Cách làm gỏi rau má bắt vị, thanh mát và siêu đơn giản tại nhà!

Rau má là một trong những nguyên liệu mang tính mát, rất được ưa chuộng và thường được đưa vào các món ăn ngon lành hay được dùng để ép lấy nước mát, giải nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, thay vì kiểu chế biến truyền thống quen thuộc như canh rau má thịt bằm, nước rau má,....bạn đã từng thử qua món gỏi rau má chưa?! Món ăn vừa tươi ngon, đậm đà hương vị này chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z món gỏi vừa tươi ngon, bắt vị lại vừa đơn giản này ngay nhé!

Loại rau này có hình dạng giống như những đồng tiền tròn, xếp nối nhau. Ở Việt Nam, bạn có thể dễ dàng tìm thấy loài cây này ở dưới các tán lá của vườn cây hoặc men theo bờ ruộng, hay tại những vùng rau chuyên canh.

Rau má (Centella asiatica) còn có tên khác là liên tiền thảo, tích tuyết thảo, thường ở những nơi râm mát, ẩm ướt, đất mùn tơi xốp tại các vùng châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam...

Đây là cũng là một loại rau được tiêu thụ vô cùng phổ biến, tuy nhiên, không chỉ là một loại rau để ăn như các gia đình Việt vẫn quen dùng, mà nó còn là một vị thuốc quen thuộc ở nhiều bài thuốc dân gian nước ta và nhiều nước khác trong khu vực Châu Á.

Cụ thể, theo y học cổ truyền, rau má được xem như một loại thảo dược giúp điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng như nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), bệnh zona, bệnh phong, tả, lỵ, bệnh giang mai, bệnh cảm thông thường, cúm, H1N1 (cúm lợn), lao và bệnh sán máng,....

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, rau má là một loại rau mang hàm lượng dinh dưỡng cao cùng những công dụng hữu ích tuyệt vời.

Theo đó, trong 100g chiết xuất từ dược liệu này có chứa 88,2g nước; 3,2g đạm; 1,8g tinh bột; 4,5g cellulose; 3,7mg vitamin C; 0,15mg vitamin B1; 2,29mg canxi; 2mg phốt pho; 3,1mg sắt; 1,3mg beta carotene…Đây là một chỉ số lý tưởng giúp cân bằng các dưỡng chất và bổ sung nước và vitamin cho người sử dụng.

Không chỉ có vậy, việc tiêu thụ rau má và các chế phẩm từ rau má còn mang lại những hiệu quả bất ngờ như: chữa các bệnh về tĩnh mạch, phục hồi vết thương, giảm âu lo, cải thiện khả năng nhận thức, hỗ trợ hệ tuần hoàn và tiêu hóa, thanh lọc cơ thể,...

Quả xứng danh loại thảo dược quý, khi vừa mang những công dụng hữu tuyệt vời, vừa dễ dàng chế biến thành những món ăn thơm ngon, lại có giá thành không hề cao, người người nhà nhà đều có thể tận dụng nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món gỏi rau má tươi ngon, hấp dẫn và siêu dinh dưỡng tại nhà nhé!

Cách làm gỏi rau má thơm ngon, bắt vị, ai ăn cũng mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món gỏi rau má tươi ngon, đậm vị!

Rau má 200 gr

Thịt bò 150 gr

Hành tây 1 củ

Cà rốt 1/2 củ

Chanh 1 quả

Ớt 1 quả

Hành khô 1 củ

Tỏi 3 tép

Giấm ăn 1/3 chén (chén cơm)

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 1/2 muỗng canh

Muối/ đường/ tiêu 1 ít

Các bước tiến hành làm gỏi rau má chuẩn ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế rau má và các nguyên liệu trộn gỏi!

- Đầu tiên, rau má mua về, bạn nhặt bỏ lá già, rễ, rồi rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 30 phút, sau đó vớt ra và để ráo nước là được.

- Tiếp đó là hành khô và tỏi, bạn đem bóc vỏ, rửa sạch và băm nhỏ ra.

- Với cà rốt thì bạn chỉ cần gọt vỏ, rửa sạch và thái thành những sợi nhỏ.

- Ớt thì bạn rửa sạch và thái lát mỏng nhé.

- Còn với hành tây, bạn cũng đem lột vỏ, rửa sạch rồi thái lát mỏng. Kế đó, bạn lấy ra 1/3 chén giấm ăn và cho thêm 1 muỗng cà phê đường vào, khuấy đều cho tan. Sau đó, bạn cho hết số hành tây đã thái lát mỏng vào ngâm vào hỗn hợp giấm đường vừa tạo trong khoảng 5 phút cho bớt hăng là được nhé.

- Cuối cùng là thịt bò, bạn rửa sạch rồi thái thành lát mỏng, sau đó đem ướp với chút tỏi bằm, tiêu và 1 muỗng cà phê dầu hào trong khoảng 10 phút cho thịt ngấm đều gia vị là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi đấy!

Bước 2: Xào thịt bò

Bạn lưu ý xào trên chảo đã phi hành tỏi để thịt được thấm vị thơm ngon hơn nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chảo lên bếp và cho vào 1/2 muỗng canh dầu ăn, đun đến khi dầu ăn nóng, thì bạn cho hết số hành, tỏi đã băm nhỏ vào phi cho thơm lên rồi vớt ra đĩa để riêng.

- Kế đến, cũng với chiếc chảo dầu này, bạn cho thịt bò đã ướp đủ thời gian vào xào nhanh tay, cho tới khi thịt bò chín tới thì tắt bếp và cho ra chén để nguội bớt là được nhé.

Bước 3: Pha nước trộn gỏi

Nước trộn gỏi đậm đà và thơm nức mũi!

Nước mắm trộn gỏi chính là “chìa khóa” mang lại hương vị đầy kích thích, như muốn bùng nổ trong miệng người thưởng thức đến vậy đó! Chính vì vậy, để pha được nước trộn gỏi chuẩn ngon, đậm đà, bạn hãy pha chế theo các bước sau:

- Bạn lần lượt cho vào chén phần nước cốt chanh (của 1 quả chanh), 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh nước mắm, ít tỏi băm và ớt cắt lát, sau đó tiến hành khuấy đều và nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình là đã có ngay chén nước trộn gỏi thơm ngon đậm đà rồi nhé.

Bước 4: Trộn gỏi rau má

Quy trình trộn gỏi rau má chuẩn ngon!

- Trước tiên, bạn chuẩn bị một chiếc tô lớn rồi cho hết các nguyên liệu gồm: rau má, cà rốt thái sợi, hành tây đã được sơ chế vào chung.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm 2/3 nước chấm trộn gỏi đã làm vào hỗn hợp rau trong tô, tiến hành trộn đều để khoảng 10 phút cho các nguyên liệu ngấm gia vị.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho phần thịt bò đã xào chín vào chung và cho từ từ phần nước chấm còn lại vào, rồi đảo đều và nêm nếm lại cho vừa miệng là đã hoàn tất.

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho gỏi ra đĩa, rồi cho thêm chút hành và tỏi đã phi lên trên là đã có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Gỏi rau má "ngon mắt ngon miệng" với những hương vị đậm đà, ai cũng thích mê!

Gỏi rau má chua chua, cay cay, ngọt ngọt, kết hợp cùng với vị hăng rất riêng của rau má cùng thịt bò mềm ngon đậm vị, đảm bảo ăn một miếng thôi là như muốn thức tỉnh ngay cái vị giác đã ngủ quên bấy lâu nay nhé! Món gỏi tươi ngon này mà được ăn kèm với đĩa phồng tôm nữa thì thơm ngon miễn bàn, chuẩn đẹp và ngon như nhà hàng luôn!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Cách chọn rau má ngon

- Có 2 loại rau má phổ biến là rau má cọng nhỏ và cọng lớn. Bạn nên chọn rau má cọng nhỏ sẽ chắc, giòn, đậm đà hơn rau má cọng lớn.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn rau má non, có màu xanh tươi, cọng mọng nước, khi làm món tươi như gỏi thì sẽ ít đắng hơn nhé.

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

- Thịt bò tươi ngon sẽ có màu đỏ tươi xen lẫn là những đường gân màu trắng và phần mỡ có màu vàng tươi rõ ràng.

- Khi mua, bạn cũng có thể dùng tay nhấn nhẹ vào miếng thịt bò để kiểm tra độ ngon. Nếu thịt bò có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác bị dính tay thì bạn nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn mua những miếng thịt bò mềm, có kích thước nhỏ và nhìn không quá mịn.

- Tuyệt đối không mua những miếng thịt bò có màu tái xanh hoặc màu đỏ sẫm, phần mỡ thì có màu vàng đậm hay xuất hiện những nốt trắng trên miếng thịt, đặc biệt là có mùi hôi lạ, khi sờ vào có cảm giác nhão và bị nhớt tay.

Trên đây là công thức làm món gỏi rau má tươi ngon, thanh mát và đậm đà hương vị tại nhà. Với món ăn vừa đơn giản dễ làm mà thành phẩm lại tươi ngon và kích thích vị giác như này, các chị em chọn làm món khai vị thì chuẩn ngon luôn nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!