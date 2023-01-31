Cứ áp dụng một trong những cách trị mụn đầu đen bằng tỏi này là da sẽ đẹp ngay

Trị mụn đầu đen bằng tỏi là phương pháp rất hiệu quả. Nhưng làm thế nào? Có phải chỉ dùng mỗi tỏi là đã có thể tiêu diệt mụn tận gốc, hay còn phải sử dụng thêm nhiều nguyên liệu khác? Hãy cùng đi tìm lời giải đáp chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo bác sĩ, nguyên nhân gây mụn đầu đen có thể đến từ nhiều vấn đề khác nhau như yếu tố môi trường hoặc sự mất cân bằng hormone trong cơ thể. Cụ thể hơn, nguyên nhân mụn đầu đen bao gồm:

Mụn đầu đen là loại mụn có kích thước nhỏ, xuất hiện ở các vùng da trên cơ thể, đặc biệt là vùng mũi. Mụn đầu đen thường có kích thước khoảng 1mm và có nhân mụn trồi lên khỏi bề mặt da mặt, đặc biệt là ở vùng mũi. Mụn hường không gây cảm giác đau như các loại mụn khác. Tuy nhiên, khi nặn thì mụn đầu đen sẽ không biến mất mà trở nên nặng hơn và làm lỗ chân lông bị nở ra.

- Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh: Các tuyến bã nhờn hoạt động nhiều sinh ra nhiều bã nhờn gây ra hiện tượng bít tắc lỗ chân lông. Khi hoạt động nhiều sẽ sản sinh ra nhiều bã nhờn trên bề mặt da, tạo điều kiện thuận lợi cho bụi bẩn và vi khuẩn bám lại, tạo nên mụn đầu đen.

- Lối sống không khoa học: Mất cân bằng nội tiết do căng thẳng, bận rộn, ăn ngủ không điều độ, ảnh hưởng của chu kỳ kinh nguyệt; tiết mồ hôi nhiều, môi trường sống ô nhiễm, độ ẩm cao; không chú ý vệ sinh da cẩn thận,...cũng là những nguyên nhân gây mụn đầu đen.

Thói quen ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ cũng tạo điều kiện cho mụn đầu đen mọc nhiều hơn!

- Chế độ dinh dưỡng không hợp lí: Nếu như bạn thường xuyên ăn những thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt, rượu, bia,... thì sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của mụn đầu đen. Vì những loại thức ăn, đồ uống trên kích thích hoạt động mạnh mẽ của tuyến bã nhờn, gây ra mụn đầu đen.

- Không uống đủ nước: Nước là một thành thiết yếu cho các hoạt động của con người, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình làm sạch và đào thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Đối với da cũng vậy, nước giúp thải các chất bã nhờn, bụi bẩn trên da mặt thông qua tuyến mồ hôi.

- Lạm dụng thuốc: Việc tự ý dùng các loại thuốc, mỹ phẩm chăm sóc da chứa nhiều thành phần gây hại cho da cũng là nguyên nhân làm lỗ chân lông hoạt động mạnh mẽ hơn, gây ra mụn đầu đen.

Vậy liệu làm thế nào để trị tận gốc loại mụn cứng đầu này? Tỏi có phải là giải pháp hiệu quả mà các chị em đang cần tìm?

Tại sao nên trị mụn đầu đen bằng tỏi?

Tỏi mang công dụng giúp diệt khuẩn, trị mụn, rất an toàn và tốt cho làn da!

Sở dĩ tỏi được xem là "thần dược" cho làn da nói chung và để triệt mụn đầu đen nói riêng là nhờ vào thành phần chứa các công dụng sau:

- Chất allicin có trong tỏi có tính chống nấm, chống virut và chống khuẩn, giúp diệt vi khuẩn gây mụn.

- Tỏi có tính chất chống viêm giúp giảm sưng, đau và kích ứng.

- Tỏi giúp cải thiện lưu thông máu cho phép các mô da nhận được tất cả các vitamin và khoáng chất cần thiết, duy trì làn da khỏe mạnh.

- Tỏi có chứa các hợp chất lưu huỳnh được gọi là thiacremonon, hoạt động như chất làm khô, giúp giảm sự xuất hiện của sẹo và mụn trứng cá.

- Tỏi giàu chất dinh dưỡng như vitamin (C và B6), khoáng chất, selen, đồng, allicin, kẽm (được sử dụng để kiểm soát bã nhờn) và các phyto khác.

- Chất chống oxy hóa trong tỏi giúp chống lại các gốc tự do gây tổn hại cho tế bào da.

- Ngoài ra, uống nước tỏi thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Các cách trị mụn đầu đen bằng tỏi đơn giản, dễ làm

Có rất nhiều cách dùng tỏi trị mụn đầu đen. Dưới đây, mình sẽ liệt kê những công thức phổ biến nhất. Tuy nhiên, trước khi áp dụng, chị em hãy nhớ rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt có thành phần trị mụn đã nhé.

1. Điều trị mụn đầu đen bằng múi tỏi

Điều trị mụn đầu đen bằng múi tỏi là một giải pháp đơn giản!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bóc vỏ tỏi, nghiền nhỏ 3 múi tỏi.

- Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen, để yên trong vài phút rồi rửa sạch mặt với nước lạnh.

- Thực hiện hàng ngày để sớm thu được hiệu quả nhanh nhất.

2. Điều trị mụn đầu đen bằng tỏi với nước

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 3 múi tỏi đã bóc vỏ, sau đó, cho thêm một thìa nước. Nếu da nhạy cảm, chị em có thể cho 2 đến 3 thìa nước (chị em có thể dùng nước hoa hồng thay thế cho nước lọc).

- Sau đó thoa đều lên vùng bị mụn và tiến hành để yên trong 10 đến 15 phút cho lần thực hiện đầu tiên. Từ lần thứ 2, chị em nên để qua đêm.

- Thực hiện hàng ngày để nhanh chóng tạm biệt hết mụn đầu đen.

3. Điều trị mụn đầu đen bằng tỏi và sữa chua

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 4 múi tỏi rồi cho thêm 1 thìa sữa chua vào trộn thật đều.

- Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen, nhẹ nhàng massage trong 1 phút. Để yên trong vài phút cho mặt tự khô.

- Rửa sạch mặt bằng nước lạnh và thực hiện hàng ngày.

4. Trị mụn đầu đen bằng tỏi và giấm táo

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ vài múi tỏi đến khi tỏi ra nước. Thêm 1 thìa giấm táo nguyên chất vào, trộn đều.

- Nhúng bông tẩy trang cotton ball vào hỗn hợp rồi thoa đều lên mặt. Thực hiện 5 đến 10 phút.

- Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày.

5. Trị mụn đầu đen bằng tỏi và dầu ô liu

Trị mụn đầu đen bằng tỏi và dầu ô liu!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 4 múi tỏi và thêm 4 thìa dầu ô liu nguyên chất vào.

- Sau đó, đổ hỗn hợp vào một chiếc bình nhỏ, đậy kín nắp rồi cho vào tủ lạnh. Để trong 48 giờ.

- Sau thời gian trên, lấy bình ra, đổ một ít ra chén rồi thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen.

- Để yên trong 15 phú và rửa lại mặt bằng nước lạnh.

- Thực hiện 2 lần mỗi ngày để nhanh thu được hiệu quả ưng ý!

6. Trị mụn đầu đen bằng tỏi và nha đam

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 3 đến 5 múi tỏi để tách lấy nước. Sau đó, cho thêm 2 thìa gel nha đam vào trộn đều cùng.

- Dùng tay thoa đều hỗn hợp lên mặt.

- Để yên trong 15 phút rồi rửa lại mặt với nước, nên thực hiện hàng ngày.

7. Trị mụn đầu đen bằng tỏi, mật ong Manuka và tinh bột nghệ

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 6 múi tỏi. Sau đó, cho thêm 3 thìa mật ong Manuka và ¼ thìa tinh bột nghệ vào, tiến hành trộn đều.

- Thoa đều hỗn hợp lên vùng bị mụn đầu đen, để yên trong vài phút cho da mặt khô.

- Sau đó rửa lại mặt với nước là đã hoàn thành rồi nhé.

- Nên thực hiện vài lần mỗi tuần để nhanh chóng thu được kết quả tốt nhất.

Trên đây là tổng hợp các cách trị mụn đầu đen bằng tỏi hiệu quả, an toàn và nhanh chóng tại nhà. Với các biện pháp vừa đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả lại miễn bàn như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay tại nhà nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng "xóa sổ" những chiếc mụn đầu đen cứng đầu này nhé!