Những cách làm đẹp với cà chua cho làn da trắng hồng và mềm mịn như da em bé

Cà chua chứa hàng loạt dưỡng chất tuyệt vời chắc chắn sẽ giúp bạn có làn da đẹp như ý muốn. Cùng tìm hiểu một số công thức dưỡng da với cà chua ngay sau đây.

Cà chua chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tuyệt vời, chẳng hạn như các hợp chất phenol, carotenoid, axit folic và vitamin C. Thường xuyên làm đẹp da với cà chua sẽ manh đến cho bạn rất nhiều lợi ích: