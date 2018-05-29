Kem chống nắng cho da chưa đủ, chị em cũng cần sắm thêm son dưỡng môi chống nắng

Làm đẹp 29/05/2018 14:01

Không chỉ có các loại kem chống nắng cho da, hiện nay thị trường cũng có nhiều loại son dưỡng chống nắng cho môi mà bạn nên tìm hiểu để bảo vệ đôi môi quyến rũ của mình.

Giống như các loại kem chống nắng cho da, son môi chống nắng cũng có tác dụng bảo vệ môi trường các tác động xấu của ánh nắng Mặt Trời. Vì vậy, biết cách sử dụng loại sản phẩm này sẽ giúp đôi môi của bạn luôn căng mọng, mềm mại và đầy quyến rũ.

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại son môi chống nắng với nhiều tên gọi khác nhau như kem chống nắng cho môi hay son dưỡng chống nắng. Mỗi sản phẩm đều có những ưu nhược điểm riêng nên bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.

Tại sao nên dùng son môi chống nắng?

Son dưỡng môi chống nắng
Son dưỡng môi chống nắng. Ảnh minh họa: Internet.

Son môi chống nắng có các lợi ích tuyệt vời sau:

  • Ngăn chặn ung thư da: Ung thư da ở môi không còn là căn bệnh quá xa lạ. Thế nên, bôi một lớp son dưỡng chống nắng lên môi là cách hiệu quả để ngăn chặn nguy cơ mắc căn bệnh nghiêm trọng này.
  • Cháy nắng: Môi cũng có thể bị cháy nắng nếu không được bảo vệ. Dưới tác động của tia cực tím UV, nhất là vào mùa hè, môi hoàn toàn có thể bị thâm và đen sạm. Do vậy, hãy dùng kem dưỡng chống nắng cho môi để giảm thiểu tác động của tia cực tím nhé.
  • Dưỡng môi: Tắm biển, phơi nắng nhiều và gió biển là các yếu tố bên ngoài khiến đôi môi bạn sau mỗi lần đi chơi biển về rất khô và nứt nẻ. Tuy nhiên, nếu dùng son môi chống nắng thì tình trạng này sẽ được ngăn chặn.

Cách dùng son môi chống nắng

Cách dùng son môi chống nắng
Cách dùng son môi chống nắng. Ảnh minh họa: Internet.

Vì có khá nhiều loại son môi chống nắng trên thị trường nên khi chọn mua một loại sản phẩm, bạn cần xem xét kỹ các yếu tố sau đây:

  • Nói không với các loại son dưỡng có chứa dầu mỏ, mineral oil vì chúng không tốt cho sức khỏe. Nên chọn sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu tự nhiên như bơ, mật ong, dầu dừa.
  • Lựa chọn sản phẩm kem chống nắng cho môi có chỉ số SPF càng cao càng tốt. SPF cao nghĩa là khả năng bảo vệ môi trước tia cực tím càng tốt. Độ chống nắng tối thiểu là 15.
  • Nên chọn sản phẩm son dưỡng môi vừa có khả năng dưỡng ẩm vừa có tác dụng bảo vệ môi hiệu quả.
  • Thoa kem dưỡng môi mỗi khi thấy môi có biểu hiện khô, nứt nẻ, trước khi đi tắm biển, đi dạo trên biển hay đi ra ngoài dưới ánh nắng.

Các loại kem chống nắng cho môi

Các loại kem chống nắng cho môi
Các loại kem chống nắng cho môi. Ảnh minh họa: Internet.

Dưới đây là một số sản phẩm son dưỡng môi chống nắng hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích:

  • The Body Shop Vitamin E Lip Care SPF 15: Loại son dưỡng này có thành phần chủ yếu là vitamin E, tinh dầu dừa, tinh dầu ô liu, sáp ong. Chỉ số SPF là 15.
  • M.A.C Tinted Lip Conditioner SPF 15: Son có dạng mịn như kem, ánh nhủ và mùi hương viani khá dễ chịu. Son được chế biến từ hạnh nhân, bơ hạt mỡ và bơ.
  • Fresh Sugar Lip Treatment Sunscreen SPF 15: Son có thành phần là vitamin C và E, rất nổi tiếng trong giới làm đẹp. Loại son này hiện nay cũng có đa dạng các tông màu để bạn lựa chọn.
  • Shiseido Sun Protection Lip Treatment SPF 35: Chỉ số SPF 35 đảm bảo đôi môi bạn sẽ được bảo vệ toàn diện trước ánh nắng Mặt Trời. Khả năng dưỡng môi mạnh mẽ cũng giúp đôi môi bạn luôn mềm mại, căng mịn.
  • Supergoop! Shine-On Lip Screen SPF 50: Đây là loại son luôn nằm trong danh sách son dưỡng môi chống nắng tốt nhất. Chỉ số SPF rất cao nên khả năng chống nắng còn lớn hơn cả dòng son Shiseido Sun Protection Lip Treatment SPF 35.

Hãy sử dụng son dưỡng chống nắng để bảo vệ môi trong những ngày đi biển sắp tới nhé. Chúc bạn có một chuyến đi đáng nhớ.

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