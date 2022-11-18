Rau sam vốn là một loại rau dân dã, thường bị nhầm với "cỏ dại". Nhưng nếu biết được những lợi ích tuyệt vời đến từ loại rau này thì bạn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ lỡ "thần dược" thiên nhiên này đâu. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết các công dụng chữa bệnh của cây rau sam ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tuy nhiên, vì không biết ăn rau sam có tác dụng gì không nên rất nhiều người giữ suy nghĩ rằng nó chỉ là cỏ dại, mọc thành bụi ở những nơi ẩm ướt. Đôi khi còn thẳng tay “diệt sạch” loại thực vật này để trồng hoa và các loài cây khác. Tuy nhiên, rau sam có không ít các lợi ích tuyệt vời đối với điều trị bệnh, cải thiện sức khỏe và tăng cường thể chất, thậm chí đến các nhà nghiên cứu còn phải kinh ngạc.

Theo trang Organic Facts, rau sam là loại rau lá có khả năng bắt nguồn từ vùng Địa Trung Hải, sau đó được lan rộng khắp châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Phi. Rau sam có tên khoa học là Portulaca oleracea, là loại cây mọng nước với vị hơi chua, mặn. Toàn bộ cây, bao gồm cả thân, lá, hoa và hạt đều có thể ăn được và từ lâu, đã được sử dụng với rất nhiều mục đích. Trong y học cổ đại Trung Quốc, rau sam cũng được biết đến với rất nhiều tác dụng chữa bệnh hiệu quả.

Trong rau sam có gì? Rau sam có chứa lượng lớn axit béo omega-3, chất xơ, vitamin A, vitamin C, các loại viatmin B, sắt, magie, mangan, kali, canxi và đồng. Hơn nữa, rau sam còn có sắc tố betalain (các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ) và carotenoids cực kỳ có lợi.

Rau sam mang hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng thiết yếu!

Tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của rau sam

Nhờ vào thành phần chứa nhiều dưỡng chất tuyệt vời này mà rau sam có thể mang lại những tác dụng hữu ích như:

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Rau sam là nguồn cung cấp omega-3 tốt nhất!

Xét về tăng cường sức khỏe của hệ tim mạch, rau sam có thể mang lại lợi ích theo nhiều cách. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu phát hiện lượng axit béo omega-3 trong rau sam nhiều hơn so với một số loại dầu cá - thứ mà hiện đang được xem là nguồn cung cấp omega-3 tốt nhất. Omega-3 giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể và đảm bảo sự cân bằng của các cholesterol lành mạnh trong máu.

Ngoài ra, bổ sung omega-3 cho cơ thể bằng cách ăn rau sam cũng sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, xơ vữa động mạch, ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ. Đồng thời, kali có trong rau sam cũng giúp kiểm soát huyết áp do nó đóng vai trò như là một chất làm giãn mạch (làm giãn mạch máu và độ căng ở tim).

2. Tác dụng làm đẹp

Bên cạnh các vấn đề về dạ dày - ruột, rau sam cũng giúp điều trị nhiều vấn đề về da khác nhau. Nhờ lượng vitamin A dồi dào, kết hợp với các hợp chất có lợi khác, ăn rau sam sẽ cải thiện vẻ ngoài của da, giảm nếp nhăn, kích thích việc chữa lành các tế bào da để trị sẹo và nhược điểm.

3. Hỗ trợ giảm cân

Rau sam chứa nhiều chất xơ, rất hữu hiệu cho quá trình giảm cân của chị em!

Rau sam chứa rất ít calo nhưng giàu chất dinh dưỡng và chất xơ ăn kiêng. Điều này có nghĩa rằng ăn rau sam sẽ giúp chị em cảm thấy no nhanh hơn, hạn chế việc ăn nhiều các món ăn khác, do vậy, sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình giảm cân và duy trì cân nặng.

4. Chữa bệnh đường tiêu hóa

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, rau sam được sử dụng rộng rãi để điều trị nhiều loại bệnh về đường tiêu hóa, kể cả bệnh tiêu chảy, kiết, trĩ và chảy máu đường ruột. Những lợi ích này chủ yếu là do các hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong rau sam, bao gồm dopamine, axit malic, axit xitric, alanin, glucoza, và nhiều chất khác.

5. Thúc đẩy sự phát triển của trẻ

Hàm lượng omega-3 trong rau sam giúp giảm một số rối loạn phát triển ở trẻ!

Nếu chưa biết ăn rau sam có tác dụng gì đối với trẻ nhỏ thì đây chính là câu trả lời cho chị em nhé: Mặc dù các nghiên cứu vẫn đang được thực hiện nhưng một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng lượng lớn omega-3 trong bữa ăn dành cho trẻ nhỏ sẽ góp phần làm giảm một số loại rối loạn phát triển nhất định ở trẻ em, bao gồm tự kỷ và ADHD (hội chứng thiếu chú ý và quá hiếu động). Đây là hai trong số nhiều rối loạn tác động tới hàng triệu trẻ em trên thế giới.

Mà muốn bổ sung thêm nhiều omega-3 cho trẻ thì chị em cứ thường xuyên dùng rau sam chế biến món ăn cho trẻ là được.

6. Ngăn ngừa ung thư

Rau sam có hàm lượng vitamin C và vitamin A đáng kể, cả hai đều hoạt động như chất chống oxy hoá giúp ngăn ngừa một số loại ung thư nhất định, đặc biệt là ung thư phổi và miệng. Bên cạnh đó, beta-cyanins và beta-xanthins có liên quan trực tiếp đến các tác động chống lại đột biến trong cơ thể, giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây đột biến ở các tế bào khỏe mạnh, qua đó ngăn ngừa sự phát triển của ung thư.

Ngoài tất cả những lợi ích này, tác dụng chữa bệnh của rau sam còn bao gồm cải thiện tầm nhìn, giúp xương chắc khỏe và tăng cường hệ tuần hoàn. Tuy nhiên, cần chú ý, trong rau sam cũng có chứa lượng lớn axit oxalic có thể dẫn đến sự hình thành của sỏi thận. Do vậy, nếu đang trải qua bệnh này thì tốt nhất là hãy tránh ăn rau sam nhé.

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả đã biết thêm thông tin hữu ích về những công dụng tuyệt vời của rau sam và biết cách bổ sung loại rau dinh dưỡng này vào thực đơn để khỏe đẹp mỗi ngày nhé!