cho những ai sử dụng nước đậu đen rang thường xuyên, bổ sung hàm lượng chất xơ dồi dào.

Cũng như vậy, khi các mạch máu của bạn bị thu hẹp do ảnh hưởng quá trình oxy hóa, lão hóa, căng thẳng hoặc viêm, nguy cơ bệnh tim của bạn cao hơn nhiều. Chất chống oxy hoá và tính chống viêm của nước đậu đen rang trực tiếp chống lại các tác nhân trên, làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Uống nước đậu đen rang thương xuyên giúp điều hòa lượng đường trong máu

Ăn quá nhiều đường có thể làm cho lượng đường trong máu tăng lên, nhưng protein, chất xơ trong nước đậu đen rang và hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh có thể làm giảm lượng đường đó, chưa kể, nước đậu đen sẽ cung cấp đường carbohydrate đơn giản và tinh chế, dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe hơn nhiều.

Nước đậu đen rang có tác dụng tăng cường hoạt động hệ thần kinh

Nước đậu đen cung cấp các axit amin và molybdenum cần thiết cho một hệ thống thần kinh hoạt động. Cùng với nhiều vitamin và khoáng chất có trong nước đậu đen rang, chúng cũng có chứa axit folic, hỗ trợ điều chỉnh lượng axit amin của bạn. Mức axit folic chính xác sẽ giúp bạn sống lành mạnh cả về tinh thần và thể chất. Khi mức axit folic của bạn cân bằng, bạn có thể tránh được các bệnh như bệnh Alzheimer's và bệnh Parkinson.

Thêm nước đậu đen rang vào chế độ ăn uống của bạn có thể có tác động quyết liệt lên sức khoẻ tinh thần và thể chất của bạn! Với những ai đang tìm kiếm thực phẩm thiên nhiên tốt cho sức khỏe thì không thể bỏ qua nước đậu đen rang được đâu nhé. Uống nước đậu đen rang hàng ngày để bảo vệ, nâng cao sức khỏe một cách toàn diện nhất.