Dấu hiệu nhận biết có thai sớm, bạn đã biết chưa?

Hiện nay có khá nhiều phương pháp giúp phát hiện chính xác thai kỳ như que thử thai, siêu âm, xét nghiệm. Tuy nhiên bà bầu vẫn có thể tự nhận biết mình đang mang thai dựa vào các dấu hiệu phổ biến sau đây nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Bên cạnh đó, ở một số chị em, dịch âm đạo cũng thay đổi về màu sắc, dịch trắng và đục như màu sữa, không gây trở ngại gì cả. Nhưng nếu dịch có biểu hiện bất thường như có mùi hôi, màu vàng, nâu hay xanh, kèm thêm máu, các chị em cần đi thăm khám và kiểm tra để được bác sĩ chẩn đoán cụ thể, có hướng điều trị hiệu quả.

Ra máu và thay đổi dịch âm đạo là dấu hiệu có thai sớm nhất trong tuần đầu tiên. Tuy nhiên nhiều chị em lại thờ ơ với hiện tượng này vì nhầm tưởng đó là kỳ kinh do xuất hiện khá gần với ngày bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt. Sở dĩ có hiện tượng là do chảy thai vào tử cung làm tổ, khi phôi cấy ghép vào niêm mạc tử cung, ở vùng âm đạo sẽ xuất hiện một vài vệt máu nhỏ có màu nhạt hơn bình thường hoặc có màu nâu đậm. Lúc này máu chỉ ra 1 đến 2 ngày chứ không ồ ạt như kinh nguyệt.

2. Trễ kinh

Trễ kinh là dấu hiệu nhận biết có thai sớm mà các chị em có thể nhận thấy sau 1 tháng. Lúc này trứng được thụ tinh, trong khoảng 9 tháng mang thai sẽ không có chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, để chắc chắn mình có mang thai không, các chị em vẫn cần kiểm tra xem mình có nhiều dấu hiệu mang thai khác hay không. Bởi trễ kinh đôi khi cũng là do cơ thể đang bị stress hay thay đổi thói quen sinh họat.

3. Que thử thai hiện 2 vạch

Que thử 2 vạch có khả năng bạn mang thai là rất cao. Ảnh internet

Thông thường, trễ kinh hai tuần là bạn có thể dùng que thử thai để kiểm tra, xác định mình có mang thai không. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt như thai ngoài tử cung hay sử dụng thuốc lợi tiểu thì que thử thai có thể cho kết quả không chính xác.

Một số dấu hiệu nhận biết có thai sớm khác

1. Chuột rút

Chuột rút là do cổ tử cung bị kéo dãn và chèn vào các mạch máu!

Hiện tượng này là do trứng bắt đầu bám chặt vào thành tử cung và khiến tử cung có thể bị kéo căng một chút, gây ra các cơn đau để chuẩn bị cho quá trình giãn nở trong suốt chín tháng mang thai.

2. Nhiệt độ cơ thể tăng

Khi có bầu hormone Progesterone tiết ra nhiều hơn khiến cho nhiệt độ cơ thể mẹ tăng cao hơn bình thường một chút. Nhiệt độ lúc này gần giống với nhiệt độ cơ thể trong những ngày rụng trứng.

3. Ngực thường đau, mềm và có cảm giác to lên

Vùng ngực của mẹ sẽ có dấu hiệu tăng lên và đầu ti trở nên thâm đen hơn!

Sau khi trứng được thụ tinh, nồng độ hormone trong cơ thể mẹ bầu thay đổi rất nhanh. Khi nồng độ hormone thay đổi sẽ làm tăng lượng máu cung cấp cho ngực và khiến mẹ bầu có cảm giác đau xung quanh núm vú, nóng ran xung quanh đầu và núm vú. Lúc này kích thước của vòng một cũng tăng đáng kể, vùng da đầu ti trở nên thâm và đen hơn bình thường.

4. Mệt mỏi

Những thay đổi khi mang thai như thân nhiệt tăng cao khiến cơ thể mất nhiều năng lượng, phải hoạt động liên tục để cung cấp dưỡng chất cho thai nhi, tim đập nhanh hơn đảm bảo tăng cường oxy cho buồng trứng. Với cường độ “làm việc” như vậy, khiến cho mẹ bầu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và rất thèm ngủ.

5. Buồn nôn

Buồn bôn vào buổi sáng cũng là triệu chứng nhiều chị em gặp phải trong vài tuần đầu!

Khoảng 80% phụ nữ mang thai đều gặp phải tình trạng buồn nôn vào buổi sáng trong vài tuần đầu tiên của thai kỳ. Đây cũng được xem là một triệu thường gặp nhất khi mang thai. Nguyên nhân là sự gia tăng hormone estrogen và progesterone trong cơ thể khi mang thai.

6. Đau đầu

Lượng hormone Progesterone gia tăng cộng với sự thiếu hụt lượng hồng cầu trong máu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đầu khi mang thai.

7. Đau lưng

Đau lưng là do tử cung phát triển để chuẩn bị cho việc mang thai!

Khi có thai cơ bụng trở nên lỏng lẻo, dây chằng ở lưng sẽ bị kéo dãn và các cơ quan ở lưng phải hoạt động tích cực để thích ứng với sự phát triển của thai nhi. Do đó, sẽ xuất hiện những cơn đau nhức, mỏi dọc sống lưng, khi thai nhi càng lớn thì tình trạng này càng nặng.

8. Tâm trạng thay đổi

Khi mang thai tâm trạng của mẹ bầu thường hay thay đổi!

Lượng hormon trong cơ thể thay đổi khiến tâm lý của các chị em cũng thay đổi. Phần lớn, trong những tuần đầu của thai kỳ, mẹ bầu thường rất mệt mỏi, uể oải, tâm trạng hay cáu gắt, giận bất thường.

9. Thay đổi thói quen ăn uống

Khi mang bầu có thể nói, thói quen ăn uống của các chị em thay đổi rất nhiều. Ngày thường có thể cực kỳ ghét đồ chua nhưng khi có bầu lại rất thích ăn. Một số trường hợp rơi vào tình trạng thèm ăn vô tội vạ bất kể ngày hay đêm.

Ngoài ra, thường xuyên đi tiểu nhiều, dễ ngất xỉu, chảy máu cam, táo bón, tăng cân… cũng là những dấu hiệu nhận biết mang thai sớm.

Trên đây là tổng hợp những dấu hiệu nhận biết có thai cho các chị em. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em xác định được mình có thai hay không. Tuy nhiên, để chắc chắn 100%, các chị em vẫn nên đến các cơ sở tế để kiểm tra nhé! Chúc các gia đình nhỏ đang mong chào đón thêm một thành viên mới, sẽ sớm nhận được tin vui như ý nhé!