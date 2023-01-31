Cứ áp dụng một trong những cách trị mụn đầu đen bằng tỏi này là da sẽ đẹp ngay

Làm đẹp 31/01/2023 11:40

Đây là những cách trị mụn đầu đen bằng tỏi rất hữu ích mà chị em văn phòng nào cũng nên "bỏ túi" để dùng khi cần. Cực kỳ đơn giản và tiết kiệm.

Nội dung bài viết

Trị mụn đầu đen bằng tỏi là phương pháp rất hiệu quả. Nhưng làm thế nào? Có phải chỉ dùng mỗi tỏi là đã có thể tiêu diệt mụn tận gốc, hay còn phải sử dụng thêm nhiều nguyên liệu khác? Hãy cùng đi tìm lời giải đáp chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mụn đầu đen là gì?

Cứ áp dụng một trong những cách trị mụn đầu đen bằng tỏi này là da sẽ đẹp ngay - Ảnh 1
 Mụn đầu đen cứng đầu gây giãn nở lỗ chân lông, mất thẩm mỹ!

Mụn đầu đen là loại mụn có kích thước nhỏ, xuất hiện ở các vùng da trên cơ thể, đặc biệt là vùng mũi. Mụn đầu đen thường có kích thước khoảng 1mm và có nhân mụn trồi lên khỏi bề mặt da mặt, đặc biệt là ở vùng mũi. Mụn hường không gây cảm giác đau như các loại mụn khác. Tuy nhiên, khi nặn thì mụn đầu đen sẽ không biến mất mà trở nên nặng hơn và làm lỗ chân lông bị nở ra.

Nguyên nhân gây mụn đầu đen

Theo bác sĩ, nguyên nhân gây mụn đầu đen có thể đến từ nhiều vấn đề khác nhau như yếu tố môi trường hoặc sự mất cân bằng hormone trong cơ thể. Cụ thể hơn, nguyên nhân mụn đầu đen bao gồm:

- Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh: Các tuyến bã nhờn hoạt động nhiều sinh ra nhiều bã nhờn gây ra hiện tượng bít tắc lỗ chân lông. Khi hoạt động nhiều sẽ sản sinh ra nhiều bã nhờn trên bề mặt da, tạo điều kiện thuận lợi cho bụi bẩn và vi khuẩn bám lại, tạo nên mụn đầu đen.

- Lối sống không khoa học: Mất cân bằng nội tiết do căng thẳng, bận rộn, ăn ngủ không điều độ, ảnh hưởng của chu kỳ kinh nguyệt; tiết mồ hôi nhiều, môi trường sống ô nhiễm, độ ẩm cao; không chú ý vệ sinh da cẩn thận,...cũng là những nguyên nhân gây mụn đầu đen.

Cứ áp dụng một trong những cách trị mụn đầu đen bằng tỏi này là da sẽ đẹp ngay - Ảnh 2
 Thói quen ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ cũng tạo điều kiện cho mụn đầu đen mọc nhiều hơn!

- Chế độ dinh dưỡng không hợp lí: Nếu như bạn thường xuyên ăn những thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt, rượu, bia,... thì sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của mụn đầu đen. Vì những loại thức ăn, đồ uống trên kích thích hoạt động mạnh mẽ của tuyến bã nhờn, gây ra mụn đầu đen.

- Không uống đủ nước: Nước là một thành thiết yếu cho các hoạt động của con người, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình làm sạch và đào thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Đối với da cũng vậy, nước giúp thải các chất bã nhờn, bụi bẩn trên da mặt thông qua tuyến mồ hôi.

- Lạm dụng thuốc: Việc tự ý dùng các loại thuốc, mỹ phẩm chăm sóc da chứa nhiều thành phần gây hại cho da cũng là nguyên nhân làm lỗ chân lông hoạt động mạnh mẽ hơn, gây ra mụn đầu đen.

Vậy liệu làm thế nào để trị tận gốc loại mụn cứng đầu này? Tỏi có phải là giải pháp hiệu quả mà các chị em đang cần tìm?

Tại sao nên trị mụn đầu đen bằng tỏi?

Tỏi trị mụn đầu đen
 Tỏi mang công dụng giúp diệt khuẩn, trị mụn, rất an toàn và tốt cho làn da!

Sở dĩ tỏi được xem là "thần dược" cho làn da nói chung và để triệt mụn đầu đen nói riêng là nhờ vào thành phần chứa các công dụng sau:

- Chất allicin có trong tỏi có tính chống nấm, chống virut và chống khuẩn, giúp diệt vi khuẩn gây mụn.

- Tỏi có tính chất chống viêm giúp giảm sưng, đau và kích ứng.

- Tỏi giúp cải thiện lưu thông máu cho phép các mô da nhận được tất cả các vitamin và khoáng chất cần thiết, duy trì làn da khỏe mạnh.

- Tỏi có chứa các hợp chất lưu huỳnh được gọi là thiacremonon, hoạt động như chất làm khô, giúp giảm sự xuất hiện của sẹo và mụn trứng cá.

- Tỏi giàu chất dinh dưỡng như vitamin (C và B6), khoáng chất, selen, đồng, allicin, kẽm (được sử dụng để kiểm soát bã nhờn) và các phyto khác.

- Chất chống oxy hóa trong tỏi giúp chống lại các gốc tự do gây tổn hại cho tế bào da.

- Ngoài ra, uống nước tỏi thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Các cách trị mụn đầu đen bằng tỏi đơn giản, dễ làm

Có rất nhiều cách dùng tỏi trị mụn đầu đen. Dưới đây, mình sẽ liệt kê những công thức phổ biến nhất. Tuy nhiên, trước khi áp dụng, chị em hãy nhớ rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt có thành phần trị mụn đã nhé.

1. Điều trị mụn đầu đen bằng múi tỏi

Điều trị mụn đầu đen bằng múi tỏi
Điều trị mụn đầu đen bằng múi tỏi là một giải pháp đơn giản! 

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bóc vỏ tỏi, nghiền nhỏ 3 múi tỏi.

- Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen, để yên trong vài phút rồi rửa sạch mặt với nước lạnh.

- Thực hiện hàng ngày để sớm thu được hiệu quả nhanh nhất.

2. Điều trị mụn đầu đen bằng tỏi với nước

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 3 múi tỏi đã bóc vỏ, sau đó, cho thêm một thìa nước. Nếu da nhạy cảm, chị em có thể cho 2 đến 3 thìa nước (chị em có thể dùng nước hoa hồng thay thế cho nước lọc).

- Sau đó thoa đều lên vùng bị mụn và tiến hành để yên trong 10 đến 15 phút cho lần thực hiện đầu tiên. Từ lần thứ 2, chị em nên để qua đêm.

- Thực hiện hàng ngày để nhanh chóng tạm biệt hết mụn đầu đen.

3. Điều trị mụn đầu đen bằng tỏi và sữa chua

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 4 múi tỏi rồi cho thêm 1 thìa sữa chua vào trộn thật đều.

- Thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen, nhẹ nhàng massage trong 1 phút. Để yên trong vài phút cho mặt tự khô.

- Rửa sạch mặt bằng nước lạnh và thực hiện hàng ngày.

4. Trị mụn đầu đen bằng tỏi và giấm táo

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ vài múi tỏi đến khi tỏi ra nước. Thêm 1 thìa giấm táo nguyên chất vào, trộn đều.

- Nhúng bông tẩy trang cotton ball vào hỗn hợp rồi thoa đều lên mặt. Thực hiện 5 đến 10 phút.

- Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày.

5. Trị mụn đầu đen bằng tỏi và dầu ô liu

Trị mụn đầu đen bằng tỏi và dầu ô liu
Trị mụn đầu đen bằng tỏi và dầu ô liu! 

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 4 múi tỏi và thêm 4 thìa dầu ô liu nguyên chất vào.

- Sau đó, đổ hỗn hợp vào một chiếc bình nhỏ, đậy kín nắp rồi cho vào tủ lạnh. Để trong 48 giờ.

- Sau thời gian trên, lấy bình ra, đổ một ít ra chén rồi thoa đều lên vùng bị mụn đầu đen.

- Để yên trong 15 phú và rửa lại mặt bằng nước lạnh.

- Thực hiện 2 lần mỗi ngày để nhanh thu được hiệu quả ưng ý!

6. Trị mụn đầu đen bằng tỏi và nha đam

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 3 đến 5 múi tỏi để tách lấy nước. Sau đó, cho thêm 2 thìa gel nha đam vào trộn đều cùng.

- Dùng tay thoa đều hỗn hợp lên mặt.

- Để yên trong 15 phút rồi rửa lại mặt với nước, nên thực hiện hàng ngày.

7. Trị mụn đầu đen bằng tỏi, mật ong Manuka và tinh bột nghệ

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nghiền nhỏ 6 múi tỏi. Sau đó, cho thêm 3 thìa mật ong Manuka và ¼ thìa tinh bột nghệ vào, tiến hành trộn đều.

- Thoa đều hỗn hợp lên vùng bị mụn đầu đen, để yên trong vài phút cho da mặt khô.

- Sau đó rửa lại mặt với nước là đã hoàn thành rồi nhé.

- Nên thực hiện vài lần mỗi tuần để nhanh chóng thu được kết quả tốt nhất.

Trên đây là tổng hợp các cách trị mụn đầu đen bằng tỏi hiệu quả, an toàn và nhanh chóng tại nhà. Với các biện pháp vừa đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả lại miễn bàn như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay tại nhà nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng "xóa sổ" những chiếc mụn đầu đen cứng đầu này nhé!

4 cách tẩy ria mép bằng mật ong giúp loại bỏ lông mép tốt hơn nhiều so với dùng kem

4 cách tẩy ria mép bằng mật ong giúp loại bỏ lông mép tốt hơn nhiều so với dùng kem

Làn da sẽ sáng mịn, trắng hồng mọi góc cạnh với cách tẩy ria mép bằng mật ong này. Chị em hãy thử ngay hôm nay để kiểm chứng nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   trị mụn đầu đen trị mụn bí quyết làm đẹp cách trị mụn đầu đen cách trị mụn đầu đen tại nhà cách hết mụn đầu đen trị mụn bằng tỏi tỏi trị mụn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới