Cách làm xôi bát bửu dẻo thơm, chuẩn vị người Hoa tại nhà!

Xôi bát bửu - món xôi truyền thống của người Hoa - là một trong những tinh hoa ẩm thực Trung Hoa, đốn tim các thực khách Việt. Nếu bạn là tín đồ của các món xôi dẻo thơm và đầy dinh dưỡng thì nhất định không thể bỏ qua món xôi này đâu nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm xôi bát bửu thơm ngon, chuẩn vị người Hoa tại nhà, chẳng cần đi đâu xa nữa!

Bạn có bao giờ thắc mắc về cái tên “bát bửu” đầy độc lạ này không? Tên gọi này được hiểu đơn giản là món xôi này được tạo nên từ 8 loại nguyên liệu chính, bao gồm: xì dầu, thịt xá xíu, lạp xưởng, tôm khô, nấm đông cô, củ cải, đậu phộng, hành phi.

Xôi bát bửu là món xôi của truyền thống của người Hoa và đã được du nhập vào nền ẩm thực Việt Nam từ rất lâu. Tại Sài Gòn, xôi bát bửu nổi tiếng lâu đời ở khu phố quận 5, quận 6,...mỗi sáng sáng, nếu đi qua những quán nhỏ hay những xe xôi bát bửu lâu đời này, bạn sẽ bắt gặp những nồi xôi nghi ngút khói, thơm phức mũi và một hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt mình.

Nhờ vào thành phần “full topping” hấp dẫn và dinh dưỡng như này, chẳng lạ gì mà món xôi này lại được nhiều thực khách yêu thích và kiên nhẫn xếp hàng đợi đến vậy!

Tuy nhiên, sẽ chẳng còn là những hàng chờ dài bất tận nữa, nếu bạn biết đến công thức chế biến món xôi bát bửu thơm ngon, chuẩn vị và siêu đơn giản được chia sẻ ngay dưới đây! Hãy cùng bắt tay vào khám phá ngay công thức siêu đơn giản cho món xôi nổi danh này thôi nào!

Cách làm xôi bát bửu dẻo thơm, chuẩn vị người Hoa ngay tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món xôi bát bửu cầu kỳ về nguyên liệu!

Nếp 500 gr

Thịt nạc dăm 250 gr

Tôm khô 30 gr

Nấm đông cô 8 cây

Hạt sen 100 gr

Xốt ướp xá xíu 1 gói

Lạp xưởng 50 gr

Đậu phộng 30 gr

Hành lá 20 gr

Xá bấu (củ cải muối) 50 gr

Dầu hào 1 muỗng canh

Nước tương 2 muỗng canh

Đường 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng canh

Hành phi 20 gr

Muối 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: xửng hấp, chảo chống dính, nồi, dao,...

Các bước tiến hành nấu xôi bát bửu dẻo ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn sơ chế và làm sạch các nguyên liệu!

- Đầu tiên, thịt mua về, bạn dùng muối chà xát toàn bộ miếng thịt, vừa chà vừa bóp đều để tẩy sạch chất bẩn bám trên thịt, sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo. Cách này sẽ giúp thịt được sạch và khử được mùi hôi của thịt.

- Tiếp đến là cải xá bấu và tôm khô, bạn đem ngâm với với 2 chén nước riêng, sau đó tiến hành thái cải xá bấu thành hạt lựu là được nhé.

- Còn với nấm đông cô khô, bạn rửa đi lớp bụi bẩn bên ngoài rồi cho vào thau nước lạnh ngâm trong khoảng 30 phút cho nấm nở ra, sau đó đem rửa lại với nước sạch rồi cắt thành hạt lựu cùng với lạp xưởng.

- Về phần gạo nếp thì bạn cần vo sơ qua với nước, rồi đem ngâm với nước trong khoảng 3-4 tiếng cho hạt gạo nở ra, sau đó lại đem vo lại với nước sạch 1 - 2 lần nữa và để ráo nước là được.

- Đậu phộng thì bạn cho vào nồi (hoặc chảo) rang đều với lửa nhỏ, đến khi thấy có mùi thơm, hạt đậu ngả sang màu vàng, ăn thử thấy giòn, bùi mất vị chát là được.

- Cuối cùng là hạt sen, bạn chỉ cần lấy phần tâm sen bên trong ra rồi cho vào luộc trong khoảng 20 phút, cho đến khi hạt sen chín mềm là đã hoàn tất khâu sơ chế nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp thịt và rim xá xíu

Các bước ướp và sơ chế xá xíu đậm đà!

- Trước tiên, với phần thịt đã được sơ chế sạch, bạn đem ướp với 1 gói xốt ướp xá xíu, tiến hành trộn đều rồi để yên trong khoảng 30 phút cho thịt thấm vị nhé.

- Sau khi ướp đủ, bạn chỉ cần lấy miếng thịt áp chảo với lửa nhỏ, rồi thêm 100ml nước vào chung.

- Tiến hành rim thịt với lửa nhỏ trong khoảng 20 - 30 phút, cho đến khi thịt chín mềm, cạn hết nước thì bạn có thể tắt bếp và vớt thịt ra rồi nhé.

- Cuối cùng, chờ đến khi thịt nguội, thì bạn cắt thịt thành hạt lựu vừa ăn là được.

Bước 3: Xào nhân

Phần nhân full topping thơm nức mũi!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn vào.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho hành lá vào phi thơm trên lửa vừa.

- Tiếp đó, bạn lần lượt cho các nguyên liệu là tôm khô, lạp xưởng vào xào chung với 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê đường.

- Cuối cùng, bạn tiếp tục cho thêm hết phần nấm đông cô và củ cải muối đã sơ chế vào xào chung thêm khoảng 5 phút, cho đến khi nấm chín mềm thì có thể tắt bếp rồi nhé, bạn lưu ý đảo đều tay để các nguyên liệu thấm đều gia vị.

Bước 4: Trộn nhân vào nếp và hấp xôi

Các bước trộn nhân và hấp xôi chuẩn ngon!

- Trước tiên, với phần gạo nếp đã được ngâm đủ giờ, bạn chắt bỏ nước, rồi trộn đều với phần nhân vừa xào chín, cùng với hạt sen đã luộc chín vào.

- Kế đến, bạn chỉ cần cho phần gạo nếp này vào xửng và tạo 1 lỗ ở giữa, sau đó tiến hành hấp trong vòng 30 phút trên lửa lớn. Việc tạo lỗ nhỏ ở giữa này nhằm giúp xôi không bị nhão khi hấp, bạn hãy lưu ý đừng bỏ qua nhé.

- Cuối cùng, sau 30 phút, bạn mở nắp xửng hấp ra, rồi xới nhẹ nhàng cho hạt xôi tơi ra và tiếp tục hấp thêm khoảng 5 phút nữa cho hạt xôi thật ráo nước là hoàn tất.

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho xôi ra đĩa, rồi rắc thêm chút đậu phộng và hành phi lên trên là có thể thưởng thức ngay nhân lúc còn nóng rồi!

Thành phẩm

Nồi xôi bất bửu hút mắt, thơm ngon, ăn là mê!

Xôi bát bửu nổi bật với tạo hình “full topping” bắt mắt và đầy hương vị của thịt xá xíu được tẩm ướp đậm đà, lạp xưởng, tôm khô, cùng vị ngọt bùi từ hạt sen tươi ngon và hương thơm từ hành phi,...kết hợp với phần xôi nếp dẻo thơm đặc trưng, tất cả đã hòa quyện để tạo ra một món ăn ấn tượng từ tên gọi, đến tạo hình và hương vị, khiến người thưởng thức nhớ mãi không quên!

Mẹo chọn mua thịt heo tươi ngon, chất lượng

- Với món xôi bát bửu này, bạn nên chọn thịt nạc dăm vừa có nạc vừa có mỡ để món xôi khi ăn không bị quá khô cũng không bị ngán nhé.

- Đồng thời, để chọn được miếng thịt heo tươi ngon, bạn nên chọn mua những miếng thịt có màu hồng tươi, không quá đỏ cũng không quá nhạt, khi dùng tay ấn nhẹ vài thì thấy thịt heo săn chắc và có độ đàn hồi cao, không chị chảy nhớt hay có dịch.

- Ngược lại, những miếng thịt heo có màu nhạt, hơi ngả xanh và có mùi hôi, ấn vào thấy nhớt và chảy dịch thì thịt đó đã bị hỏng, không thể sử dụng nữa, bạn tránh mua nhé.

Trên đây là cách làm món xôi bát bửu dẻo thơm, ngon mắt ngon miệng với công thức đơn giản tại nhà. Chẳng cần đợi chờ đâu xa, các chị em hoàn toàn có thể trổ tài nấu món xôi thơm ngon này ngay tại nhà nhé, vừa chuẩn vị thơm ngon hấp dẫn, lại an tâm về độ sạch sẽ, đảm bảo các thành viên trong gia đình sẽ yêu thích lắm đấy! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!