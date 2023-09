Bí quyết làm đẹp da với kiwi chị em nào thử rồi cũng mê

So với 5mg vitamin C của 100g táo; 9mg vitamin C của 100g chuối, 59mg vitamin C của 100g cam thì kiwi thật lý tưởng để cung cấp đủ 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày của một người. Thông thường, nên ăn kiwi vào buổi sáng, để cơ thể hấp thu vitamin C một cách hiệu quả nhất.

Vitamin C giúp sản xuất collagen, liên kết các cấu trúc cơ thể với nhau (mô liên kết, sụn khớp, dây chằng..), làm cho làn da sắn chắc, chống chảy sệ. Đặc biệt, vitamin C còn có chức năng miễn dịch giúp tăng sức đề kháng cơ thể, hạn chế nhiễm trùng và mụn nhọt phát triển trên da. Trong bữa ăn, nếu có vitamin C sẽ làm tăng hấp thu chất sắt có trong thức ăn giúp làn da hồng hào vì được nuôi dưỡng tốt với lượng tưới máu tốt.