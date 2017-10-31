4 loại kem trị rạn da sau sinh đảm bảo dùng lần đầu tiên chị em sẽ mê luôn

Tất cả những biểu hiện tâm lý này xuất phát từ những vết rạn da trên bụng. Đây là triệu chứng phổ biến đối với các bà bầu sau khi sinh em bé và hoàn toàn có thể chữa trị nếu như chị em biết đến một trong các loại kem trị rạn da sau sinh rất hiệu quả dưới đây.

Sau khi sinh con xong, nhiều chị em thường phàn nàn rằng “bụng xấu thôi rồi”, “không muốn nhìn vào bụng mình nữa”, hay “xấu hổ quá, chẳng muốn để chồng nhìn thấy”. Thậm chí, một số chị em còn thất vọng, thiếu tự tin và…. đứng khóc trong phòng tắm.

Đối với những chị em nào đã thử các cách trị rạn da bằng nguyên liệu tự nhiên, thảo dược hay laser mà không ăn thua thì mình cực kỳ đề nghị chị em hãy thử dùng kem nhé.

Những loại kem trị rạn da sau sinh hiệu quả

1. Kem trị rạn da sau sinh hiệu quả BioOl

BioOil là một trong những loại kem chị em sẽ được nghe đầu tiên khi tìm hiểu các loại kem chống rạn cho mẹ bầu. Rất nhiều người đã từng sử dụng sản phẩm này và hầu hết đều có những phản hồi tốt vì khả năng chữa trị và phòng ngừa rạn da của kem BioOil không thể chê vào đâu được.

Lợi ích của kem trị rạn da sau sinh BioOil:

Chứa PurCellin có khả năng hấp thụ sâu vào da, tăng độ ẩm và độ đàn hồi của da.

BioOil có mùi thơm dễ chịu nhờ chứa Vitamin A, Vitamin E, tinh dầu calendula, hoa oải hương, hương thảo và hoa cúc.

Hạn chế sự hình thành của các vết sẹo mới, xóa mờ vết sẹo cũ do rạn da gây ra và các vết thâm nám do mụn.

Chống lão hóa, bảo vệ da khỏi các tác nhân có hại từ môi trường.

Không gây kích ứng cho làn da, không chứa chất bảo quản.

Sử dụng được hàng ngày, giá cả phải chăng.

Cách sử dụng kem Bio Oil: Thoa mỗi ngày 2 lần hoặc ít nhất 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đặc biệt hữu ích cho các bà mẹ mang thai.

2. Kem trị rạn da sau sinh hiệu quả Trilastin

Không phải loại kem trị rạn da sau sinh của Nhật nào cũng tốt. Tuy nhiên, điều này không được áp dụng với Trilastin bởi vì đây hiện đang là một trong những “thần dược” loại bỏ vết rạn dành cho các bà bầu được yêu thích nhất hiện nay. Loại kem này có khả năng tăng sự đàn hồi tốt cho da, không hề gây nhờn, bóng và thẩm thấu vào da nhanh “chóng mặt”.

Lợi ích của kem trị rạn da sau sinh Trilastin:

Tái tạo da chết, làm săn chắc và làm mịn da.

Trilastin có sự kết hợp hoàn hảo của các tinh chất Peptides, các tinh chất chống oxy hóa, làm ẩm và thu hẹp các rảnh nứt trên da, đồng thời giảm sẹo nhanh chóng.

Phù hợp với mọi loại da, không có tác dụng phụ, không gây kích ứng.

Cách sử dụng: Cho một lượng nhỏ kem Trilastin vào tay rồi bôi lên vùng da bị nứt. Massage theo chuyển động tròn trong vòng 30 giây. Sử dụng mỗi ngày 2 lần đều đặn trong 1 tháng.

3. Kem trị rạn da sau sinh Clarins

Nhắc đến kem trị rạn da nào tốt nhất không thể không kể đến Clarins. Nhiều chị em xác nhận rằng Clarins không dính, rít, thấm hút tốt và mùi hương cực kỳ dễ chịu. Ngoài ra, cách dùng loại kem này cũng tương tự như những loại khác.

4. Kem trị rạn da sau sinh Palmer

Palmer là loại kem thứ 4 trong danh sách này nhận được sự đánh giá tích cực từ phía các mẹ bầu Việt. Kem có chứa nhiều thành phần hữu ích như collagen, elastin, chiết xuất vitamin E và bơ cacao. Palmer cũng có mùi hương dễ chịu, đơn giản khi sử dụng, thẩm thấu nhanh vào da và không gây bóng nhờn.

Chúc các chị em lựa chọn được loại kem phù hợp với làn da của mình.