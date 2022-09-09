Cách làm thịt ngan xào lăn chuẩn ngon đậm vị, ăn là ghiền tại nhà!

Theo Đông y, thịt ngan được xem là một trong những loại thuốc bổ thượng hạng có tính hàn, có tác dụng tư âm dưỡng vị, có thể điều trị các chứng bệnh hư lao, nhiệt bệnh, tiểu tiện bất lợi, bổ ngũ tạng và thủy đạo.

Bên cạnh thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thì thịt ngan chính là một trong những loại thịt dân dã, luôn nằm hàng top về lượng tiêu thụ ở Việt Nam. Nhờ vào độ chắc thịt, ngọt thơm đặc trưng, thịt ngan đã được chế biến thành vô vàn những món ngon đặc sắc như: ngan cháy tỏi , ngan luộc,... trong đó, nổi bật phải kể đến món thịt ngan xào lăn - món ngon hấp dẫn với hương vị đậm đà hấp dẫn, đảm bảo dễ dàng đốn tim cả những thực khách khó tính nhất nhé. Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá món thịt ngan xào lăn, ăn là mê này thôi nào!

Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng của thịt ngan còn bao gồm các chất khác với nguồn dinh dưỡng vô cùng dồi dào như phospho, canxi, sắt cùng các vitamin (D, B1, B2, A, E),...

Còn theo y học phương Tây, nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã chứng minh rằng thịt ngan có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trong 100 gam thịt ngan có 25 gam chất protein, lượng protein trong thịt ngan cao hơn nhiều so với thịt, cá, thịt dê, thịt lợn và trứng.

Nhờ vậy mà thịt ngan có thể mang lại nhiều công dụng hữu ích tuyệt vời cho sức khỏe cơ thể người như: Trị bệnh khó lên cân, trị viêm gan, vàng da, ngoài ra còn có thể trị các bệnh như tay chân nóng, ra nhiều mồ hôi, cơ thể mệt mỏi, phụ nữ hết kinh sớm,...

Quả là một loại thực phẩm vừa bổ dưỡng, lại còn mang hương vị dễ nấu, thỏa sức cho các chị em chế biến ra các món ăn dinh dưỡng thơm ngon nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món thịt ngan xào lăn thơm ngon khó cưỡng này thôi nào!

Cách làm thịt ngan xào lăn chuẩn ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đầy hương vị cho món thịt ngan xào lăn!

Ngan 1/2 con

Tỏi 1 củ

Hành tím 1 củ

Ớt 1 trái

Gừng 1 củ

Sả 5 nhánh

Hành lá 10 nhánh

Rau răm 100 gr

Nước mắm 1/2 muỗng cà phê

Nước tương 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 2/3 muỗng canh

Gia vị thông dụng (bột ngọt/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm thịt ngan xào lăn đậm ngon, đánh thức vị giác

Bước 1: Sơ chế thịt ngan

Công đoạn khử mùi hôi và lóc thịt ngan!

- Đầu tiên, thịt ngan làm sẵn mua về, bạn cần dùng nhíp nhổ sạch lông nhỏ còn sót (nếu có), rồi dùng giấm hoặc rượu thoa đều và để yên trong khoảng 10 phút, sau đó đem đi rửa lại và chặt khúc nhé. Cách này sẽ giúp thịt ngan được sạch và không còn mùi nữa,

- Tiếp đến, bạn dùng dao lóc lấy phần thịt nạc của đùi, ức,... của ngan, và loại bỏ xương, rồi thái nhỏ thịt ngan thành từng miếng vừa ăn như hình, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị thịt ngan rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các nguyên liệu gia vị xào cùng!

- Trước tiên, với tỏi, hành và ớt, bạn đem bóc vỏ (nếu có), sau đó rửa sạch và băm nhỏ ra.

- Còn gừng thì bạn đem cạo sạch vỏ, rửa sạch và thái thành từng sợi nhỏ.

- Sả thì bạn tiến hành băm nhuyễn 1 nhánh, còn 4 nhánh còn lại thì thái sợi.

- Với hành lá thì bạn nhặt bỏ gốc rễ và lá úa, sau đó đem rửa sạch và thái thành từng khúc dài khoảng ngón tay út nhé.

- Cuối cùng là rau răm, bạn chỉ cần nhặt bỏ lá úa, rửa sạch và thái nhỏ ra là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Ướp thịt

Trộn đều và ướp trong khoảng 20 phút cho thịt ngấm đều gia vị!

- Ở công đoạn này, với phần thịt ngan đã được sơ chế, bạn tiến hành ướp cùng các gia vị là: 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê nước mắm, ớt, 1/2 tỏi băm, 1/2 hành tím và 1/2 sả băm nhuyễn.

- Tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 20 phút cho thịt thấm đều gia vị là được nhé.

Bước 4: Xào lăn

Quy trình làm thịt ngan xào lăn chuẩn ngon, đậm vị tại nhà!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2/3 muỗng canh dầu ăn vào đun ở lửa nhỏ, khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho phần sả đã thái sợi vào phi thơm lên rồi vớt ra.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho vào chảo các nguyên liệu là hành tím, tỏi, sả băm còn lại vào phi vàng thơm lên.

- Sau đó tiến hành cho hết phần thịt ngan đã ướp vào xào đều tay từ 7 - 10 phút cho thịt săn lại, rồi nêm thêm 1 muỗng cà phê nước tương, gừng và ớt vào, sau đó bật lửa to và đảo đều.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho phần sả vừa phi ban đầu, cùng hành lá và rau răm vào xào cùng trong khoảng 2 phút, sau đó nêm nếm lại cho vừa ăn là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Thịt ngan xào lăn thơm ngon khó cưỡng, ăn là ghiền!

Món thịt ngan xào lăn nổi bật với hương thơm nức mũi khiến ai cũng say lòng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt ngan thơm ngọt, chín vừa tới, kết hợp cùng hương rau răm đặc trưng, cùng vị cay the của ớt và gừng và các nguyên liệu khác hòa quyện, đảm bảo ăn một miếng là “tỉnh cả người” với bản giao hưởng hương vị đặc sắc này nhé!

Mẹo chọn thịt ngan tươi ngon chất lượng

- Với những con ngan đã được làm lông, bạn nên chọn những con có phần ức to, tròn, da trắng và dày, khi ấn vào bạn vẫn cảm nhận được độ đàn hồi.

- Ngoài ra, nếu vết cắt ở cổ ngan còn máu và thịt bên trong màu đỏ hồng thì đây là ngan tươi ngon, mới mổ.

- Không nên chọn mua ngan có phần bụng bị xệ vì chúng thường là ngan đã đẻ, thịt rất dai, ăn không ngon.

- Đặc biệt, nếu bạn thấy phần da ngan căng lên kỳ lạ, trơn láng hơn bình thường thì nên tránh mua vì chúng đã bị bơm nước.

Trên đây là công thức làm món thịt ngan xào lăn thơm ngon khó cưỡng, chuẩn ngon đậm vị tại nhà. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn thực đơn nào cho bữa ăn quây quần gia đình cuối tuần này, thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời nhé. Vừa đậm ngon, kích thích vị giác, lại còn siêu bổ dưỡng, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!