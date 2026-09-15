Tin mừng gọi tên 3 con giáp số hưởng được Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu sau ngày 15/9/2026

Tâm linh - Tử vi 15/09/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp số hưởng được Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu sau ngày 15/9/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Sau ngày 15/9/2026, Chính Tài mang tới cho Tị cơ hội kiếm tiền, sớm cải thiện thu nhập hiện tại của mình. Thậm chí nếu bản mệnh cầu công danh cũng rất thuận lợi. Con giáp này có tính cách ôn hòa, cư xử khéo léo nên chiếm được cảm tình của nhiều người xung quanh. Cho nên khi gặp khó khăn sẽ có người sẵn lòng hỗ trợ.

Tin mừng gọi tên 3 con giáp số hưởng được Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu sau ngày 15/9/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có trí tuệ đáng ngưỡng mộ, sức sáng tạo tuyệt vời nên được lãnh đạo đánh giá rất cao về năng lực. Hãy tận dụng sự ủng hộ này để phát huy năng lực của mình hơn nữa nhé. Điều đó rất tốt cho mục tiêu thăng tiến trong tương lai của bạn.

Con giáp tuổi Dần 

Sau ngày 15/9/2026, tuổi Dần được Thiên Ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn. 

Tin mừng gọi tên 3 con giáp số hưởng được Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu sau ngày 15/9/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của Dần, cực kỳ khảng khái, có uy tín.

Con giáp tuổi Dậu 

Sau ngày 15/9/2026, tài lộc của tuổi Dậu gia tăng, số tiền đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bản mệnh cảm thấy rất an tâm. 

Tin mừng gọi tên 3 con giáp số hưởng được Ngọc Hoàng chiếu cố khắc tên trên bảng vàng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu sau ngày 15/9/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm ở mức bình ổn, con giáp này và nửa kia đều biết nhường nhịn nhau nên cả hai đều không có những mâu thuẫn. Tuy nhiên, hai người cần dành thời gian để chăm sóc và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp cá chép hóa rồng vàng, giàu sang nứt vách, 99% trúng số độc đắc nhiều lần, giàu cực nhanh

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp cá chép hóa rồng vàng, giàu sang nứt vách, 99% trúng số độc đắc nhiều lần, giàu cực nhanh

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào cá chép hóa rồng vàng, giàu sang nứt vách, 99% trúng số độc đắc nhiều lần, giàu cực nhanh trong nửa cuối tháng 9 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng