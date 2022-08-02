Cách làm bánh mì trứng giòn thơm, siêu ngon với nồi chiên không dầu tại nhà!

Vào bếp 02/08/2022 09:49

Bánh mì trứng giòn thơm vàng rụm với vị ngọt béo đặc trưng của sữa đặc và lòng đỏ trứng gà, làm món ăn sáng hay khai vị thì đúng là "số zách" nhé!

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Bánh mì sandwich vốn là một loại thực phẩm vô cùng quen thuộc cho bữa sáng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Một lát bánh mì nhỏ bé là thế nhưng lại có thể cho ra đời những món ăn thơm ngon và đầy tiện lợi, đốn tim nhiều thực khách như món: bánh mì sandwich kẹp thịt, bánh mì sandwich nướng phô mai, bánh mì sandwich kẹp trái cây,...hay đơn giản là món bánh mì sandwich trứng giòn giòn, thơm thơm với cách làm siêu đơn giản sắp được giới thiệu dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay nhé!

Cách làm bánh mì sandwich trứng giòn ngon, thơm béo và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần cho 4 người)

Cách làm bánh mì trứng giòn thơm, siêu ngon với nồi chiên không dầu tại nhà! - Ảnh 1
 Nguyên liệu đơn giản cho món bánh mì trứng giòn ngon!
  •  Bánh mì sandwich 3 miếng
  •  Trứng gà 1 quả
  •  Sữa đặc 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm bánh mì sandwich trứng với nồi chiên không dầu tại nhà

Bước 1: Pha hỗn hợp trứng sữa

Cách làm bánh mì trứng giòn thơm, siêu ngon với nồi chiên không dầu tại nhà! - Ảnh 2
 Công đoạn tách lòng đỏ trứng và sơ chế bánh mì sandwich!

Đầu tiên, bạn tách lấy lòng đỏ trứng gà rồi cho vào chén, rồi thêm 1 muỗng cà phê sữa đặc vào chung và tiến hành khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện với nhau. Ở bước này, bạn có thể điều chỉnh độ ngọt bằng cách thêm hoặc bớt lượng sữa đặc cho vào.

Kế đến, cắt bánh mì mỗi lát bánh sandwich làm 4 miếng vuông nhỏ, nếu không thích ăn viền bánh bạn cũng có thể bỏ đi nhé.

Bước 2: Quét hỗn hợp trứng sữa lên bánh mì

Cách làm bánh mì trứng giòn thơm, siêu ngon với nồi chiên không dầu tại nhà! - Ảnh 3
 Để bánh giữ được độ giòn khi nưỡng, bạn chỉ nên quét một mặt bánh thôi nhé!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần quét đều lên mặt bánh mì khoảng 1 muỗng cà phê hỗn hợp trứng sữa. Cứ làm lần lượt như vậy cho đến khi quét hết hỗn hợp trứng sữa lên bánh mì nhé.

Cũng ở bước này, bạn chỉ nên quét hỗn hợp trứng lên một mặt của bánh thôi, nhằm giúp bánh giữ được độ giòn ngon khi nướng.

Bước 3: Nướng bánh mì trứng bằng nồi chiên không dầu

Cách làm bánh mì trứng giòn thơm, siêu ngon với nồi chiên không dầu tại nhà! - Ảnh 4
 Bạn lưu ý chỉ nên nướng ở nhiệt độ 140 độ C trở xuống thôi nhé!

Đến đây thì bạn chỉ cần cho hết phần bánh mì đã được phết hỗn hợp trứng sữa vào khay nướng của nồi chiên không dầu và nướng ở nhiệt độ 140 độ C trong vòng 10 phút là hoàn tất rồi đấy, siêu đơn giản phải không nào?!

Bạn nên lưu ý về phần nhiệt độ khi nướng, không nên nướng quá 140 độ C, kẻo bánh sẽ bị cháy khét và mất ngon nhé.

Thành phẩm

Cách làm bánh mì trứng giòn thơm, siêu ngon với nồi chiên không dầu tại nhà! - Ảnh 5
 Bánh mì trứng giòn rụm, thơm nức mũi, ai ăn cũng thích!

Bánh mì trứng giòn rụm với màu vàng bắt mắt, cắn một miếng là bạn cảm nhận được ngay vị thơm béo của trứng gà và sữa đặc như đang muốn tan ra ngay trong miệng. Vừa giòn thơm, ngọt béo mà lại không ngấy, còn gì tuyệt vời hơn cho một bữa sáng vừa thơm ngon, đơn giản lại còn dinh dưỡng và chắc bụng nữa nào?! Với team hảo ngọt thì chỉ cần dùng kèm với chút sữa đặc hay đường nữa là chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua trứng gà tươi ngon

Cách làm bánh mì trứng giòn thơm, siêu ngon với nồi chiên không dầu tại nhà! - Ảnh 6
 Bạn hãy lưu ý vỏ quả trứng khi chọn mua để đảm bảo độ tươi ngon của trứng nhé!

Để chọn được trứng gà còn tươi mới, bạn nên chọn những quả trứng có lớp phấn mỏng màu trắng ở bên ngoài, sờ vào có cảm giác ram ráp hoặc nặng tay. 

Ngược lại, nếu thấy vỏ trứng nhẵn bóng, sáng hoặc có vết rạn nứt, thì đây là trứng để lâu trong ổ, không được ngon.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra độ tươi ngon của trứng gà bằng cách cầm quả trứng để lên tai và lắc nhẹ, nếu có tiếng động phát ra thì là trứng cũ, để lâu ngày, không nên mua.

Đồng thời, tránh mua những quả trứng có dấu hiệu bị nứt vỏ hay nổi mốc trắng, vì đó thường là những quả dễ bị vi khuẩn xâm nhập vào, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Mẹo bảo quản bánh mì sandwich

Cách làm bánh mì trứng giòn thơm, siêu ngon với nồi chiên không dầu tại nhà! - Ảnh 7

 Nếu được bảo quản đúng cách, bánh mì sandwich

có thể dùng được rất lâu nhé!

Thời hạn sử dụng bánh mì sandwich không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn bị ảnh hưởng bởi cách bảo quản bánh mì.

Bánh mì thường có xu hướng dễ bị hỏng hơn nếu như bạn bảo quản chúng trong môi trường ẩm. Vì thế, nếu bạn bảo quản bánh ở nhiệt độ phòng thường, thì bánh có thể sử dụng từ 3 - 4 ngày (đối với bánh mì tự làm) và khoảng 7 ngày (đối với bánh mì mua ở ngoài).

Ngoài ra, việc bảo quản bánh mì trong túi kín hoặc hộp đựng thực phẩm ở ngăn mát tủ lạnh có thể kéo dài thêm thời gian sử dụng bánh mì từ 3 - 5 ngày. Thậm chí, đặt trong ngăn đông có thể kéo dài đến tận 6 tháng nhé.

Trên đây là cách làm bánh mì trứng giòn thơm, béo ngon lại siêu đơn giản với nồi chiên không dầu tại nhà. Nếu bạn đang tìm một món ăn sáng hay món khai vị vừa bắt vị lại đơn giản ở khâu chế biến, thì đây chính là một sự lựa chọn tuyệt hảo nhé. Đặc biệt, với hương vị dễ ăn như này, đảm bảo mọi thực khách đều yêu thích, nhất là các thực khách nhí trong nhà đó. Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!

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