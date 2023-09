Tác dụng thần kỳ của nước ép củ dền đối với bà bầu khiến chị em ‘tròn xoe mắt’ kinh ngạc

Củ dền có tên khoa học là beta vuigarisl thuộc họ rau muối (chenopodiaeae). Loại củ này rất tốt cho sức khỏe. Dùng củ dền ép lấy nước uống sẽ giúp chị em phụ nữ, đặc biệt là các mẹ bầu hấp thụ toàn bộ dinh dưỡng. Nước ép củ dền là loại thức uống giàu vitamin B9 và magie, mang lại nhiều ích lợi giúp da dẻ mẹ bầu hồng hào, khí huyết lưu thông và nhiều công dụng thần kỳ khác.

Tác dụng của nước ép củ dền đối với bà bầu

Giúp bổ máu, da dẻ hồng hào

Củ dền có màu đỏ là do các hợp chất tự nhiên betacyanin và betaxanthin. Loại củ này chứa rất nhiều vitamin C và sắt giúp tái tạo và kích thích tế bào máu, cung cấp oxy cho cơ thể. Vitamin C giúp tăng khả năng hấp thụ chất sắt. Nếu không muốn bổ sung sắt khi mang thai bằng thuốc, mẹ bầu có thể uống nước ép củ dền.