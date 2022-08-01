Cách làm chả cua chay dinh dưỡng, thơm ngon, ăn là ghiền tại nhà!

Ẩm thực chay đâu phải chỉ có rau củ quả “một màu”, mà còn là cả một bàn tiệc hương vị với những nguyên liệu thuần tự nhiên và có lợi cho sức khỏe người dùng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá một món chay với hương vị và tạo hình thơm ngon khó cưỡng, khiến cả team ăn mặn và ăn chay đều “đổ đứ đừ”, đó chính là - chả cua chay ! Món ăn độc đáo cả về thành phần lẫn hương vị, đảm bảo nếm thử là mê ngay nhé!

Tàu hũ ky(hay còn gọi là váng đậu, phù trúc) là một sản phẩm được chế biến từ đậu nành. Trong quá trình nấu sữa đậu nành, một lớp đậu mỏng chứa đạm và chất béo sẽ hình thành trên bề mặt. Người ta sẽ vớt lớp màng mỏng này và phơi khô cho ra thành phẩm là tàu hũ ky. Có 2 loại tàu hũ ky phổ biến hiện nay là: tàu hũ ky tươi và tàu hũ ky khô.

Hai nguyên liệu chính của món chả cua chay chính là tàu hũ ky tươi và đậu hũ. Hai thành phần nguyên liệu nghe thì có vẻ “đạm bạc” nhưng lại có thành phần dinh dưỡng tuyệt vời, và quan trọng là, hương vị khi các nguyên liệu khi hòa quyện lại với nhau sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

Thành phần chủ yếu trong tàu hũ ky là protein (chiếm khoảng 45%), lipid (chiếm khoảng 22%) và carbohydrate (chiếm khoảng 22%) và còn lại là nước. Một chỉ số dinh dưỡng rất lý tưởng cho phần trăm năng lượng mà cơ thể cần nạp mỗi ngày.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng lý tưởng như này, việc bổ sung tàu hũ ky vào thực đơn mỗi ngày của bạn sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ như: đào thải cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch nhờ vào thành phần không chứa cholesterol, làm sạch mạch máu, ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, kích thích não bộ hoạt động, ngăn ngừa bệnh Alzheimer hiệu quả,...

Bên cạnh các công dụng hiệu quả về ngăn ngừa bệnh tật, tàu hũ ky còn được xem là nguyên liệu thiết yếu trong “công cuộc” làm đẹp của chị em nữa đấy. Cụ thể, trontàu hũ ky có chứa các hợp chất giúp làm giảm lượng mỡ thừa ở bụng, hỗ trợ giảm cân, chống béo phì và ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đồng thời còn có công năng giúp chứ cân bằng nội tiết tố trong cơ thể và giúp “tăng” vòng 1 nữa nhé,....

Thật vậy, tàu hũ ky không chỉ là một nguyên liệu dễ dàng chế biến thành những món chay và mặn đối với mọi gia đình, mà còn là một trong những “nguyên liệu vàng” giúp hỗ trợ nâng cao sức khỏe, vẻ đẹp và phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Bên cạnh tàu hũ ky thì đậu hũ cũng là một trong những nguyên liệu chính với hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua!

Đậu hũ - nguồn protein tuyệt vời!

Đậu hũ - nguyên liệu dinh dưỡng "ăn đứt" thịt cá!

Bạn đã bao giờ nghe câu nói “ăn đậu hũ còn hơn ăn thịt” chưa? Ý câu này muốn chỉ ra rằng: giá trị dinh dưỡng và công dụng của đậu hũ cũng chẳng kém những món sơn hào hải vị khác đâu, đã vậy lại còn dễ mua và dễ chế biến hơn rất nhiều nữa.

Đậu hũ được làm từ sữa đậu nành đông, không chứa gluten và ít calo, là một nguyên liệu nấu ăn quen thuộc với những giá trị dinh dưỡng bất ngờ.

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 81g đậu hũ chắc có chứa 14g protein, 7g chất béo, 2,3g carbohydrate, 1,9g chất xơ và 11mg natri và 110 kcal.

Bên cạnh đó, đậu hũ cũng là nguồn cung cấp dồi dào các chất như: canxi, magie, phốt pho, vitamin B và sắt, mangan, đồng và kẽm,... Điều đó cho thấy, đậu phụ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt là những người bị hạn chế nhóm thực phẩm từ sữa và protein.

Không chỉ có vậy, đậu hũ còn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích đưa vào thực đơn mỗi ngày, nhờ vào tác dụng mang lại những hiệu quả “thần kỳ” sau: ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, phòng bệnh tiểu đường tuýp 2, cải thiện chức năng thận, hỗ trợ chắc khỏe xương, tốt cho trí nhớ và sức khỏe não bộ, ngừa tổn thương gan, giảm triệu chứng mãn kinh,.... và còn có khả năng ngăn ngừa các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú nữa đấy!

Quả là bất ngờ phải không nào?! Hai nguồn dinh dưỡng “bất tận” này lại được gói gọn trong món chả cua chay thơm ngon! Còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món chả cua chay chuẩn ngon và bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm chả cua chay thơm ngon hấp dẫn và siêu dinh dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu làm món chả cua chay thơm ngon, đậm vị!

Tàu hũ ky tươi 100g (loại cọng)

Đậu hũ 150g

Rong biển 1 lá

Dầu điều 1 muỗng cà phê

Hành tím cắt lát 10 gr

Tiêu 1 muỗng cà phê

Đường 2 muỗng cà phê

Hạt nêm chay 2 muỗng cà phê

Dụng cụ cần chuẩn bị: bếp, nồi, giấy bạc, dao, tô,...

Các bước tiến hành làm chả cua chay thơm ngon hấp dẫn

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu chính cho món chả cua chay!

- Đầu tiên, tàu hũ ky mua về, bạn trụng sơ qua với nước sôi trong khoảng 2 phút, rồi cắt thành từng khúc nhỏ cỡ 1 - 2cm là được.

- Tiếp đó, bạn tiến hành bọc tàu hủ trắng và tàu hủ ky mới cắt khúc trong một chiếc khăn, rồi vắt cho thật khô nước để tạo được độ dai.

- Cuối cùng là lá rong biển, bạn chỉ cần dùng kéo cắt nhỏ ra như hình là đã xong khâu sơ chế các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Trộn chả cua chay

Quy trình trộn chả cua chay dai dai, đậm vị!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho hành tím vào chảo, tiến hành đảo đều cho đến khi hành tím gần vàng thì lại tiếp tục cho thêm 1 muỗng cà phê dầu điều vào phi thơm trong khoảng 2 - 3 phút, là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Kế đến, bạn cho tất cả các nguyên liệu gồm: đậu hũ, tàu hũ ky và rong biển đã sơ chế vào tô hành phi mới được hoàn thành.

- Sau đó, lần lượt nêm nếm thêm các gia vị là 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm chay vào tô hành phi.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng tay nhồi đều các nguyên liệu lại với nhau là được. Lưu ý, bạn nhồi càng lâu thì chả cua sẽ càng dai và các nguyên liệu sẽ càng thấm vào nhau hơn nhé.

Bước 3: Gói chả cua chay

Các bước tạo hình cho chả cua chay!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần chả cua đã trộn đều lên lá sen, rồi bắt đầu ấn chặt phần chả lại thành một khối vuông như hình là được.

- Tiến đó, bạn tiến hành gấp 2 bên lá sen lại để chả không bị bung khi hấp, rồi lại gấp đôi lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cuốn gói chả qua giấy bạc thành nhiều vòng để khi luộc nước sẽ không tràn vào phía bên trong chả, rồi gấp 2 phần đầu giấy bạc lại là có thể mang chả đi luộc rồi nhé.

Bước 4: Luộc chả cua chay

Bạn chỉ cần luộc chả trong khoảng 30 - 35 phút thôi nhé!

Ở bước cuối cùng này, bạn chỉ cần bắc nồi nước lên bếp và mở lửa vừa. Khi thấy nước trong nồi sôi lên thì bạn cho hết chỗ chả cua chay đã gói vào luộc trong khoảng 30 - 35 phút là hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Món chả cua chay ngon mắt ngon miệng!

Chả cua chay sau khi hoàn thành sẽ có mùi thơm nhè nhẹ, rất riêng từ lá sen. Khi thưởng thức sẽ cảm nhận ngay được phần dai dai, có độ giòn sừn sựt và được nêm nếm vừa phải, hơi cay của chả, kết hợp cùng vị beo béo từ đậu hũ, tất cả đã tạo nên một hương vị thật tinh tế và đầy hậu vị về sau. Với món ăn thơm ngon này, bạn dùng kèm với món bún riêu chay hay bánh canh cua chay thì nhân đôi vị ngon nhé!

Trên đây là cách làm món chả cua chay thơm ngon hấp dẫn và đầy dinh dưỡng tại nhà. Nếu bạn đã chán ngán những món ăn đầy dầu mỡ mỗi ngày, và đang tìm một món ăn thanh đạm nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng với hương vị thơm ngon hấp dẫn, thì đây chính là một lựa chọn hoàn hảo nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!