Dấu hiệu mang thai ngoài tử cung và cách phòng ngừa

Mang thai ngoài tử cung có nghĩa là trứng đã thụ tinh nhưng làm tổ và phát triển ở ngoài tử cung, thường gặp nhất ở vòi trứng. Khi mang thai ngoài tử cung tính mạng của người mẹ có thể bị tử thần “lấy đi bất cứ lúc nào”. Bởi thai ngoài tử cung rất dễ vỡ bất cứ khi nào, lúc này máu sẽ chảy ồ ạt vào trong ổ bụng, mẹ bầu có thể bị ngất xỉu, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và sức khỏe sinh sản về sau. Còn nếu mẹ bầu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì có thể tử vong.

Mang thai ngoài tử cung thường gặp nhất ở những người có tiền sử không tốt về thai kì như từng sảy thai, nạo hút thai hoặc đã bị chửa ngoài tử cung trước đó...Vậy mang thai ngoài tử cung có dấu hiệu gì?

Chính vì vậy, trang bị những kiến thức cơ bản về dấu hiệu mang thai ngoài tử cung là điều rất cần thiết để các chị em có hướng điều trị sớm nhất, bảo vệ an toàn cho tính mạng của mẹ bầu. Vậy đó là những dấu hiệu nào, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Có những dấu hiệu như mang thai bình thường

Cũng giống như mang thai bình thường, mang thai ngoài tử cung cũng sẽ xuất hiện các dấu hiệu như mất kinh, căng tức ngực, ốm nghén,…Vì thế, mẹ bầu cần theo dõi thường xuyên sự thay đổi của cơ thể mình và thăm khám định kỳ để phát hiện xem thai có phát triển ở ngoài tử cung hay không.

Chuột rút

Nếu mẹ bầu bị chuột rút nghiêm trọng hoặc là chuột rút đi kèm với các biểu hiện đau bụng giống như đau bụng kinh, chảy máu âm đạo,…thì có thể đã mang thai ngoài tử cung.

Ốm ngén nghiêm trọng

Hiện tượng ốm nghén kém theo buồn nôn, mệt mỏi...có khả năng bạn mang thai ngoài tử cung!

Hiện tượng ốm nghén trầm trọng khi nôn, buồn nôn, mệt mỏi, xanh xao, kiệt sức… thì rất có thể mẹ mang thai ngoài tử cung.

Đau bụng hoặc đau vùng xương chậu

Thông thường, đau bụng là do tình trạng căng dãn của vòi trứng gây ra. Ban đầu chỉ là những biểu hiện đau âm ỉ nhưng sau đó sẽ đau dữ dội khi vòi trứng bị vỡ. Lúc này mẹ bầu sẽ luôn mệt mỏi, xanh xao, có thể dẫn đến hôn mê. Ngay lập tức mẹ bầu cần đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời.

Đau lưng nghiêm trọng

Nếu mang thai ngoài tử cung thì các cơn đau lưng sẽ diễn ra mạnh hơn và kéo dài, đau ở vùng lưng dưới. Khiến mẹ bầu vô cùng khó chịu, chỉ muốn nằm một chỗ và rất ngại di chuyển.

Nếu mang thai ngoài tử cung thì các cơn đau lưng sẽ diễn ra mạnh hơn và kéo dài!

Chảy máu âm đạo

Một trong những dấu hiệu thường gặp khi mang thai ngoài tử cung đó là chảy máu âm đạo. Điều này khiến cho mẹ bầu dễ nhầm lẫn với chu kỳ kinh nguyệt hoặc nghĩ đó là dấu hiệu sảy thai sớm.

Thai ngoài tử cung bị vỡ

Khi thai ngoài tử cung bị vỡ, mẹ bầu sẽ thấy những dấu hiệu như chóng mặt, kèm theo hiện tượng ngất xỉu, huyết áp giảm mạnh, bụng đau và căng tức vùng ngực, vùng vai gáy bị co rút. Lúc này, người thân cần nhanh chóng đưa bà bầu đi viện, bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhằm hạn chế ảnh hưởng tới tính mạng do mất máu hoặc nhiễm trùng.

Những người có nguy cơ mang thai ngoài tử cung

- Phụ nữ trên 35 tuổi mang thai có nguy cơ thai ngoài tử cung là rất cao.

- Những người đã từng được điều trị thai ngoài tử cung, lần sau mang thai có thể vẫn bị mang thai ngoài tử cung.

- Các chị em nào mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa và bệnh lây truyền qua đường tình dục như: viêm vùng chậu, viêm màng dạ con và liên quan đến ống dẫn trứng đều thì có nguy cơ mang thai ngoài tử cung là rất cao.

- Những người đã từng thực hiện phẫu thuật liên quan đến thắt ống dẫn trứng, mở ống dẫn trứng và phẫu thuật vùng xương chậu đều có nguy cơ mang thai ngoài tử cung.

- Người sử dụng ma túy hoặc từng làm thụ tinh ống nghiệm, phụ nữ sử dụng phương pháp đặt vòng tránh thai cũng có thể nguy cơ cao bị mang thai ngoài tử cung.

Vậy những trường hợp trên khi mang thai ngoài tử cung phải làm sao? Điều đầu tiên đó là các chị em cần nhanh chóng đi thăm khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể và có hướng điều trị phụ hợp với tình trạng của mình.

Phòng ngừa mang thai ngoài tử cung như thế nào?

Mẹ bầu cần đi thăm khám định kỳ để phòng ngừa mang thai ngoài tử cung!

Để phòng ngừa mang thai ngoài tử cung, có rất nhiều chị em thắc mắc mang thai ngoài tử cung thử que có biết không? Câu trả lời là không. Vì que thử chỉ báo cho bạn biết mình có thai hay không, chứ không cho biết vị trí chính xác thai nhi nằm ở đâu.

Do đó, ngoài việc nhận biết các dấu hiệu mang thai ngoài tử cung, các chị cũng nên luôn vệ sinh vùng kín sạch sẽ, đi khám phụ khoa định kỳ, tránh nạo phá thai bừa bãi ở những cơ sở không uy tín gây hậu quả về sau.

Là người mẹ thông minh thì cần phải sống chủ động để bảo vệ mình và đứa con thân yêu nhé! Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em hiểu hơn về sự nguy hiểm của việc mang thai ngoài tử cung, cũng như "thuộc lòng" được những dấu hiệu để nhanh chóng có những biện pháp kịp thời nhé! Chị các chị em luôn khỏe mạnh và có một thai kỳ suôn sẻ, hạnh phúc!