4 cách tẩy ria mép bằng mật ong giúp loại bỏ lông mép tốt hơn nhiều so với dùng kem

Ria mép chính là biểu hiện của chứng tăng lông ở các bạn gái. Triệu chứng đó là lông mọc nhiều bất thường ở mép, gò má, ngực, tay, chân. Ngoài ra, còn có một số dấu hiệu khác như nhiều mụn trứng cá, giọng nói trầm hay tính tình mạnh mẽ. Mặc dù chứng tăng lông là điều rất bình thường, không có vấn đề gì trầm trọng nhưng đa phần chị em, vì tác động tâm lý nên đều muốn loại bỏ chúng, đặc biệt là tẩy ria mép triệt để.

Theo các nghiên cứu của khoa học hiện đại, hiện tượng nữ giới mọc ria mép nhiều có thể quy về các nguyên do sau:

Tuy nhiên, không cần quá lo lắng, nhằm giúp các chị gỡ rối, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý chị em độc giả 4 cách tẩy ria mép bằng mật ong an toàn, hiệu quả và phù hợp với nhiều loại da ở ngay bài viết dưới đây nhé! Cụ thể chi tiết ra sao, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

- Nguyên nhân đầu tiên và phổ biến nhất khiến nữ giới mọc nhiều lông, trong đó có ria mép đó là do di truyền. Khi bị lông mọc nhiều do di truyền, bạn không có cách gì khác ngoài việc phải “sống chung với lũ” hoặc áp dụng các biện pháp tạm thời như cạo, wax, tẩy lông, triệt lông,…

- Bên cạnh yếu tố di truyền thì việc bị rối loạn nội tiết tố và chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh, khoa học cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng mọc nhiều ria mép ở nữ giới.

Vậy đâu là giải pháp giúp triệt ria mép vinh viễn, an toàn và tiết kiệm tại nhà cho nữ giới?

4 cách tẩy ria mép bằng mật ong siêu hiệu quả và nhanh chóng tại nhà

1. Tẩy ria mép bằng mật ong và chanh

Tẩy ria mép bằng mật ong và chanh - giải pháp an toàn tối ưu cho chị em!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, trộn 1 thìa nước cốt chanh với 4 thìa mật ong.

- Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp vừa tạo thành lên mép và để yên trong 15 phút.

- Sau đó dùng vải mềm nhúng vào nước ấm rồi chà xát lên mặt, giật mạnh theo chiều ngược chiều lông mọc.

- Cuối cùng là rửa sạch mặt lại là xong rồi bạn. Bạn nên thực hiện 3 lần mỗi tuần để sớm thu được hiệu quả tốt nhất!

2. Tẩy ria mép bằng mật ong, chanh và bột yến mạch

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều ½ thìa bột yến mạch loại mịn, 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh.

- Thoa đều lên mặt, để yên trong 20 phút và tiến hành Massage theo chuyển động tròn.

- Sau đó rửa sạch mặt với nước ấm và để thật khô.

- Thực hiện 3 lần mỗi tuần để nhanh thu được kết quả ưng ý.

3. Tẩy ria mép bằng mật ong, đường và chanh

Tẩy ria mép đơn giản và hiệu nghiệm bằng mật ong, đường và chanh!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều 1 thìa đường, 1 thìa mật ong và 1 thìa chanh.

- Đun nóng trong 3 phút rồi để nguội ở nhiệt độ phòng.

- Tiến hành thoa bột ngô lên mép nơi muốn tẩy lông.

- Sau đó, thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên mép, rồi dùng wax strip miết theo chiều lông mọc rồi giật mạnh theo chiều ngược lại.

- Cuối cùng là rửa sạch mặt để hoàn thành các bước nhé!

4. Tẩy ria mép bằng mật ong, chanh, khoai tây và đậu lăng vàng

Các bước tiến hành thực hiện:

- Ngâm hạt đậu lăng vàng qua đêm rồi nghiền nhỏ vào sáng hôm sau.

- Trộn đều đậu lăng với 1 thìa nước ép khoai tây, 1 thìa mật ong và 4 thìa nước cốt chanh.

- Thoa đều lên mép, để yên trong 30 phút.

- Dùng ngón tay chà xát theo chiều ngược chiều lông mọc. Sau đó, dùng miếng vải mềm lau sạch.

- Cuối cùng là rửa sạch mặt với nước và nên thực hiện 3 lần mỗi tuần nhé!

Những lưu ý khi áp dụng các biện pháp tẩy ria mép bằng mật ong tại nhà

Nên dùng mật ong nguyên chất để áp dụng tẩy ria mép nhé!

Tất cả các phương pháp này đều đã được rất nhiều chị em áp dụng thành công. Sau một thời gian, lông mép ít mọc hẳn và biến mất dần. Chưa kể vùng da ở mép cũng sáng trắng và mịn màng như da em bé. Tuy nhiên, có một vài chú ý dưới đây chị em cần nhớ nhé:

- Tốt nhất nên tẩy tế bào chết và xông hơi trước rồi mới tẩy ria mép bằng mật ong. Điều này sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, hỗ trợ quá trình loại bỏ nang lông hiệu quả hơn, đồng thời giúp lỗ chân lông giãn nở ra để dưỡng chất dễ dàng đi vào.

- Khi tẩy ria mép bằng mật ong, nên dùng loại mật ong nguyên chất, tránh các loại đã bị pha loãng vì chúng có thể chứa tạp chất có hại cho da.

- Đừng dùng bột yến mạch chưa được tán mịn hoặc không dằm kỹ vì khi chà xát lên da có thể làm da bị rát.

- Không dùng chanh để qua đêm, nên dùng chanh tươi để tránh vi khuẩn xâm nhập.

- Sau khi tẩy ria mép bằng mật ong, chị em cần nhớ bôi kem dưỡng ẩm ngay lên mép để phục hồi độ ẩm cho da. Tránh đi ra đường hoặc tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời trong vòng 1 giờ sau khi thực hiện.

- Đừng mong đợi kết quả sẽ rõ rệt sau một đêm. Gần như thứ gì cũng cần thời gian nên chị em hãy kiên trì thực hiện hàng tuần theo đúng công thức để sớm có kết quả nhé.

- Nếu có bất cứ tác dụng phụ nào trên mặt, chị em cần dừng ngay và đến gặp bác sĩ để được tư vấn nếu cần thiết.

Trên đây là chi tiết 4 cách tẩy ria mép bằng mật ong vừa hiệu quả, đơn giản, an toàn mà còn siêu tiết kiệm tại nhà. Các chị em còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay từ hôm nay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng "xóa sổ" đám ria mép mất thẩm mỹ nhé!