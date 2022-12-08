Đơn giản lại tiết kiệm thời gian, 6 cách trị mụn đầu đen bằng dầu dừa này đang khiến chị em mê tít

Trị mụn đầu đen bằng dầu dừa là bí quyết tự nhiên, giá cả phải chăng và hiệu quả để chữa mụn tận gốc mà không tốn tiền vào các loại mỹ phẩm đắt tiền. Nếu chị em chưa thử bao giờ thì hãy lựa chọn 1 trong các cách dùng dầu dừa trị mụn đầu đen dưới đây để thử ngay nhé. Đảm bảo thành công bất ngờ chỉ sau một tuần áp dụng đấy! Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hẳn đây là một trong những loại mụn vô cùng quen thuộc với các chị em rồi, tuy mụn chỉ có kích thước nhỏ, không gây đau đớn, nhưng lại rất mất thẩm mỹ và thường xuyên mọc thành cụm, đặc biệt, loại mụn này còn vô cùng "cứng đầu" và khó điều trị tận gốc nữa.

Mụn đầu đen xuất hiện từ sự tích tụ của vi khuẩn, bụi bẩn và các tế bào chết ở lỗ chân lông, gây hạn chế sự thoát ra của tuyến dầu ở bề mặt da, từ đó dẫn đến việc mọc mụn. Các nốt mụn này khi được tiếp xúc với không khí thì sẽ bị oxi hoá và chuyển sang màu đen.

Nguyên nhân gây mọc mụn đầu đen

Theo bác sĩ, nguyên nhân gây mụn đầu đen có thể đến từ nhiều vấn đề khác nhau như yếu tố môi trường hoặc sự mất cân bằng hormone trong cơ thể. Cụ thể hơn, nguyên nhân mụn đầu đen bao gồm:

- Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh: Các tuyến bã nhờn hoạt động mạnh sẽ sinh ra nhiều bã nhờn, gây nên hiện tượng bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện thuận lợi cho bụi bẩn, vi khuẩn bám lại và hình thành nên mụn đầu đen.

Ăn ngủ không điều độ, stress liên tục,... cũng là những nguyên nhân gây mụn đầu đen!

- Lối sinh hoạt thiếu khoa học: Mất cân bằng nội tiết do căng thẳng, bận rộn, ăn ngủ không điều độ, ảnh hưởng của chu kỳ kinh nguyệt; tiết mồ hôi nhiều, môi trường sống ô nhiễm, độ ẩm cao; không chú ý vệ sinh da cẩn thận,... cũng là những nguyên nhân gây mụn đầu đen.

- Chế độ dinh dưỡng không hợp lí: Việc thường xuyên tiêu thụ những thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt, rượu, bia,...sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của mụn đầu đen đấy, các chị em hãy lưu ý nhé.

Những món ăn cay nóng, dầu mỡ sẽ kích thích mụn đầu đen mọc nhiều hơn!

- Không bổ sung đủ nước cho cơ thể: Nước là một thành thiết yếu cho các hoạt động của con người, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình làm sạch và đào thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Đối với da cũng vậy, nước giúp thải các chất bã nhờn, bụi bẩn trên da mặt thông qua tuyến mồ hôi.

- Lạm dụng thuốc, mỹ phẩm: Việc tự ý dùng các loại thuốc, mỹ phẩm chăm sóc da chứa nhiều thành phần gây hại cho da cũng là nguyên nhân làm lỗ chân lông hoạt động mạnh mẽ hơn, gây ra mụn đầu đen.

Vậy tại sao dầu dừa lại có thể giải quyết được tình trạng mụn đầu đen "cứng đầu" này?!

Tại sao nên trị mụn đầu đen bằng dầu dừa?

Dầu dừa mang các dưỡng chất giúp đánh bay mụn đầu đen hiệu quả!

Dầu dừa được xem là "thần dược" tự nhiên, giúp chị em xóa tan nỗi lo về mụn đầu đen là nhờ vào các ưu điểm vượt trội dưới đây:

- Axit lauric trong dầu dừa có khả năng chống nấm và chống virut, nên sẽ giúp diệt sạch vi khuẩn gây ra mụn.

- Dầu dừa làm mát và làm dịu da, làm giảm viêm và đỏ do mụn gây ra.

- Dầu dừa cũng tương tự như bã nhờn - loại dầu tự nhiên của da. Do đó, khi được sử dụng như chất dưỡng ẩm thì khả năng lỗ chân lông bị tắc giảm đi nên sẽ ít bị mụn hơn.

- Dầu dừa ngăn chặn quá trình oxy hóa và làm nhanh quá trình phục hồi của da.

- Dầu dừa kích thích vận động ruột nên đảm bảo chức năng thích hợp của hệ tiêu hoá - một trong những yếu tố quan trọng giúp làm sáng da.

- Các chất chống oxy hóa trong dầu dừa ngăn chặn các gốc tự do gây mụn trứng cá, đồng thời thúc đẩy sự hình thành các tế bào da khỏe mạnh mới.

- Dầu dừa chứa axit caprylic và capric, vitamin E và K, tất cả đều có tác dụng kích thích các tế bào da mới được tái tạo.

- Dầu dừa hỗ trợ sản xuất collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giữ cho da mềm mại, săn chắc, và làm liền sẹo.

Các cách tốt nhất để trị mụn đầu đen bằng dầu dừa

Không chỉ mang công dụng hiệu quả khi chỉ sử dụng dầu dừa nguyên nhất, chị em còn có thể sử dụng dầu dừa để kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên khác, để nâng cao hiệu quả trị mụn đầu đen và dưỡng da nhé. Chi tiết ra sao, các chị em hãy tham khảo ngay một số phương pháp dưới đây nhé:

1. Trị mụn đầu đen bằng dầu dừa nguyên chất

- Dùng ngón tay thoa dầu dừa lên vùng bị mụn và massage theo chuyển động tròn trong 5 phút.

- Để yên trong 10 phút rồi dùng giấy ăn khô lau sạch dầu dừa.

- Rửa lại mặt bằng nước ấm, tiếp theo rửa bằng nước lạnh rồi lau mặt bằng khăn mềm.

- Để có hiệu quả tốt hơn, chị em nên để dầu dừa trên mặt qua đêm rồi mới rửa lại mặt vào sáng hôm sau.

2. Trị mụn đầu đen bằng dầu dừa và baking soda

Hỗn hợp dầu dừa và baking soda!

- Trộn 1 thìa dầu dừa với 1 thìa baking soda.

- Massage hỗn hợp lên da rồi thư giãn trong 5 phút.

- Làm ẩm bàn tay rồi nhẹ nhàng massage lên mặt. Thực hiện tiếp trong 10 phút.

- Rửa sạch mặt bằng nước mát. Thực hiện hàng ngày.

3. Trị mụn đầu đen bằng dầu dừa pha loãng

- Trộn 1 thìa dầu dừa với ½ thìa nước hoa hồng.

- Thoa đều lên da và để yên trong 10 phút.

- Rửa sạch mặt bằng nước ấm, nước lạnh và lau khô. Thực hiện hàng ngày.

4. Trị mụn đầu đen bằng dầu dừa và đường nâu

Dầu dừa và đường nâu!

- Trộn 1 thìa dầu dừa với ½ thìa đường nâu.

- Làm ẩm tay rồi dùng tay thoa hỗn hợp lên vùng bị mụn.

- Để yên trong 5 phút rồi rửa lại mặt bằng nước lạnh. Thực hiện 2 lần mỗi tuần.

5. Trị mụn đầu đen bằng dầu dừa và nha đam

- Trộn 1 thìa dầu dừa với 1 thìa gel nha đam.

- Rửa sạch mặt và thoa hỗn hợp lên vùng bị mụn, để yên trong 10 phút.

- Tiếp tục dùng tay massage mặt trong 5 phút.Rửa sạch mặt bằng nước ấm và nước lạnh. Thực hiện hàng ngày.

6. Trị mụn đầu đen bằng dầu dừa và mật ong nguyên chất

Dầu dừa và mật ong!

- Trộn đều 1 thìa dầu dừa với 1 thìa mật ong nguyên chất.

- Massage lên da và để yên trong 15 phút.

- Tiếp tục massage da mặt bằng tay trong 5 phút.

- Rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Có thể thoa dầu dừa như là kem dưỡng ẩm.

Trên đây là tổng hợp một vài cách trị mụn đầu đen bằng dầu dừa vừa hiệu quả, đơn giản lại tiết kiệm tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ chọn được một biện pháp hợp lý nhất, để nhanh chóng tạm biệt những chiếc mụn đầu đen cứng đầu và lấy lại làn da trắng sáng, đẹp mịn màng của mình nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công!