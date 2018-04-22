Đi nhiều dưới ánh nắng Mặt Trời tiềm ẩn nguy cơ gây viêm môi ánh sáng

Sức khỏe 22/04/2018 16:32

Viêm môi ánh sáng là tình trạng rất dễ xảy ra vào mùa hè, khi chúng ta thường xuyên phải đi lại hoặc làm việc dưới điều kiện nắng nóng gay gắt. Vậy viêm môi ánh sáng là gì?

Viêm môi ánh sáng là tình trạng viêm môi do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lâu dài. Triệu chứng phổ biến đó là môi nứt nẻ, sau đó có thể chuyển sang màu trắng hoặc có vảy. Viêm môi ánh sáng có thể không đau nhưng nó có thể dẫn đến ung thư biểu mô tế bào vảy nếu không được điều trị. Đây cũng là một loại ung thư da tương đối nguy hiểm.

Viêm môi ánh sáng
Viêm môi ánh sáng. Ảnh minh họa: Internet.

Viêm môi ánh sáng thường xuất hiện ở những người trên 40 tuổi và phổ biến ở nam giới hơn nữ giới. Những người làm việc hoặc đi lại nhiều dưới ánh nắng mặt trời có nhiều khả năng mắc triệu chứng này nhất. Vì vậy, nếu thường xuyên phải ở bên ngoài thì bạn nên tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như bôi son dưỡng môi có SPF.

Triệu chứng viêm môi ánh sáng

Triệu chứng đầu tiên thường là khô, nứt môi. Sau đó có thể phát triển một mảng màu đỏ và sưng hoặc trắng trên môi, thường ở môi dưới. Nếu tình trạng nặng thì còn thể xuất hiện vảy. Bạn cũng có thể nhận thấy đường giữa môi dưới và da của bạn trở nên ít rõ ràng hơn. Những mảng da bị đổi màu hoặc có vảy này hầu như không đau.

Nguyên nhân gây viêm môi ánh sáng

Như đã nói ở trên, viêm môi ánh sáng là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lâu dài. Thông thường, phải mất nhiều năm như vậy thì bệnh mới có thể xuất hiện. Ngoài ra, những người có hệ miễn dịch suy yếu cũng có nguy cơ cao mắc tình trạng này.

Chẩn đoán bệnh viêm môi ánh sáng

Trong giai đoạn đầu của bệnh, bạn có thể thấy môi nứt nẻ hoặc có vảy trông giống như vết bỏng. Tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán sớm.

Chẩn đoán sớm viêm môi ánh sáng
Chẩn đoán sớm viêm môi ánh sáng. Ảnh minh họa: Internet.

Nếu không được điều trị kịp thời, viêm môi ánh sáng có thể phát triển thành ung thư. Ước tính từ 10-20% trường hợp viêm môi ánh sáng dẫn đến ung thư ác tính trong vòng 20 năm sau chẩn đoán. Ngoài ra, 15-35% là ung thư do viêm môi ánh sáng lây lan sang các mô khác. Các biến chứng tiềm ẩn của viêm môi ánh sáng bao gồm: ung thư biểu mô tế bào vảy xâm lấn, ung thư tế bào vảy khu trú hoặc bệnh Bowen.

Phòng ngừa viêm môi ánh sáng

Tránh xa ánh nắng Mặt Trời, nhất là ở những thời điểm nắng nóng gay gắt. Ngoài ra, khi đi ra ngoài nên chú ý:

  • Đội mũ vành rộng.
  • Thoa kem dưỡng môi với SPF tối thiểu 15.
  • Tránh ra ngoài vào giữa trưa.

Viêm môi ánh sáng là tình trạng không có nhiều nghiêm trọng nếu được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, tránh chủ quan vì để lâu sẽ dễ gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm.

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