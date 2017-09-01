Đây là những cách làm trắng da bị cháy nắng được yêu thích nhất hiện nay vì rất an toàn, thực hiện ngay tại nhà và hiệu quả chỉ sau vài lần thực hiện.

Không giống như các nước phương Tây nơi mà đa phần mọi người đều yêu thích làn da rám nắng, phụ nữ châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, và Việt Nam đều đặc biệt không mấy thiện cảm với kiểu da này. Nếu ai đó có làn da rám nắng thì quả thật, gần như sẽ bị mọi người đánh giá là không đẹp và chẳng có gì hấp dẫn. Thế nên, đây cũng là lý do vì sao nếu mùa hè chẳng may đi du lịch hay đi ngoài đường da bị cháy nắng thì chị em đều vô cùng khổ sở. Khi tiếp xúc với quá nhiều ánh nắng, tia cực tím sẽ kích thích quá trình sản xuất melanin khiến da bị cháy, đỏ, rát và đen sạm. Lúc này, nếu không biết cách phục hồi da sớm thì sau thời gian sẽ rất khó để làm trắng da trở lại.

Do vậy, hãy nắm chắc các mẹo làm trắng da khi bị cháy nắng dưới đây để chủ động chăm sóc da của mình. Đặc biệt, chúng hoàn toàn đều sử dụng nguyên liệu tự nhiên nên chị em chẳng phải lo tốn tiền mua mỹ phẩm nhé. 1. Dùng chanh làm trắng da khi bị cháy nắng Chanh là nguyên liệu tuyệt vời để phục hồi da bị rám nắng vì nó có những đặc tính tẩy trắng tự nhiên:

Lấy nước chanh tươi thoa lên vùng da bị cháy nắng, để khô rồi mới rửa sạch bằng nước mát.

Bạn cũng có thể cho thêm một ít đường vào nước chanh và bôi lên da. Đường là chất làm sạch tuyệt vời nên cách này rất hiệu quả. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất. 2. Phục hồi da bị cháy nắng bằng sữa chua Sữa chua rất hiệu quả để làm dịu những vùng da bị cháy nắng vì nó làm mát da, giảm mẩn đỏ và se khít lỗ chân lông Cho nước ép từ 1 quả dưa chuột và 1 quả cà chua vào chén sữa chua rồi trộn đều. Cho tiếp ½ chén bột gram (besan) vào và trộn thật kỹ. Thoa lên mặt và cổ. Thư giãn trong 30 đến 45 phút. Rửa sạch bằng nước ấm. Ngoài ra, tắm bằng sữa chua hàng ngày cũng là cách làm trắng da khi bị cháy nắng rất tốt. Để hiệu quả cao nhất thì bạn hãy thêm nước cà chua và nước chanh vào sữa chua nhé. 3. Làm trắng da bị rám nắng bằng nha đam Nha đam sẽ giúp làm sáng da trong vòng một tuần. Ngoài ra, nó cũng giúp làm sạch và dưỡng ẩm cho da. Thoa gel nha đam lên vùng bị cháy nắng trước khi đi ngủ.

Rửa sạch vào sáng hôm sau. 4. Khoai tây phục hồi làn da cháy nắng Khoai tây là cách chữa trị tuyệt vời cho da bị đen sạm do nắng. Nhờ giàu vitamin C nên khoai tây cũng là chất tẩy trắng tự nhiên và giúp làm dịu da nhanh chóng. Gọt vỏ 2 đến 3 củ khoai tây, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay xay thật nhuyễn.

Thoa nhẹ nhàng lên vùng da bị cháy. Để khô trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Để có kết quả tốt nhất, chị em có thể cho thêm một ít nước chanh tươi nhé. 5. Làm trắng da khi bị cháy nắng bằng bột gram Bột gram rất hữu ích để điều trị da bị cháy nắng vì nó giúp loại bỏ tết bào chết và giữ da sáng trắng, tươi trẻ. Trộn bột gram với nước và thoa lên vùng da bị cháy.

Chờ 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 2 lần mỗi tuần trong vài tháng. Để có kết quả tốt nhất, hãy trộn bột gram với nước hoa hồng, có cho thêm nước ép chanh tươi và sữa chua. 6. Loại bỏ làn da rám nắng bằng dưa chuột Dưa chuột cũng giúp làm trắng da bị rám nắng. Dưa chuột có tính mát nên sẽ làm dịu da và dưỡng ẩm cho da tốt. Trộn 2 thìa nước ép dưa chuột với 1 thìa nước chanh. Sau đó, cho thêm bột nghệ vào rồi trộn đều. Đắp lên mặt khoảng 30 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch.

Một cách đơn giản là cắt dưa chuột thành lát mỏng rồi đắp lên mặt.

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