Đi nắng bị ngứa da và nổi mẩn đỏ khắp người, đây là cách chữa

Sức khỏe 25/04/2018 21:55

Trời nóng da bị dị ứng nổi mẩn đỏ và ngứa khắp người. Đây chính là hậu quả của việc đi ra ngoài không bảo vệ cơ thể, tham khảo ngay cách chữa da bị dị ứng sau đây.

Những ngày gần đây, khi thời tiết trở nên nắng nóng, một số chị em chia sẻ rằng da của họ đôi khi nổi những vết đỏ rất ngứa. Hôm nào đi ra ngoài không đội mũ, mặc áo chống nắng là y như rằng, tối về sẽ ngứa khắp người. Ban đầu, chỗ ngứa chỉ ở những nơi tiếp xúc với ánh nắng, sau đó lan dần khắp cơ thể. Càng gãi càng ngứa và cảm giác vô cùng khó chịu.

Chị Thanh (Hai Bà Trưng) cho biết chị đã thử dùng thuốc bôi nhưng hai ngày không đỡ. Những chỗ ngứa và nổi mẩn khi tắm rất rát, khiến cho cuộc sống hàng ngày của chị đảo lộn. Đi làm không dám mặc váy mà phải diện cả quần áo dài. Đôi khi muốn gãi vì ngứa quá nhưng ngại bạn bè, đồng nghiệp nên chị đành cố chịu đựng.

Dị ứng mùa hè
Dị ứng mùa hè. Ảnh minh họa: Internet.

Khi đi khám bác sĩ, chị mới biết là mình bị dị ứng da do tia cực tím. Tất cả đều là hậu quả của việc đi dưới trời nắng nóng mà chủ quan, không bảo vệ da khiến cho tia nắng chiếu trực tiếp xuống da mặt, tay và cổ. Đó còn chưa kể da của chị cũng trở nên sạm đen rất nhiều.

Hiểu rõ nguyên nhân, chị đã áp dụng thử một số mẹo trị ngứa da vào mùa hè và kết quả bất ngờ. Cơn ngứa chấm dứt, vết mẩn đỏ mất dần và da chị bắt đầu sáng trở lại.

Trị ngứa và dị ứng da vào mùa hè bằng nguyên liệu tự nhiên

1. Baking soda

Cho 1 thìa baking soda vào cốc nước ấm. Khuấy đều để baking soda tan và để yên trong 30 đến 60 phút cho nó tan hết. Sau thời gian này, thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên vùng da bị ngứa.

Chú ý nếu da bị tổn thương, có máu chảy ra thì tuyệt đối không dùng cách này để chữa trị.

2. Yến mạch

Cho 1 đến 2 chén bột yến mạch vào nước ấm để làm dịu cơn ngứa. Thoa hỗn hợp này hàng ngày để có kết quả tốt nhất.

3. Chanh

Có chị em cho rằng chanh chứa axit nên dùng điều trị ngứa và dị ứng da không tốt. Tuy nhiên, sự thật thì ngược lại. Trong chanh có chứa các đặc tính chống viêm và khử trùng, nên nó sẽ giúp loại bỏ những yếu tố có hại cho da nhanh chóng.

Chữa da bị nổi mẩn đỏ
Chữa da bị nổi mẩn đỏ. Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể lấy nước chanh thoa lên vùng da bị ngứa. Chú ý nếu có vết thương hở thì không áp dụng cách này.

4. Lá basil

Tương tự như tỏi, lá basil cũng chứa lượng lớn eugenol - một loại chất khử trùng. Để trị dị ứng da bằng lá basil, cho ½ bát lá basil khô vào một nồi nước sôi. Để hỗn hợp sôi và đun tiếp với lửa nhỏ cho đến nước trong nồi còn một nửa. Tắt bếp, để nguội rồi bôi nước thu được lên vùng da bị ngứa.

5. Lá bạc hà

Bạc hà chứa một lượng đáng kể tinh dầu bạc hà có tính chất gây mê và một lượng lớn axit rosmarinic chống viêm rooast tốt để điều trị dị ứng. Bạn có thể cho lá bạc hà vào ấm nước đun sôi. Sau đó để nguội rồi nhúng miếng vải sạch vào và thoa lên vùng ngứa.

Ngoài những cách này, bạn cũng chú ý không gãi liên tục và thoa mỹ phẩm lên vùng da bị dị ứng nhé. Tốt nhất là đi khám để được bác sĩ tư vấn kịp thời.

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