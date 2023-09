Củ dền đỏ có nhiều lợi ích về sức khỏe nhờ hàm lượng dinh dưỡng của chúng, bao gồm vitamin, khoáng chất và các hợp chất hữu cơ như carotenoid, lutein/zeaxanthin, glycine, betain, chất xơ ăn kiêng, vitamin C, magiê, sắt, đồng và phốt pho. Nó cũng chứa nhiều các flavonoid có lợi được gọi là anthocyanins. Củ dền đỏ có ít calo, không có cholesterol, nhưng hàm lượng đường lại cao hơn các loại rau khác.

Chất xơ trong củ dền đỏ làm giảm cholesterol và triglyceride cholesterol bằng cách tăng lượng cholesterol HDL có lợi. Cộng thêm sự có mặt của betaine cũng ngăn chặn sự gia tăng của homocysteine - một trong những nguyên nhân gây hại cho mạch máu. Do đó, ăn củ dền đỏ thường xuyên sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng tránh tốt các bệnh như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng củ dền đỏ rất tốt để phòng ngừa ung thư da, phổi, và ung thư ruột vì chúng chứa chất betacyanins giúp chống lại sự tăng trưởng tế bào ung thư. Một số chuyên gia ở Hungary cũng phát hiện ra nước ép từ củ dền đỏ và dạng bột của nó làm chậm sự phát triển khối u trong cơ thể.

Ngăn ngừa các vấn đề hô hấp

Củ dền đỏ có nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet.

Củ dền đỏ là một nguồn cung cấp vitamin C giúp ngăn ngừa các triệu chứng ho. Các beta-carotene tự nhiên trong củ dền đỏ cũng giúp ngăn ngừa ung thư phổi. Vitamin C là một chất chống oxy hoá mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch theo nhiều cách. Ngoài hoạt động như một chất chống oxy hoá và ngăn chặn tác động của các gốc tự do trong cơ thể, nó cũng kích thích hoạt động của các tế bào bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể trước virus, vi khuẩn, nấm, chất độc đơn bào có thể dẫn đến vô số các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật.

Kích thích “chuyện ấy”

Củ dền đỏ đã được coi là thần dược giúp cải thiện “chuyện ấy” trong hàng thiên niên kỷ. Một phần của điều này xuất phát từ thực tế rằng củ dền đỏ có chứa hàm lượng boron quan trọng - được chứng minh là làm tăng sản xuất hoóc môn giới tính. Cụ thể là tăng ham muốn, tăng khả năng sinh sản, cải thiện khả năng di chuyển tinh trùng và giảm tình trạng lãnh cảm trong phòng ngủ.

Tóm lại, củ dền đỏ có vô vàn công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Do vậy, hãy đưa loại thực phẩm nào vào các bữa ăn hàng ngày của bạn nhé.