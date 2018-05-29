Kem chống nắng cho da chưa đủ, chị em cũng cần sắm thêm son dưỡng môi chống nắng

Giống như các loại kem chống nắng cho da, son môi chống nắng cũng có tác dụng bảo vệ môi trường các tác động xấu của ánh nắng Mặt Trời. Vì vậy, biết cách sử dụng loại sản phẩm này sẽ giúp đôi môi của bạn luôn căng mọng, mềm mại và đầy quyến rũ.

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại son môi chống nắng với nhiều tên gọi khác nhau như kem chống nắng cho môi hay son dưỡng chống nắng. Mỗi sản phẩm đều có những ưu nhược điểm riêng nên bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.