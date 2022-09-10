Cách làm thịt ngan xào rau má thơm ngon, lạ miệng, chuẩn đưa cơm tại nhà!

Theo Đông y, thịt ngan được xem là một trong những loại thuốc bổ thượng hạng có tính hàn, có tác dụng tư âm dưỡng vị, có thể điều trị các chứng bệnh hư lao, nhiệt bệnh, tiểu tiện bất lợi, bổ ngũ tạng và thủy đạo.

Với độ chắc thịt, ngọt thơm đặc trưng hấp dẫn, thịt ngan đã được các đầu bếp tại gia chế biến thành vô vàn những món ngon đặc sắc như: ngan cháy tỏi , thịt ngan xào lăn ,... trong đó, nổi bật phải kể đến món thịt ngan xào rau má - một ngon dân dã với sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu, đảm bảo mọi thực khách đều thích mê cái hương vị này nhé. Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá món thịt ngan xào rau má, lạ miệng thơm ngon này thôi nào!

Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng của thịt ngan còn bao gồm các chất khác với nguồn dinh dưỡng vô cùng dồi dào như phospho, canxi, sắt cùng các vitamin (D, B1, B2, A, E),...

Còn theo y học phương Tây, nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã chứng minh rằng thịt ngan có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trong 100 gam thịt ngan có 25 gam chất protein, lượng protein trong thịt ngan cao hơn nhiều so với thịt, cá, thịt dê, thịt lợn và trứng.

Nhờ vậy mà thịt ngan có thể mang lại nhiều công dụng hữu ích tuyệt vời cho sức khỏe cơ thể người như: Trị bệnh khó lên cân, trị viêm gan, vàng da, ngoài ra còn có thể trị các bệnh như tay chân nóng, ra nhiều mồ hôi, cơ thể mệt mỏi, phụ nữ hết kinh sớm,...

Bên cạnh những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời và công dụng hấp dẫn từ thịt ngan, chúng ta cũng không thể không đề cập đến những công hiệu hữu ích đến từ rau má.

Rau má - vị thuốc quý mà bạn không thể bỏ qua

Rau má là cũng là một loại rau được tiêu thụ vô cùng phổ biến, tuy nhiên, không chỉ là một loại rau để ăn như các gia đình Việt vẫn quen dùng, mà nó còn là một vị thuốc quen thuộc ở nhiều bài thuốc dân gian nước ta và nhiều nước khác trong khu vực Châu Á.

Rau má - loại thuốc dân gian mang hương vị thơm ngon hấp dẫn!

Cụ thể, theo y học cổ truyền, rau má được xem như một loại thảo dược giúp điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng như nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), bệnh zona, bệnh phong, tả, lỵ, bệnh giang mai, bệnh cảm thông thường, cúm, H1N1 (cúm lợn), lao và bệnh sán máng,....

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, rau má là một loại rau mang hàm lượng dinh dưỡng cao cùng những công dụng hữu ích tuyệt vời.

Theo đó, trong 100g chiết xuất từ dược liệu này có chứa 88,2g nước; 3,2g đạm; 1,8g tinh bột; 4,5g cellulose; 3,7mg vitamin C; 0,15mg vitamin B1; 2,29mg canxi; 2mg phốt pho; 3,1mg sắt; 1,3mg beta carotene…Đây là một chỉ số lý tưởng giúp cân bằng các dưỡng chất và bổ sung nước và vitamin cho người sử dụng.

Không chỉ có vậy, việc tiêu thụ rau má và các chế phẩm từ rau má còn mang lại những hiệu quả bất ngờ như: chữa các bệnh về tĩnh mạch, phục hồi vết thương, giảm âu lo, cải thiện khả năng nhận thức, hỗ trợ hệ tuần hoàn và tiêu hóa, thanh lọc cơ thể,...

Quả là bất ngờ phải không nào?! Tất cả những công hiệu tuyệt vời và giá trinh dinh dưỡng cao vượt trội này lại được gói gọn trong món “thịt ngan xào rau má”! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món thịt ngan xào rau má thơm ngon, lạ miệng và siêu bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm thịt ngan xào rau má chuẩn ngon và siêu đưa cơm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món thịt ngan xào rau má!

Thịt ngan 500 gr

Rau má 200 gr

Gừng băm 1/2 muỗng canh

Hành tím băm 1/2 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Muối/ bột ngọt 1 ít

Các bước tiến hành làm thịt ngan xào lăn đậm ngon, đánh thức vị giác

Bước 1: Sơ chế thịt ngan

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho thịt ngan!

- Đầu tiên, thịt ngan làm sẵn mua về, bạn cần dùng nhíp nhổ sạch lông nhỏ còn sót (nếu có), rồi dùng giấm hoặc rượu thoa đều và để yên trong khoảng 10 phút, sau đó đem đi rửa lại và chặt khúc nhé. Cách này sẽ giúp thịt ngan được sạch và không còn mùi nữa,

- Tiếp đến, bạn thái nhỏ thịt ngan thành từng miếng vừa ăn và đem ướp cùng các gia vị là: 1/2 muỗng canh gừng băm, 1/2 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh nước mắm.

- Cuối cùng tiến hành trộn đều và để ướp trong khoảng 10 phút là thịt thấm đều gia vị nhé.

Bước 2: Sơ chế rau má

Làm sạch và để ráo nước!

Với rau má mua về, bạn chỉ cần đem rửa sạch nhiều lần với nước cho trôi đi hết lớp đất bám trên lá, rồi để ráo là được.

Bước 3: Xào thịt ngan với rau má

Quy trình các bước xào thịt ngan với rau má chuẩn thơm ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun.

- Khi thấy dầu nóng, thì bạn cho hết phần thịt ngan đã ướp vào xào đều tay, cho đến khi thịt ngan săn lại thì cho rau má vào xào chung.

- Tiến hành tiếp tục xào đều tay thêm từ 2 - 3 phút nữa cho rau má chín thì bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Thịt ngan xào rau má - thơm ngon hấp dẫn với hương vị mới lạ!

Món thịt ngan xào rau má thơm ngon nức mũi với màu sắc xanh tươi bắt mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt ngan dai ngon, ngọt nước, đậm đà hương vị, hòa quyện cùng với rau má tươi ngon, mang hương vị đặc trưng hấp dẫn, chuẩn một món xào hao cơm tại nhà nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn thịt ngan tươi ngon, chắc thịt

- Với những con ngan đã được làm lông, bạn nên chọn những con có phần ức to, tròn, da trắng và dày, khi ấn vào bạn vẫn cảm nhận được độ đàn hồi.

- Ngoài ra, nếu vết cắt ở cổ ngan còn máu và thịt bên trong màu đỏ hồng thì đây là ngan tươi ngon, mới mổ.

- Không nên chọn mua ngan có phần bụng bị xệ vì chúng thường là ngan đã đẻ, thịt rất dai, ăn không ngon.

- Đặc biệt, nếu bạn thấy phần da ngan căng lên kỳ lạ, trơn láng hơn bình thường thì nên tránh mua vì chúng đã bị bơm nước.

Mẹo chọn rau má tươi ngon

- Có 2 loại rau má phổ biến là rau má cọng nhỏ và cọng lớn. Bạn nên chọn rau má cọng nhỏ sẽ chắc, giòn, đậm đà hơn rau má cọng lớn.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn rau má non, có màu xanh tươi, cọng mọng nước, khi làm món tươi như gỏi thì sẽ ít đắng hơn nhé.

Trên đây là công thức làm món thịt ngan xào rau má thơm ngon lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn đã chán với những cách chế biến thịt ngan thông thường rồi, thì công thức chế biến mới này có thể là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!