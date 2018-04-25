Trà xanh làm đẹp cho từng loại da: da dầu, da nhờn, da mụn, da khô - ai dùng cũng tốt

Làm đẹp 25/04/2018 22:03

Chăm sóc da bằng trà xanh không còn là bí quyết làm đẹp chỉ vài người biết. Giờ đây, công thức này đã trở nên rất phổ biến mà đa phần chị em phụ nữ đều thích.

Trong số các nguyên liệu tự nhiên được dùng nhiều để làm đẹp thì trà xanh là cái tên không thể không nhắc đến. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chữa trị nhiều vấn đề về da, chẳng hạn như mụn trứng cá, ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm và phục hồi da do tác động của ánh nắng Mặt Trời nên bạn có thể sử dụng trà xanh để chăm sóc làn da của mình hàng ngày. Bất kể da khô, da nhờn, da mụn hay da dầu thì dùng trà xanh đều rất có ích.

Hơn nữa, trà xanh cũng có thể được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm cả mặt nạ, toner hoặc scrub. Lựa chọn hình thức nào tùy thuộc vào làn da của bạn. Dưới đây là một vài gợi ý để bạn tham khảo.

1. Dùng trà xanh làm đẹp da dầu

Dùng trà xanh làm đẹp da dầu
Dùng trà xanh làm đẹp da dầu. Ảnh minh họa: Internet.

Trộn 1 thìa trà xanh với 1 thìa cà phê nước cốt chanh. Sau đó, nhúng bông gòn vào hỗn hợp rồi thoa đều lên mặt. Để yên trong 10 phút trước khi rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Phương pháp này phù hợp với da nhiều dầu nhờn vì trà xanh sẽ giúp hấp thụ bã nhờn và xóa tan những nốt mụn khó coi.

2. Dùng trà xanh làm đẹp da hỗn hợp

Trộn 1 thìa trà xanh với ½ thìa bột gram. Thoa hỗn hợp lên mặt và lên cổ. Để yên trong 10 đến 15 phút trước khi rửa sạch mặt với nước ấm.

Áp dụng bí quyết này sẽ giúp làm sáng màu da và đảm bảo không còn những vết nhờ nhờ hay nám trên da mặt.

3. Dùng trà xanh làm đẹp da khô

Dùng trà xanh làm đẹp da khô
Dùng trà xanh làm đẹp da khô. Ảnh minh họa: Internet.

Trộn 1 thìa trà xanh không đường với ½ thìa dầu ô liu. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp này lên mặt và massage mặt theo chuyển động tròn trong vài phút. Để yên trong 10 đến 15 phút trước khi rửa sạch mặt với sữa rửa mặt và nước ấm.

Cách làm này cực kỳ có lợi vì nó sẽ giúp dưỡng ẩm cho da và ngăn chặn nứt nẻ.

4. Dùng trà xanh làm đẹp da bị mụn

Cho 3 đến 4 thìa trà xanh không đường và 2 thìa nước hoa hồng vào một chiếc bát. Khuấy đều. Sau đó, rửa sạch mặt với nước lạnh rồi thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt. Để yên trong 10 phút trước khi rửa sạch mặt với nước ấm.

Dùng trà xanh thường xuyên theo công thức này sẽ giúp trị mụn và ngăn chặn mụn mọc lại.

5. Dùng trà xanh làm đẹp cho da thường

Dùng trà xanh làm đẹp cho da thường
Dùng trà xanh làm đẹp cho da thường. Ảnh minh họa: Internet.

Trộn 2 thìa trà xanh không đường với một nhúm bột nghệ. Thoa hỗn hợp lên mặt rồi để yên trong 15 phút. Sau đó, rửa sạch mặt với nước ấm.

Công thức này lý tưởng cho da thường vì sẽ giúp làm sáng da lên vài tông và ngăn chặn da bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn hay yếu tố môi trường có hại.

6. Dùng trà xanh cho da nhạy cảm

Trộn 2 thìa trà xanh không đường với 1 thìa gel nha đam. Thoa đều lên mặt rồi massage trong vài phút. Sau một lúc rửa sạch mặt với nước lạnh là được.

Bí quyết này giúp làn da nhạy cảm trở nên khỏe mạnh hơn và ngăn chặn các vấn đề về da xuất hiện.

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