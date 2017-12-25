Khám phá những đồ uống tốt cho bà bầu

Sau đây không chỉ là những loại nước uống tốt cho bà bầu 3 tháng đầu mà còn cho cả quá trình mang thai.

Các loại nước ép trái cây, canh, súp… đều là những đồ uống tốt cho bà bầu, không chỉ giúp đánh bay cơn khát mà còn cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.

Hơn nữa, nước lọc cũng là thành phần thiết yếu trong sữa mẹ, hỗ trợ quá trình tiết sữa. Do không chứa đường hay bất kỳ chất nào khác nên không có bất cứ nguy hại gì cho sức khỏe . Lượng nước lọc mẹ cần bổ sung cho cơ thể mỗi ngày phụ thuộc vào cân nặng của mẹ. Cứ 10 kg cân nặng sẽ tương đương với 0,4 lít/ngày.

Nằm đầu danh sách những loại đồ uống tốt cho bà bầu đó là nước lọc. Bởi nó đóng vai trò quan trọng thứ hai trong cuộc sống của mỗi con người sau không khí. Đối với bà bầu thiếu nước có thể dẫn tới những hậu quả như đau đầu, buồn nôn, chuột rút, phù nề và chóng mặt, kích thích dạ con dẫn tới sảy thai trong 3 tháng đầu.

Sữa

Sữa là nguồn cung cấp vitamin D và Canxi cho thai nhi phát triển một cách khỏe mạnh. Bên cạnh đó còn tăng cường thêm những dưỡng chất có lợi cho sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi như DHA, ARA, cholin… đồng thời giúp cơ thể mẹ bổ sung được lượng nước cần thiết cho cơ thể. Mẹ bầu nên chọn những loại sữa tươi tiệt trùng để đảm bảo cho sức khỏe khi sử dụng.

Nước dừa

Nước dừa bổ sung nhiều dưỡng chất cho bà bầu. Ảnh internet

Nước dừa giúp cân bằng chất lỏng cho cơ thể và tăng cường hoạt động của cơ bắp. Chứa nhiều axit amin và vitamin nhóm A, B cùng các chất như Kali, Canxi, Magie không những cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà còn bổ sung chất điện giải tuyệt vời khi mẹ bầu chẳng may bị tiêu chảy. Loại nước này còn giúp ngăn ngừa táo bón, ợ hơi và là nguồn bổ sung nước ối vô cùng tốt cho bà bầu.

Khi uống nước dừa các chị em cần lưu ý:

- Không nên uống nước dừa trong 3 tháng đầu tiên, nhất là khi ốm nghén nặng.

- Không nên uống nước dừa vào buổi tối vì sẽ khiến mẹ đi tiểu đêm xuyên dẫn đến mất ngủ.

- Nước dừa có tính hàn nên không được uống khi cơ thể cảm lạnh, mệt mỏi, đói bụng hoặc sau khi tập thể dục.

- Không nên uống nước dừa thay thế nước lọc.

- Đối với tháng cuối trong thai kỳ nên uống nước dừa vào buổi sáng và uống 2 lần/ tuần để đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi.

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Nước mía

Trong nước mía có khoảng 70% là đường, còn lại là các loại khoáng chất như canxi, đồng, magie, kali, sắt, vitamin A, B, C và gần 30 axit hữu cơ khác, giúp bổ sung những dưỡng chất cần thiết và làm phong phú hơn các dưỡng chất trong cơ thể mẹ bầu.

Bổ sung nước mía khi mang thai có thể làm tăng nước ối và chống tình trạng chậm tăng cân ở thai nhi. Tuy nhiên, hàm lượng đường trong nước mía khá cao nên có thể dẫn đến tình trạng tăng cân quá mức ở mẹ bầu, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ cao lên. Vì thế, mẹ bầu chỉ nên uống 2 – 3 ly mỗi tuần.

Sinh tố trái cây

Sinh tố bơ, nước cam, lê, táo, nho, sữa tươi… là những loại đồ uống rất tốt cho bà bầu, sẽ bổ sung được lượng nước cần thiết và cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể.

Thành phần cơ bản của những loại nước uống này là trái cây và sữa, giúp bà bầu giải tỏa cơn khát trong những ngày nóng bức. Uống một ly sinh tố/ngày sẽ cung cấp đầy đủ Canxi, protein và chất xơ… giúp cơ thể mẹ bầu khỏe mạnh hơn.

Nước ép rau, củ, quả

Nước ép rau củ mang lại nhiều dưỡng chất cho cơ thể mẹ bầu. Ảnh internet

Rau, củ, quả vừa cung cấp vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể đồng thời bổ sung được lượng chất xơ giúp mẹ bầu tránh bị táo bón khi mang thai. Nước ép cà chua, cà rốt, nho, cam là lựa chọn tuyệt vời cho bà bầu trong thời lỳ mang thai.

Tốt nhất mẹ bầu không nên cho quá nhiều đường vào các loại nước ép để tránh bị thừa cân và phải đối mặt với nguy cơ tiểu đường thai kỳ.