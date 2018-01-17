Những thực phẩm tốt cho bà bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ để trẻ sinh ra cao lớn, thông minh

Khi mang thai, bà bầu cần gấp đôi lượng sắt để nuôi mẹ và thai nhi. Thịt bò chính là nguồn thực phẩm dồi dào cung cấp chất sắt cho thai phụ. Chị em lưu ý chỉ nên ăn thịt bò đã chín hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Trong 3 tháng đầu thai kỳ , hệ xương và ống thần kinh của thai nhi đã bắt đầu phát triển và dần hoàn thiện. Vì vậy, mẹ cần tăng cường ăn nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe , giúp bé tăng cường chỉ số thông minh và sỡ hữu hệ xương chắc khỏe.

Cá hồi là một trong những thực phẩm “vàng” cho mẹ bầu trong suốt thời kỳ mang thai. Nguồn axit béo không no DHA trong cá hồi vừa giúp cải thiện tâm trạng, ổn định tinh thần bà bầu, vừa tốt cho sự phát triển trí não của thai nhi. Ngoài ra, các vitamin A, E, kẽm trong thực phẩm này sẽ giúp hệ tim mạch của mẹ bầu thêm khỏe mạnh và bảo vệ bộ gen di truyền trong tế bào thai nhi. Do đó, 3 tháng đầu mang thai, mẹ nên ăn nhiều cá hồi để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Tương tự thịt bò, hàm lượng chất sắt trong thịt gà chiếm tỉ lệ cao giúp cơ thể mẹ bầu sản xuất thêm nhiều hồng cầu và oxy truyền cho thai nhi qua cuống rốn.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein, canxi và vitamin D dồi dào, rất tốt cho xương của thai nhi và mẹ bầu. Nếu không bị huyết áp cao và các bệnh liên quan đến cholesterol, mẹ bầu có thể ăn trung bình từ 6 -7 quả trứng (gà, vịt) mỗi tuần. Nếu mẹ bầu có tiền sử bị bệnh tim thì chỉ nên ăn 4 quả/tuần. Lưu ý, cần luộc kỹ trước khi ăn, không nên ăn trứng chưa chín, trứng lòng đào.

Rau lá xanh thẫm

Các loại rau lá xanh thẫm (súp lơ xanh, bông cải xanh, rau bina, rau diếp cá, súp lơ xanh…) chứa nhiều axit folic – dưỡng chất vô cùng quan trọng cho ống thần kinh của thai nhi. Trước khi mang thai và trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ nên ưu tiên bổ sung nhiều axit folic.

Măng tây

Loại rau này chứa nhiều chất xơ, đạm, glucid, các vitamin K,C,A, B1, B6, B12… rất tốt cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi. Ngoài ra, măng tây cũng chứa một lượng lớn axit folic theo tỷ lệ 180g măng tây chứa 286 mg axit folic, chiếm 67% lượng folate cơ thể mẹ bầu cần hấp thu mỗi ngày.

Măng tây chứa nhiều dinh dưỡng và khoáng chất thiết yếu cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu cho thấy, phụ nữ trước khi mang thai và trong thời kỳ 3 tháng đầu thai kỳ ăn khoảng 400 mg axit folic mỗi ngày sẽ giảm đến 70% nguy cơ khuyết tật liên quan đến ống thần kinh của thai nhi, phòng tránh bệnh đục thủy tinh thể ở trẻ về sau.

Do đó, chị em đừng quên loại thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày để nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật cho mẹ và con.

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Lượng canxi dồi dào trong sữa và các chế phẩm từ sữa sẽ giúp hệ xương, răng và cơ bắp thai nhi phát triển tốt nhất. Mẹ bầu bổ sung đủ canxi sẽ ngăn ngừa nguy cơ loãng xương ở mẹ bầu trong thời kỳ mang thai và nuôi con.

Bên cạnh đó, một chế phẩm từ sữa là sữa chua cũng rất tốt cho sức khỏe bà bầu nhờ hàm lượng canxi và vitamin D dồi dào.

Trái cây giàu vitamin C

Các loại trái cây nhiệt đới như cam, quýt, bưởi, mận, xoài… không chỉ giúp làm sạch miệng, kích thích khẩu vị mà còn giúp tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa xuất huyết trong, ổn định huyết áp cho thai phụ. Lý do là chúng chứa rất nhiều vitamin quan trọng: A, C, B6, canxi, folate, phốt pho, magiê, đồng, mangan…

Mẹ bầu nên ăn các loại trái cây có hàm lượng vitamin C cao để tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Ba tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu nên tích cực ăn những loại trái cây này để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các dấu hiệu cảm cúm, bảo vệ sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Các loại hạt

Mẹ bầu đừng quên những loại hạt phổ biến cung chấp nhiều dưỡng chất như: hạnh nhân, hạt bí, hướng dương, óc chó, đậu phộng… khi mới mang thai. Những loại hạt này chứa nhiều axít béo omega – 3 rất tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi trong 3 tháng đầu.