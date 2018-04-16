Làm đẹp da toàn diện, tiết kiệm và đơn giản chỉ bằng Glycerin

Cho dù làn da của bạn có thường bị khô, nhiều dầu, mụn hay thuộc da trung tính thì glycerin cũng sẽ mang đến những tác dụng bất ngờ. Các công thức làm đẹp bằng glycerin phù hợp với gần như mọi loại da và có thể được sử dụng dưới dạng trộn với các nguyên liệu tự nhiên khác để tăng hiệu quả.

Glycerin là một trong những biện pháp tự nhiên giúp giải quyết hiệu quả một số vấn đề liên quan đến sắc đẹp. Đây có thể nói là bí quyết tuyệt vời để chăm sóc da và tóc toàn diện mà chẳng cần đến spa hay các trung tâm thẩm mỹ.

Phần dưới đây sẽ chỉ cho bạn rõ các lợi ích làm đẹp của glycerin cũng như một số mẹo dùng glycerin để chữa các vấn đề về sắc đẹp thường gặp phải.

Hiện nay, glycerin được dùng phổ biến trong các loại kem, thuốc mỡ, xà phòng, kem dưỡng da và kem tẩy tế bào chết. Bạn có thể mua các sản phẩm này để điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá, nhiễm trùng da, nếp nhăn, dưỡng ẩm và làm sạch da mà không hề có bất cứ tác dụng phụ nào cả.

1. Trị mụn trứng cá

Trị mụn trứng cá bằng glycerin. Ảnh minh họa: Internet.

Vì glycerin giúp kiểm soát lượng dầu dư thừa bằng cách duy trì sự cân bằng pH nên glycerin hiệu quả để trị mụn trứng cá.

Để thực hiện, bạn có thể trộn lẫn 1 muỗng cà phê glycerin và 1 thìa nước chanh. Sau đó, dùng bông gòn thấm dung dịch này lên vùng bị mụn mỗi ngày.

2. Ngăn ngừa da khô

Da khô là một trong những vấn đề về da khiến rất nhiều chị em phụ nữ lo lắng. Mặc dù có một số biện pháp khắc phục để ngăn ngừa da khô, nhưng glycerin là một trong những biện pháp tốt nhất mà bạn có thể sử dụng. Nó cũng làm cho da trông trẻ và tươi sáng hơn nhờ đảm bảo sự cân bằng của độ pH.

Cho 2 muỗng canh glycerin và 1 muỗng canh nước hoa hồng vào một bình xịt sạch. Lắc đều để chúng được hòa trộn với nhau. Xịt lên mặt trước khi sử dụng kem dưỡng ẩm. Áp dụng hàng ngày.

3. Làm mềm môi

Làm mềm môi bằng glycerin. Ảnh minh họa: Internet.

Glycerin giúp làm mềm môi và làm sáng màu môi rất tốt. Để có bờ môi đẹp hơn, bạn có thể cắt vài miếng củ dền đỏ phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó, xay chúng thành bột rồi trộn với 1 muỗng canh glycerin. Thoa hỗn hợp này lên môi và để khô trong 10 phút. Sau 10 phút, rửa sạch môi bằng nước ấm. Thực hiện mỗi ngày một lần.

4. Chất tẩy trang

Thay vì mua các sản phẩm tẩy trang đắt tiền, bạn có thể dùng glycerin để tẩy trang - vừa an toàn, tự nhiên mà lại tiết kiệm.

Nhúng bông gòn vào dung dịch glycerin rồi nhẹ nhàng lau mặt để loại bỏ lớp trang điểm. Có thể thực hiện mỗi ngày trước khi đi ngủ. Bằng cách này, da cũng sẽ được dưỡng ẩm và tránh bị khô vào buổi sáng.

5. Trị nứt gót chân

Glycerin và nước hoa hồng có thể được kết hợp để chữa bệnh nứt gót chân. Cho một lượng glycerin và nước hoa hồng bằng nhau vào bát. Khuấy đều rồi thoa đều hỗn hợp lên gót bàn chân mỗi ngày trước khi đi ngủ. Rửa sạch bằng nước ấm vào sáng hôm sau là được.

6. Trị rám nắng

Trị rám nắng bằng glycerin. Ảnh minh họa: Internet.

Mùa hè, da rất dễ bị rám nắng. Nhưng dùng glycerin sẽ giúp bạn ngăn chặn vấn đề về da này rất hiệu quả.

Cho 1 muỗng canh bột gram, 1 thìa cafe chanh và 1 muỗng canh glycerin vào bát. Trộn đều rồi thoa lên mặt. Sau 15 phút, rửa sạch bằng nước ấm.

7. Trị tóc khô xơ và gãy rụng

Tóc khô xơ và gãy rụng luôn là một cơn ác mộng đối với mọi phụ nữ. Bạn có thể dùng glycerin theo cách sau để chấm dứt tịnh trạng này: cho một lượng glyerin vừa đủ (tùy thuộc vào độ dài của tóc) vào bát. Thoa đều lên tóc rồi để yên trong 30 phút. Sau đó, gội sạch đầu. Thực hiện mỗi tuần một lần để tóc luôn mềm mượt.

8. Trị thâm quầng mắt

Nếu bạn đã có một ngày dài khiến mắt trở nên mệt mỏi thì hãy nghĩ đến glycerin để thoát khỏi triệu chứng này nhé. Nhúng miếng bông mềm vào glycerin rồi thoa lên quầng mắt. Sau vài phút, bạn sẽ thấy bọng mắt giảm đi và cơn mệt mỏi cũng tan biến.

Hãy thử ngay các cách làm đẹp bằng glycerin này để luôn có làn da và mái tóc đẹp rạng ngời như ý nhé.