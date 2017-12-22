Tuyệt chiêu chọn thuốc bổ cho bà bầu 3 tháng đầu cực kỳ hiệu quả

Sức khỏe mẹ bầu 22/12/2017 09:37

Trong 3 tháng thai kỳ đầu tiên, cơ thể có nhiều thay đổi và thai nhi làm tổ còn chưa chắc chắn, nên mẹ bầu cần phải bồi bổ nhiều hơn. Nên ngoài chế độ ăn uống hàng ngày, mẹ cần dùng thêm các loại thuốc bổ để cung cấp các chất dinh dưỡng và năng lượng cho bản thân. Nhưng không phải loại thuốc bổ nào cũng phù hợp với thể trạng của các mẹ. Vì thế, các chị em cần phải chọn lựa thuốc bổ cho bà bầu 3 tháng đầu thật cẩn thận.

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Những loại thuốc bổ cho bà bầu 3 tháng đầu nên chọn

Hiện nay, trên thị trường có quá nhiều loại thuốc bổ cho bà bầu, nhưng không phải sử dụng loại nào cũng dc. Mỗi loại sẽ có thành phần, hàm lượng hoạt chất và cách sử dụng khác nhau.

Thuốc bổ cho bà bầu 3 tháng cần phải được lựa chọn kĩ lưỡng
Thuốc bổ cho bà bầu 3 tháng cần phải được lựa chọn kĩ lưỡng. Ảnh internet

Vì thế, bà bầu không nên tùy tiện đưa ra sự lựa chọn. Mà hãy thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để bác sĩ chuyên khoa tư vấn cụ thể về các loại thuốc bổ phù hợp với tình trạng của mẹ bầu, đáp đủ nhu cầu về dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, không bị thiếu hụt hay dư thừa bất kỳ các loại dưỡng chất nào.

Thông thường, 3 tháng đầu là khoảng thời gian “cực kỳ vất vả” đối với các mẹ bầu. Do đó, sau khi được bác sĩ tư vấn, các mẹ cần xây dựng cho mình chế độ dinh dưỡng phù hợp. Những loại thuốc bổ tốt cho mẹ bầu trong thời gian nay cần có phải bổ sung đầy đủ các chất cần thiết như vitamin tổng hợp nhưng có hàm lượng các hoạt chất không quá cao, đồng thời bổ sung đầy đủ khoáng chất như Canxi, sắt, kẽm, DHA, EPA… để thai nhi có đủ “nguyên liệu” cho việc phát triển hệ xương khớp và tốt cho trí não.

Bí quyết chọn thuốc bổ cho bà bầu 3 tháng đầu

Dưới đây là bí quyết “có 1 không 2” để các mẹ bầu có thể chọn lựa được loại thuốc bổ phù hợp với mình nhất.

Kiểm tra sức khỏe

Bà bầu nên đi kiểm tra sức khỏe để bác sĩ tư vấn loại thuốc bổ phù hợp
Bà bầu nên đi kiểm tra sức khỏe để bác sĩ tư vấn loại thuốc bổ phù hợp. Ảnh internet

Bà bầu cần kiểm tra sức khỏe để biết mình thiếu những dưỡng chất gì, để bổ sung cho phù hợp, không bị thiếu hụt hay dư thừa.

Thông qua việc đi khám và kiểm tra sức khỏe bà bầu, bác sĩ cũng sẽ đưa ra lời khuyên nên ăn những thực phẩm nào tốt, kết hợp với bổ sung các dưỡng chất từ thuốc bổ để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Xem kĩ thành phần của thuốc bổ

Kiểm tra kỹ các thành phần giúp bà bầu lựa chọn được những loại thuốc bổ phù hợp, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho bà bầu. Cũng căn cứ vào thành phần, các bà bầu sẽ xác định được tỷ lệ DHA/EPA là 4/1 hay không và có bổ sung được khoảng 400mcg axit folic cơ thể.

Xuất xứ của sản phẩm

Chọn những loại thuốc bổ có nguồn gốc rõ ràng, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, hạn chế rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Bởi khi sử dụng thuốc bổ cho bà bầu trong thời kỳ mang thai không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ mà còn ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của bé nhất là trong 3 tháng đầu. Do đó, khi mua hàng, bà bầu phải lưu ý các điều sau:

  •  Không mua thuốc bổ cho bà bầu 3 tháng theo lời truyền miệng, chưa có cơ sở khoa học chứng minh.
  •  Cần xem nhà phân phối sản phẩm có uy tín không, để có thông tin chính xác nhất về sản phẩm.
  •  Tuyệt đối không mua hàng xách tay không rõ nguồn gốc.
  •  Tìm hiểu kỹ về sản phẩm, nếu được thì có thể tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi mua.
Xem kĩ thành phần của thuốc bổ trước khi mua.
Xem kĩ thành phần của thuốc bổ trước khi mua. Ảnh internet

Các mẹ bầu hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc lựa chọn thuốc bổ cho bà bầu 3 tháng và trong suốt thời kỳ mang thai để duy trì sức khỏe ổn định, tăng sức đề kháng, tốt cho quá trình phát triển của thai nhi.

Dấu hiệu mang thai ngoài tử cung và cách phòng ngừa

Dấu hiệu mang thai ngoài tử cung và cách phòng ngừa

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