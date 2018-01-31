Tác dụng thần kỳ của nước ép củ dền đối với bà bầu khiến chị em ‘tròn xoe mắt’ kinh ngạc

Khi mang thai, chị em đừng quên bổ sung nước ép củ dền vào danh sách nước uống tốt cho bà bầu vì những tác dụng không ngờ đến.

Củ dền có tên khoa học là beta vuigarisl thuộc họ rau muối (chenopodiaeae). Loại củ này rất tốt cho sức khỏe. Dùng củ dền ép lấy nước uống sẽ giúp chị em phụ nữ, đặc biệt là các mẹ bầu hấp thụ toàn bộ dinh dưỡng. Nước ép củ dền là loại thức uống giàu vitamin B9 và magie, mang lại nhiều ích lợi giúp da dẻ mẹ bầu hồng hào, khí huyết lưu thông và nhiều công dụng thần kỳ khác. Tác dụng của nước ép củ dền đối với bà bầu Giúp bổ máu, da dẻ hồng hào Củ dền có màu đỏ là do các hợp chất tự nhiên betacyanin và betaxanthin. Loại củ này chứa rất nhiều vitamin C và sắt giúp tái tạo và kích thích tế bào máu, cung cấp oxy cho cơ thể. Vitamin C giúp tăng khả năng hấp thụ chất sắt. Nếu không muốn bổ sung sắt khi mang thai bằng thuốc, mẹ bầu có thể uống nước ép củ dền.

Bên cạnh đó, nhiều chị em không sử dụng mỹ phẩm dưỡng da khi mang thai có thể dùng nước ép củ dền thoa đều lên mặt hàng ngày để dưỡng ẩm làn da, giúp da dẻ hồng hào, láng mịn. Ổn định huyết áp Các chuyên gia đến từ Bệnh viện Barts và Đại học Y khoa London (Anh) cho biết hàm lượng nitrate cao trong củ dền sẽ góp phần giảm tình trạng cao huyết áp. Do đó, mỗi ngày mẹ bầu nên uống 500ml nước ép củ dền đỏ để phòng và trị căn bệnh này.

Cải thiện tâm trạng Khi mệt mỏi, uể oải mẹ bầu đừng quên uống một ly nước ép củ dền - Ảnh minh họa: Internet Nước ép củ dền chứa hợp chất nitrogen (với tên gọi bataine) kích thích quá trình tổng hợp serotonin – chất dẫn truyền thần kinh khiến cơ thể cảm thấy thư giãn, hưng phấn. Tăng sức bền cho cơ thể mẹ bầu Mẹ bầu ăn củ dền hoặc uống nước ép củ dền sẽ giúp cơ thể nâng cao sức bền. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, uống nước ép củ dền sẽ giúp cơ thể chị em có thời gian tập thể dục lâu hơn. Do vậy, để chuẩn bị cho hành trình vượt cạn phía trước, mẹ bầu hãy tăng cường uống nước ép củ dền hoặc ăn củ dền đỏ 2 lần/tuần để bổ sung sắt, axit folic, canxi, các vitamin và khoáng chất để có sức bền tốt, “vượt cạn” thành công. Cải thiện vóc dáng sau sinh Sắc tố màu beta cyanin trong nước ép củ dền giúp giải độc gan, ngăn ngừa hình thành các lớp mỡ. Để lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh, chị em nên uống nước ép củ dền hoặc bổ sung củ dền đỏ vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Để kích thích vị giác và tốt cho sức khỏe, mẹ bầu nên cho thêm vài muỗng mật ong vào ly nước củ dền - Ảnh minh họa: Internet Ngoài những công dụng trên, một ly nước ép củ dền pha mật ong sẽ giúp bà bầu chữa các chứng bệnh: loét dạ dày, giảm chứng táo bón, ngăn ngừa ung thư... * Để đảm bảo an toàn, mẹ bầu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Những thực phẩm tốt cho bà bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ để trẻ sinh ra cao lớn, thông minh Để có một thai kì khỏe mạnh, bà bầu cần chú ý đến khẩu phần ăn hàng ngày. Đặc biệt, trong ba tháng đầu thai kỳ, chị em cần ăn các thực phẩm không chỉ tốt cho mẹ mà còn có lợi cho sự phát triển toàn diện của thai nhi.

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