Tổng hợp 5 cách tẩy ria mép bằng bột nghệ cho chị em làn da mịn màng, trắng nõn tại nhà!

Làm đẹp 16/11/2022 11:20

Cách tẩy ria mép bằng tinh bột nghệ là phương pháp rất an toàn, hiệu quả, phổ biến ở Ấn Độ và hiện nay đã lan nhanh sang nhiều nước khác.

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Ria mép là một trong những vấn đề "khó chịu" gây mất thẩm mỹ và khiến nhiều chị em cảm thấy tự ti. Không cần quá lo lắng nữa! Với những cách tẩy ria mép bằng bột nghệ sắp được chia sẻ dưới đây, các chị em hoàn toàn có thể tạm biệt "vẻ nam tính" này, và lấy lại làn da mịn màng, trắng sáng của mình nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Nguyên nhân của hiện tượng mọc ria mép tại nữ giới

Theo các chuyên gia, hiện tượng mọc ria mép ở phụ nữ là triệu chứng thường gặp và khá lành tính, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Tuy nhiên, bệnh lại có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý, khiến nhiều chị em mất tự tin khi tiếp xúc với người ngoài.

Tổng hợp 5 cách tẩy ria mép bằng bột nghệ cho chị em làn da mịn màng, trắng nõn tại nhà! - Ảnh 1
 Ria mép mọc dài và rậm là nỗi lo của nhiều chị em!

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ria mép phát triển dài và đen ở nữ, mà nguyên nhân chủ yếu là những nguyên nhân sau:

- Rối loạn nội tiết tố: đây là hiện tượng tăng giảm đột biến các hormone testosterone (có nhiều ở nam giới) và hormone estrogen (có nhiều ở nữ ở nữ). Khi “bộ máy” sản xuất hormone nữ gặp trục trặc, khiến lượng hormone nam hoạt động mạnh thì bạn gái cũng sẽ có “râu”. Mất cân bằng này có thể là do sự rối loạn chức năng tuyến thượng thận, buồng trứng, tuyến yên, làm cho tăng nồng độ nội tiết tố nam (testosteron) trong máu, dẫn đến kích thích mọc nhiều lông ở một số vùng phụ thuộc bao gồm cả ria mép.

- Tác dụng phụ của thuốc: các loại thuốc chứa corticoide – thường có trong một số loại thuốc trị mụn, thuốc ngừa thai,…cùng với việc ăn uống không khoa học, biếng ăn, bỏ bữa, ăn uống không điều độ,… cũng khiến ria mép phát triển.

- Do di truyền: Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Khi bị lông mọc nhiều do di truyền, bạn không có cách gì khác ngoài việc phải “sống chung với lũ” hoặc áp dụng các biện pháp tạm thời như cạo, wax, tẩy lông, triệt lông,…

Tại sao nên tẩy ria mép bằng bột nghệ?

Việc sử dụng nhíp, tẩy lông, các cách tẩy trắng, cạo râu hoặc các loại kem tẩy lông khác sẽ cho kết quả tạm thời nhưng không làm biến mất vĩnh viễn lông mép. Lý do đằng sau sự xuất hiện những sợi lông không mong muốn này trên khuôn mặt đó là do hội chứng buồng trứng đa nang, sự mất cân bằng hoóc môn, di truyền, rối loạn tuyến thượng thận, căng thẳng, và một vài nguyên nhân khác.

Lựa chọn laser hay các phương pháp điều trị khác tại trung tâm thẩm mỹ có thể gây ra một số tác dụng phụ. Trong khi đó, chỉ cần dùng một số nguyên liệu tự nhiên như bột nghệ là chị em đã có thể loại bỏ lông mép vĩnh viễn tại nhà. Vậy tại sao không thử chứ?

Tổng hợp 5 cách tẩy ria mép bằng bột nghệ cho chị em làn da mịn màng, trắng nõn tại nhà! - Ảnh 2
 Bột nghệ chứa các dưỡng chất giúp triệt ria mép hiệu quả!

Lợi ích của cách tẩy ria mép bằng bột nghệ:

- Bột nghệ khi bôi lên mép sẽ bám vào các sợi lông, giúp cho việc loại bỏ lông mép dễ dàng hơn.

- Bột nghệ có tính kháng khuẩn, chống vi trùng, chống viêm và sát khuẩn giúp điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá và các nhược điểm khác.

- Giúp ngăn chặn sự xuất hiện trở lại của lông mép.

Các cách tẩy ria mép bằng bột nghệ tốt nhất

1. Dùng tinh bột nghệ tẩy ria mép

Tổng hợp 5 cách tẩy ria mép bằng bột nghệ cho chị em làn da mịn màng, trắng nõn tại nhà! - Ảnh 3
 Dùng tinh bột nghệ nguyên chất là cách tẩy ria mép đơn giản nhất!

- Trộn 2 thìa tinh bột nghệ vào một bát nước. Khuấy thật đều cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt.

- Thoa đều lên mặt, tập trung vào vùng mép và các vị trí bạn muốn tẩy lông mặt.

- Để yên trong vài phút cho đến khi da mặt khô, sau đó, nhúng miếng vải mềm vào nước ấm rồi chà theo hướng cùng chiều với hướng lông mọc.

- Tiếp tục, giật mạnh theo chiều ngược chiều lông mọc.

- Rửa sạch mặt với nước mát. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

2. Tẩy ria mép bằng bột nghệ, chanh và đường

Tổng hợp 5 cách tẩy ria mép bằng bột nghệ cho chị em làn da mịn màng, trắng nõn tại nhà! - Ảnh 4
Sự kết hợp giữa bột nghệ, chanh và đường cũng là giải pháp được nhiều chị em lựa chọn! 

- Trộn ½ chén đường, nên dùng đường nâu, với 1 chén nước trong một chiếc chảo.

- Đun sôi trong vài phút cho tới khi đường tan ra và thu được hỗn hợp sền sệt.

- Để nguội nước đường trong vài phút rồi cho thêm 2 thìa tinh bột nghệ và 2 thìa nước chanh tươi vào.

- Thoa đều lên mép và massage nhẹ nhàng.

- Tiếp tục dùng miếng vải mềm chà xát theo chiều lông mọc rồi giật mạnh theo chiều ngược lại. Thực hiện trong 5 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm. Lặp lại 2 đến 3 lần mỗi tuần để nhanh thấy được hiệu quả nhé!

3. Tẩy ria mép bằng bột nghệ, sữa và muối

Tổng hợp 5 cách tẩy ria mép bằng bột nghệ cho chị em làn da mịn màng, trắng nõn tại nhà! - Ảnh 5
 Sữa và bột nghệ mang lại công dụng triệt ria mép an toàn và hiệu quả!

- Trộn 2 thìa tinh bột nghệ với ½ chén sữa lạnh và bột gram trong một chiếc bát.

- Thoa đều lên vùng mép, tập trung vào những chỗ lông mọc dày.

- Chà xát trong 5 đến 10 phút theo chuyển động tròn.

- Sau đó, dùng miếng vải mỏng tiến hành loại bỏ lông mép.

- Rửa mặt thật sạch. Thực hiện thường xuyên để sớm có kết quả.

4. Các cách tẩy ria mép bằng tinh bột nghệ với bột

Tổng hợp 5 cách tẩy ria mép bằng bột nghệ cho chị em làn da mịn màng, trắng nõn tại nhà! - Ảnh 6
 Áp dụng sự kết hợp của 4 nguyên liệu này mỗi tuần để nhanh thấy được hiệu quả!

Bột nghệ có tác dụng tẩy ria mép hiệu quả khi được kết hợp với các loại bột như bột gram và bột gạo. Dưới đây là công thức:

- Cho 1 thìa tinh bột nghệ, 1 thìa kem tươi (hoặc nước chanh), ½ thìa bột đậu gà và ½ thìa sữa vào một chiếc bát.

- Sau đó, thoa đều lên mặt, để yên trong 20 đến 30 phút.

- Chà xát nhẹ nhàng theo hướng ngược chiều lông mọc.

- Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện 3 đến 4 lần mỗi tuần.

Trên đây là tổng hợp những cách tẩy ria mép bằng bột nghệ đơn giản và an toàn tại nhà dành cho chị em. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn được một biện pháp hợp lý từ bột nghệ, để nhanh chóng tạm biệt vấn đề "vi-ô-lông" mất thẩm mỹ này nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!

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