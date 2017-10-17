Cách làm kem trộn với Vitamin E cho chị em làn da đẹp ngất ngây

Có rất nhiều cách để làm kem trộn với vitamin E , từ đơn giản đến phức tạp đều có. Loại vitamin này có chứa chất béo hòa tan trong tự nhiên, được tạo thành bởi 8 hợp chất hóa học tồn tại tại trong 2 nhóm là tocopherol và tocotrienol.

Trong bài trước, mình đã hướng dẫn các chị em cách làm trộn từ aspirin. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách làm kem trộn với Vitamin E liệu có khác gì không nhé.

Vitamin E giúp làm trắng da dưỡng da và giữ da luôn khỏe mạnh. Thường xuyên cung cấp loại vitamin này cho cơ thể, đặc biệt thông qua việc ăn nhiều thực phẩm lành mạnh như rau lá xanh đậm như bông cải xanh, rau bina, củ cải, cải xoăn; dầu thực vật chưa được tinh chế, bao gồm dầu mầm lúa mỳ, dầu hướng dương, dầu cây gai dầu, dừa, dầu argan, dầu oliu, dầu rum, dầu bông; các loại hạt, bao gồm cả hạt bí đỏ, hướng dương và hạt vừng; trái cây như đu đủ, oliu, chuối, bơ và xoài; cá và các loài động vật có vỏ sẽ rất có lợi cho làn da của chị em.

Cách làm kem trộn trắng da bằng vitamin E

Một làn da đẹp không chỉ cần trắng nõn nà mà cũng đồng thời phải sạch mụn, không có tàn nhang, các vết thâm nám hay các tổn thương khác. Bằng cách sử dụng vitamin E, chị em hoàn toàn có thể kiểm soát các vấn đề này để làm trắng da một cách toàn diện nhất.

1. Cách làm kem trộn trắng da bằng vitamin E, chanh tươi và mật ong

Nguyên liệu: 2 viên nang vitamin E, ½ quả chanh tươi, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa nước vo gạo, 1 thìa rượu nếp, bát và thìa.

Cách thực hiện: Đầu tiên, chị em hãy đổ nước vo gạo (lần 2) vào một chiếc bát nhỏ. Chờ nước lắng sau 15 phút thì gạt bỏ phần nước trong. Tiếp theo, vắt chanh lấy nước cốt rồi cho nước cốt chanh, mật ong, rượu nếp và vitamin E vào bát nước gạo, khuấy đều. Cuối cùng, rửa mặt thật sạch rồi thoa hỗn hợp lên mặt. Massage nhẹ nhàng. Thư giãn trong 15 đến 20 phút trước khi rửa lại mặt bằng nước ấm.

2. Cách làm kem trộn trắng da bằng vitamin E và bơ hạt mỡ

Bơ dưỡng thể là sản phẩm chăm sóc da rất tốt và cực kỳ tiết kiệm nếu chị em biết cách dùng bơ kết hợp với vitamin E làm kem trộn trắng da. Tất cả nguyên liệu cần chuẩn bị chỉ là 1 chén bơ hạt mỡ, ½ chén dầu dừa nguyên chất, ¼ chén dầu hạnh nhân, 2 đến 3 viên vitamin E và 40 giọt tinh dầu hương tùy ý.

Cách làm kem trộn trắng da bằng vitamin E chi tiết: Đầu tiên, đun chảy bơ hạt mỡ và dầu dừa ở nhiệt độ vừa phải, sau đó, tắt bếp để hỗn hợp nguội ở nhiệt độ phòng. Sau đó, khi hỗn hợp nguội, cho thêm dầu hạnh nhân, dầu vitamin E và tinh dầu vào, trộn đều rồi để vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng để hỗn hợp đặc lại. Cuối cùng, lấy hỗn hợp từ tủ lạnh ra, cho vào bát lớn rồi đánh đều trong 5 phút. Sản phẩm thu được chính là bơ dưỡng thể hạt mỡ. Chị em có thể cho bơ dưỡng thể vào một hũ có nắp thật chặt để dùng hàng ngày.

Mỗi lần tắm, chị em có thể lấy một ít bơ ra để thoa lên người, kết hợp massage toàn thân và thư giãn trong vài phút trước khi tắm lại bằng nước mát. Sau một thời gian, làn da sẽ trở nên mịn màng không kém gì da em bé đâu đấy.

Trên đây là hai cách làm kem trộn với vitamin E để chị em tham khảo. Rất nhiều người đã áp dụng phương pháp này thành công nên chị em hãy thử xem nhé. Chúc chị em thành công và sớm có làn da đẹp như ý muốn.