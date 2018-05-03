Những cách làm đẹp với cà chua cho làn da trắng hồng và mềm mịn như da em bé

Bạn có thể kết hợp cà chua với mật ong, bơ hay yến mạch để làm đẹp da,. Bất kể da bạn là da dầu, da khô, hay da hỗn hợp thì bí quyết này đều dùng được.
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Cà chua chứa hàng loạt dưỡng chất tuyệt vời chắc chắn sẽ giúp bạn có làn da đẹp như ý muốn. Cùng tìm hiểu một số công thức dưỡng da với cà chua ngay sau đây.
Cà chua chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tuyệt vời, chẳng hạn như các hợp chất phenol, carotenoid, axit folic và vitamin C. Thường xuyên làm đẹp da với cà chua sẽ manh đến cho bạn rất nhiều lợi ích:
- Các chất chống oxy hóa và antityrosinase trong cà chua giúp làm sáng da và bảo vệ da khỏi hư hại.
- Ngăn ngừa lão hóa, làm mờ nếp nhăn và các vết tàn nhang.
- Chứa lycopene giúp bảo vệ da trước ánh nắng Mặt Trời.
- Vitamin C trong cà chua cải thiện quá trình sản xuất collagen và elastin trong da, giúp da trở nên dẻo dai và vững chắc.
- Cân bằng độ pH cho da, loại bỏ tế bào chết và làm se khít lỗ chân lông.
Nhờ những công dụng tuyệt vời này nên từ lâu, làm đẹp với cà chua đã trở thành bí quyết được nhiều chị em phụ nữ yêu thích.
Các cách làm đẹp với cà chua hiệu quả nhất
Mặt nạ trị mụn bằng cà chua
Nguyên liệu: ½ quả cà chua, 1 thìa dầu jojoba, 3 đến 5 giọt tea trea oil.
Cách thực hiện:
- Nghiền nhỏ cà chua và trộn với dầu. Sau đó, xay thật nhuyễn.
- Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 10 đến 15 phút.
- Rửa sạch mặt với nước ấm, sau đó, rửa lại một lần nữa với nước lạnh.
- Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.
Mặt nạ cà chua làm sáng da và loại bỏ tàn nhang
Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 1 thìa mật ong.
Cách thực hiện:
- Gọt vỏ và cắt nhỏ cà chua. Sau đó, xay thật nhuyễn.
- Cho thêm mật ong vào và trộn đều.
- Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 15 phút cho đến khi da tự khô.
- Rửa sạch mặt với nước ấm. Thực hiện 2 lần mỗi tuần.
Mặt nạ cà chua trị mụn đầu đen
Nguyên liệu: 1 đến 2 thìa thịt cà chua, 1 thìa yến mạch, 1 thìa sữa chua không đường.
Cách thực hiện:
- Trộn đều cà chua và sữa chua. Sau đó, cho từ từ yến mạch vào.
- Làm nóng hỗn hợp và để nguội.
- Thoa lên mặt và để yên trong 15 phút.
- Rửa sạch mặt như bình thường. Thực hiện 2 lần mỗi tuần.
Mặt nạ cà chua cho da hỗn hợp
Nguyên liệu: 1 thìa thịt cà chua và 1 thìa bơ đã nghiền nhuyễn.
Cách thực hiện:
- Trộn đều cà chua và bơ.
- Thoa lên mặt và để yên trong 10 phút.
- Rửa sạch mặt và lau khô mặt bằng khăn mềm. Thực hiện 2 lần mỗi tuần.
Mặt nạ làm đẹp với cà chua cho da khô
Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 1 thìa dầu ô liu nguyên chất.
Cách thực hiện:
- Cắt cà chua thành 2 phần. Ép lấy nước.
- Cho dầu ô liu vào và trộn đều.
- Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 15 đến 20 phút.
- Rửa sạch mặt với nước ấm.
Làm đẹp với cà chua rõ ràng là cách rất đơn giản. Chị em không cần tốn nhiều thời gian mà vẫn có làn da đẹp như ý muốn. Thế nên, hãy thử ngay bí quyết này để chăm sóc làn da của mình nhé.