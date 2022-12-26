Tẩy ria mép bằng đường, chị em đã biết làm chưa?

Sugaring - tẩy ria mép bằng đường là cách làm cực kỳ đơn giản, được rất nhiều phụ nữ trên thế giới yêu thích và có nhiều bằng chứng cho thấy có hiệu quả thật sự trong việc triệt lông. Ngoài ra, so với các phương pháp tẩy lông mép bằng phẫu thuật khác thì sugaring cũng an toàn và rẻ hơn nhiều.

Theo các chuyên gia, hiện tượng mọc ria mép ở phụ nữ là triệu chứng thường gặp và khá lành tính, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Tuy nhiên, bệnh lại có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý, khiến nhiều chị em mất tự tin khi tiếp xúc với người ngoài.

Một trong những ưu điểm tuyệt vời của cách tẩy ria mép bằng đường đó là thao tác nhẹ nhàng, không gây đau đớn hay ngứa rát. Dễ dàng loại bỏ tận gốc nang lông khiến lông ít có cơ hội mọc lại, chúng trở nên mềm, mỏng hơn. Thậm chí, cả những sợi lông rất ngắn cũng có khó có thể “thoát” được. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ria mép phát triển dài và đen ở nữ, mà nguyên nhân chủ yếu là những nguyên nhân sau:

- Rối loạn nội tiết tố: đây là hiện tượng tăng giảm đột biến các hormone testosterone (có nhiều ở nam giới) và hormone estrogen (có nhiều ở nữ ở nữ). Khi “bộ máy” sản xuất hormone nữ gặp trục trặc, khiến lượng hormone nam hoạt động mạnh thì bạn gái cũng sẽ có “râu”. Mất cân bằng này có thể là do sự rối loạn chức năng tuyến thượng thận, buồng trứng, tuyến yên, làm cho tăng nồng độ nội tiết tố nam (testosteron) trong máu, dẫn đến kích thích mọc nhiều lông ở một số vùng phụ thuộc bao gồm cả ria mép.

- Tác dụng phụ của thuốc: các loại thuốc chứa corticoide – thường có trong một số loại thuốc trị mụn, thuốc ngừa thai,…cùng với việc ăn uống không khoa học, biếng ăn, bỏ bữa, ăn uống không điều độ,… cũng khiến ria mép phát triển.

- Do di truyền: Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Khi bị lông mọc nhiều do di truyền, bạn không có cách gì khác ngoài việc phải “sống chung với lũ” hoặc áp dụng các biện pháp tạm thời như cạo, wax, tẩy lông, triệt lông,…

Nhưng dù với nguyên nhân nào, các chị em cũng đừng quá lo lắng nhé! Với cách tẩy ria mép bằng đường siêu đơn giản và hiệu quả dưới đây, chẳng mấy chốc mà các chị em sẽ chẳng cần lo ngại về vấn đề này nữa nhé!

Các cách tẩy ria mép bằng đường đơn giản nhất

1. Tẩy ria mép bằng đường

Tẩy ria mép bằng đường là giải pháp đơn giản, hiệu quả mà tiết kiệm nhất!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 chén đường trắng, ¼ chén nước lọc và ¼ chén nước cốt chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu để thu được hỗn hợp nước chanh đường. Sau đó, cho hỗn hợp vào nồi, đun trên bếp với lửa nhỏ và khuấy liên tục cho đến khi sôi, rồi tiếp tục khuấy và đun tiếp trong 25 phút nữa thì tắt bếp.

- Bước 2: Đổ hỗn hợp ra bát rồi chờ đến lúc nguội. Nếu muốn nguội nhanh hơn, chị em có thể đặt bát vào chậu đá lạnh rồi đổ hỗn hợp thu được vào bát.

- Bước 3: Trước hôm định tẩy ria mép, chị em hãy tẩy tế bào chết trên mặt thật sạch để việc loại bỏ tận gốc nang lông hiệu quả hơn. Nhiều chị em còn cẩn thận xông hơi mặt trong khoảng 5 đến 7 phút để lỗ chân lông giãn ra rồi mới thoa hỗn hợp lên mép. Nếu có thời gian, việc làm thêm bước này đều có tác dụng tốt.

- Bước 4: Cuối cùng, thoa một lớp phấn rôm mỏng lên vùng mép. Sau đó, từ từ bôi hỗn hợp sugaring ra tay, miết nhẹ nhàng lên mép theo chiều ngược chiều lông mọc rồi giật theo chiều lông mọc. Cuối cùng, dùng 1 chiếc khăn mềm lau nhẹ để làm sạch và thoa kem dưỡng ẩm làm dịu da.

Đối với hỗn hợp còn thừa, hãy cho vào lọ kín rồi để ở nơi khô thoáng, nhiệt độ phòng. Khi cần sử dụng, chị em có thể cho vào lò vi sóng làm nóng trong khoảng 2 phút rồi làm theo các bước tẩy ria mép bằng đường như ở trên. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Tẩy ria mép bằng đường, hạt cỏ cà ri và chanh

Các bước tiến hành thực hiện:

- Ngâm hạt cỏ cà ri vào nước rồi để qua đêm.

- Sáng hôm sau, lọc lấy hạt cỏ cà ri, dùng thìa dằm nhuyễn rồi cho 1 thìa đường và 1 thìa nước cốt chanh vào.

- Thoa hỗn hợp lên mép, để khô trong 15 phút rồi dùng miếng vải mềm chà sạch.

- Sau đó rửa lại mặt với nước là đã hoàn tất rồi nhé.

3. Tẩy ria mép bằng đường, trứng và bột ngô

Sự kết hợp giữa đường, lòng trắng trững và bột ngô sẽ giúp các chị em nhanh chóng tạm biệt hiện tượng mọc ria mép ở nữ này!

Công thức này hoạt động như một loại mặt nạ tự nhiên dành cho mặt giúp loại bỏ lông trên mặt và các vết bẩn khác.

Các bước tiến hành như sau:

- Đập một quả trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng.

- Sau đó, cho 1 thìa đường và ½ thìa bột ngô vào bát đựng lòng trắng trứng và tiến hành khuấy thật đều.

- Thoa hỗn hợp lên mặt, để khô trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch mặt.

- Thực hiện 3 đến 4 lần mỗi tuần để nhanh thu được hiệu quả tốt nhất nhé!

4. Cách tẩy ria mép bằng đường, tinh dầu oải hương và Tea Tree Oil

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều 1 thìa đường hạt với 3 giọt tinh dầu oải hương và 3 giọt Tea Tree Oil. Có thể cho thêm vài giọt nước nếu hỗn hợp quá đặc.

- Thoa đều lên mép rồi để yên trong 20 phút.

- Chà sạch bằng wax strip và rửa lại mặt thật sạch là được.

5. Tẩy ria mép bằng đường và mật ong

Mật ong và đường vừa giúp chị em "đánh bay" ria mép, mà còn giúp dưỡng ẩm cho da hiệu quả!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều 1 thìa đường trắng hoặc đường nâu với mật ong và nước cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt.

- Thoa đều hỗn hợp lên mặt và dùng miếng vải mềm chà xát theo chiều ngược với chiều lông mọc.

- Rửa sạch mặt với nước và thoa kem dưỡng ẩm là đã hoàn tất các bước rồi đấy!

Trên đây là tổng hợp những cách tẩy ria mép bằng đường siêu hiệu quả và đơn giản cho các chị em. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ chọn được một biện pháp ưng ý và nhanh chóng "tạm biệt" nỗi lo về ria mép này nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!