Muốn mái tóc uốn luôn vào nếp bồng bềnh, óng ả tự nhiên suốt ngày dài vui chơi, hãy áp dụng 6 bí kíp này

Làm đẹp cùng chuyên gia 30/01/2019 14:58

Để mái tóc uốn luôn vào nếp, bồng bềnh và mềm mượt, bạn nên học ngay các bí quyết đơn giản sau đây. Ngoài ra, các mẹo này còn bảo vệ độ óng ả, ngăn ngừa khô xơ cho tóc rất hiệu quả.

Tết đến là dịp để phụ nữ làm đẹp, tân trang nhan sắc. Ngoài sắm quần áo mới, tạo kiểu, cắt tóc là phương pháp mà hầu như mọi người đều áp dụng để làm mới diện mạo của chính mình. 

Hiện nay, các kiểu tóc uốn xoăn như cúp đuôi, xoăn gợn sóng, uốn lọn... là trào lưu được nhiều phụ nữ hưởng ứng nhất. Tuy đẹp nhưng uốn là một trong những thủ thuật khiến tóc dễ hư tổn, khô xơ. Ngoài ra, nếu không chăm sóc tốt, mái tóc uốn rất dễ bị tơi, mất nếp trông vô cùng rối và lộn xộn. 

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Tóc uốn cần phải được giữ nếp cẩn thận, nếu không sẽ trông vô cùng xơ rối và lộn xộn - Ảnh: Internet

Để mái tóc uốn được bồng bềnh, mềm mượt như mới làm ngoài tiệm về, bạn phải áp dụng một số bí quyết nhất định. 

Chỉ gội đầu 2 lần mỗi tuần

Nhiều người sở hữu da dầu, tiết nhiều mồ hôi thường có thói quen gội đầu mỗi ngày. Chưa kể đến việc tổn hại da đầu, thói quen này làm sợi tóc khô, xơ và rối bù. Cộng với hóa chất và nhiệt độ trong quá trình tạo kiểu, gội đầu mỗi ngày làm mái tóc thêm hư tổn, mất đi vẻ đẹp tự nhiên. 

Do đó, bạn chỉ nên gội 2 đến 3 lần mỗi tuần vừa bảo vệ da đầu vừa giữ nếp cho mái tóc uốn. 

Sử dụng keo dưỡng ẩm

Các loại keo, gel dưỡng ẩm sẽ là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn giữ nếp bồng bềnh cho mái tóc uốn. Không những thế, phương pháp này còn bảo vệ độ ẩm giúp sợi tóc óng ả, suôn mượt hơn. 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng gel dưỡng chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên có thể phục hồi lại mái tóc trải qua quá trình tạo kiểu nhanh chóng và hiệu quả.

Muốn mái tóc uốn luôn vào nếp bồng bềnh, óng ả tự nhiên suốt ngày dài vui chơi, hãy áp dụng 6 bí kíp này - Ảnh 2
Dùng gel dưỡng ẩm không chỉ giữ nếp tóc mà còn cung cấp dưỡng chất giúp làm tăng độ mềm mượt, óng ả - Ảnh: Internet

Dùng dụng cụ uốn khi ngủ

Xõa mái tóc ngủ suốt đêm dễ làm mất nếp uốn vào sáng hôm sau. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên cuộn tóc vào các dụng cụ uốn thật gọn gàng, giữ qua đêm và xõa ra vào sáng hôm sau, kết quả sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. 

Bảo vệ tóc khi di chuyển nhiều

Nếu di chuyển nhiều trên xe máy, gió có thể làm tóc rối và mất nếp. Để tình trạng này không xảy ra, bạn nên che chắn cho tóc thật tốt. Hơn nữa, phương pháp này sẽ hạn chế tóc tiếp xúc với ánh nắng, ngăn ngừa khô xơ, chẻ ngọn tối ưu. 

Không để tóc ướt

Đây là điều vô cùng hiển nhiên, khi ướt, tóc sẽ bết dính và mất đi hoàn toàn nếp uốn bồng bềnh. Chính vì vậy, đừng để mồ hôi tiết ra quá nhiều bằng cách sử dụng phấn rôm hoặc dầu gội khô thường xuyên nếu vui chơi ngoài trời suốt ngày dài. 

Muốn mái tóc uốn luôn vào nếp bồng bềnh, óng ả tự nhiên suốt ngày dài vui chơi, hãy áp dụng 6 bí kíp này - Ảnh 3
Sử dụng dầu gội khô sẽ giúp mái tóc suôn mượt, óng ả và vào nếp hơn - Ảnh: Internet

Dùng lược thưa để chải tóc

Đối với mái tóc uốn, bạn nên sử dụng chiếc lược có răng thưa để không làm tóc mất nếp sau khi chải. Ngoài ra, nếu không chuẩn bị kịp, bạn có thể dùng tay để thay thế.

Chỉ cần áp dụng những bí quyết đơn giản trên, mái tóc uốn của bạn sẽ luôn vào nếp suôn mượt, bồng bềnh và óng ả như vừa làm ở tiệm về.

Biết được 5 bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sở hữu mái tóc xoăn mượt, bồng bềnh như làm ngoài tiệm

Biết được 5 bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sở hữu mái tóc xoăn mượt, bồng bềnh như làm ngoài tiệm

Brightside đã thu thập được 5 bí quyết chăm sóc mái tóc tại nhà cực kỳ hiệu quả mà mọi phụ nữ có thể áp dụng để tiết kiệm được nhiều tiền bạc và thời gian.

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